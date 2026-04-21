Phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế: Chia nhỏ địa bàn, làm chắc từng bước

(GLO)- Thực hiện mô hình “Mỗi tuần một thôn/bản/làng/khu phố hoàn thành chỉ tiêu phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (BHXH, BHYT)”, BHXH cơ sở Phù Mỹ (tỉnh Gia Lai) đang cùng 7 xã thuộc địa bàn phụ trách “chia nhỏ để làm chắc”, góp phần đưa chính sách an sinh lan tỏa sâu rộng ở cơ sở.

Đi từng nhà, chốt từng người

Triển khai từ cuối năm 2025, mô hình “Mỗi tuần một thôn/bản/làng/khu phố hoàn thành chỉ tiêu phát triển BHXH, BHYT” được xây dựng nhằm cụ thể hóa chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT theo kế hoạch của tỉnh.

Điểm cốt lõi của mô hình nằm ở cách tổ chức thực hiện: Chia nhỏ địa bàn theo từng thôn, phân kỳ theo tuần, giao trách nhiệm cụ thể cho từng nhóm cán bộ phụ trách.

Nhân viên BHXH cơ sở Phù Mỹ đến tận nhà vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT. Ảnh: ĐVCC

Đầu tháng 3-2026, BHXH cơ sở Phù Mỹ đồng loạt ra quân tại 7 xã phụ trách. Các tổ công tác vừa tổ chức tuyên truyền nhóm nhỏ tại khu dân cư, vừa “gõ cửa từng nhà” để tư vấn.

Nội dung tập trung vào chính sách mới, mức đóng, phương thức đóng linh hoạt và các quyền lợi thiết thực như hưởng lương hưu, cấp thẻ BHYT khi đủ điều kiện hay quyền lợi khám, chữa bệnh.

Cách làm đó đem lại hiệu quả rõ rệt khi đến cuối tháng 3-2026, thôn Vĩnh Thuận (xã Phù Mỹ Bắc) đã đạt 100% dân số tham gia BHYT. Theo ông Đặng Văn Trị - Trưởng thôn, thời điểm vận động vẫn còn 15 người chưa tham gia, chủ yếu do quên gia hạn hoặc còn chần chừ vì điều kiện kinh tế.

“Khi được giải thích rõ quyền lợi gắn trực tiếp với sức khỏe, bà con đều tự giác tham gia. Chúng tôi rất tự hào khi là thôn đầu tiên trên địa bàn hoàn thành mục tiêu bao phủ BHYT” - ông Trị chia sẻ.

Theo chị Huỳnh Thị Kim Hương - nhân viên BHXH cơ sở Phù Mỹ phụ trách xã Phù Mỹ Bắc và Phù Mỹ Đông với 52 thôn, cách làm mới tuy tạo áp lực lớn đối với nhân viên phụ trách nhưng đồng thời cũng mang lại những chuyển biến rõ rệt trong hiệu quả thực hiện.

Chị Hương cho hay: “Mỗi cuối tuần, chúng tôi cùng cán bộ xã, trưởng thôn xuống từng hộ chưa tham gia để vận động. Không phải lúc nào cũng thuận lợi, nhưng nhờ phối hợp nhịp nhàng, mọi việc dần thông suốt hơn”.

Từ phía người dân, sự chuyển biến nhận thức cũng rất cụ thể. Bà Trần Thị Vân (45 tuổi, thôn Trung Hội, xã Phù Mỹ Tây) quyết định tham gia BHXH tự nguyện đầu tháng 4-2026 sau khi được cán bộ đến tận nhà tư vấn.

“Với điểm mới là chỉ cần đủ 15 năm đóng là có thể hưởng lương hưu, tôi thấy đây là chỗ dựa cho tương lai. Trước mắt, tôi đóng mức thấp nhất vì còn lo cho con cái nhưng sẽ cố gắng nâng dần sau này” - bà Vân chia sẻ.

Phối hợp chặt chẽ, tạo chuyển biến rõ nét

Theo ông Đinh Tuyên Huấn - Phó Giám đốc phụ trách BHXH cơ sở Phù Mỹ, mô hình phát huy hiệu quả nhờ cách tiếp cận “chia nhỏ mục tiêu để dễ hoàn thành”.

“Chúng tôi không làm dàn trải mà phân công cụ thể từng nhóm phụ trách từng xã, thôn theo từng tuần. Làm xong thôn này mới chuyển sang thôn khác, tạo sự tập trung và rõ trách nhiệm” - ông Huấn thông tin.

Việc “chia nhỏ để làm chắc” góp phần đưa chính sách an sinh lan tỏa sâu rộng ở cơ sở. Ảnh: N.M

Ngay từ đầu năm 2026, đơn vị đã chia 7 nhóm phụ trách 7 xã, phối hợp đồng bộ với chính quyền và các đoàn thể.

Kết quả, chỉ trong tháng 3-2026, 31 đợt triển khai tại các thôn đã tiếp cận 625 người, vận động được 315 người tham gia BHYT và BHXH tự nguyện, đạt hơn 50% số người được tiếp cận.

Tại xã Phù Mỹ Tây, đến ngày 31-3 có 13.247 người tham gia BHYT, đạt 101,98% kế hoạch, tỷ lệ bao phủ đạt 98,81%. Đối với BHXH tự nguyện, toàn xã có 138/194 người tham gia.

Theo ông Nguyễn Thế Dương - Phó Chủ tịch UBND xã Phù Mỹ Tây, trong quý II/2026, địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền theo nhóm đối tượng; rà soát, cập nhật danh sách người chưa tham gia; đồng thời, duy trì hiệu quả mô hình theo hướng bám sát từng địa bàn.

“Quan trọng là nắm chắc từng đối tượng, kể cả những người có nguy cơ gián đoạn tham gia để có giải pháp vận động phù hợp” - ông Dương nhấn mạnh.

Từ thực tế triển khai cho thấy, khi mục tiêu được chia nhỏ, trách nhiệm được cá thể hóa và cách tiếp cận đủ gần, chính sách an sinh không còn là những con số khô khan mà trở thành lựa chọn thiết thực của người dân.