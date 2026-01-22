Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai vượt nhiều chỉ tiêu trong năm khó khăn

(GLO)- Trong năm 2025, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Gia Lai đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp, bám sát chỉ đạo của BHXH Việt Nam và UBND tỉnh, qua đó đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần bảo đảm quyền lợi của người dân, người lao động và giữ vững trụ cột an sinh xã hội trên địa bàn.

Vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng

Đến cuối năm 2025, số người tham gia BHXH trên địa bàn tỉnh đạt 318.654 người, tương đương 22,77% lực lượng lao động trong độ tuổi, đạt 101,26% kế hoạch do BHXH Việt Nam giao.

Số người tham gia BHYT đạt 2.948.528 người, hoàn thành 100,36% kế hoạch; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,65% dân số. Tổng số thu BHXH, BHYT và bảo hiểm thất nghiệp đạt 9.437 tỷ đồng, bằng 109,56% kế hoạch, tăng 17,98% so với năm 2024.

Những con số này cho thấy nỗ lực rất lớn của toàn ngành trong bối cảnh dư địa mở rộng, đối tượng ngày càng thu hẹp.

BHXH tỉnh Gia Lai tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT cho các hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn Quy Nhơn. Ảnh: Nguyễn Muội

Cùng với việc phát triển người tham gia, công tác giải quyết và chi trả các chế độ tiếp tục được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. “Trong năm 2025, BHXH tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết chế độ BHXH cho 83.794 lượt người hưởng, tăng 0,6% so với năm 2024.

Số người nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp là 15.673 người, giảm 4,33%; số người hưởng BHXH một lần là 19.085 người, giảm mạnh 17,64%, cho thấy xu hướng người lao động ngày càng gắn bó hơn với hệ thống an sinh dài hạn” - ông Trần Ngọc Tuấn - Phó Giám đốc BHXH tỉnh thông tin.

Đáng chú ý, BHXH tỉnh đã giải quyết 1.735 hồ sơ hưởng chế độ hưu trí theo Nghị định số 177/2024/NĐ-CP và Nghị định số 178/2024/NĐ-CP của Chính phủ.

Tổng số người đang hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng được quản lý, chi trả trên toàn tỉnh là 71.857 người. Tổng số tiền chi BHXH, bảo hiểm thất nghiệp trong năm vượt 7.753 tỷ đồng, kịp thời bảo đảm quyền lợi cho người tham gia, góp phần ổn định đời sống xã hội.

Công tác quản lý quỹ, giám định và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT tiếp tục là điểm sáng. Năm 2025, toàn tỉnh ghi nhận hơn 4,7 triệu lượt khám chữa bệnh BHYT, tăng 2,65% so với năm trước; tổng chi khám, chữa bệnh BHYT hơn 3.042 tỷ đồng.

Ngành BHXH đã tăng cường giám định, ứng dụng công nghệ thông tin để kiểm soát chi phí, hạn chế lạm dụng, trục lợi quỹ, qua đó sử dụng hiệu quả nguồn lực BHYT.

Theo ông Trần Ngọc Tuấn, hoạt động thanh tra, kiểm tra được triển khai đúng kế hoạch với 94 cuộc tại 226 đơn vị sử dụng lao động. Qua đó, ngành đã thu hồi trên 65 tỷ đồng tiền chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, góp phần nâng cao tính tuân thủ pháp luật và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động.

Công tác cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh, mang lại nhiều tiện ích thiết thực. Tỷ lệ xác thực căn cước công dân/định danh cá nhân đạt 99,76%; hơn 736 nghìn người dân đã cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID - BHXH số, từng bước hình thành thói quen giao dịch điện tử trong lĩnh vực an sinh xã hội.

Thuộc nhóm 5 địa phương dẫn đầu

Tại hội nghị tổng kết ngành BHXH tỉnh Gia Lai năm 2025, Phó Giám đốc BHXH Việt Nam Chu Mạnh Sinh nhấn mạnh năm vừa qua là một năm đặc biệt khó khăn đối với toàn ngành, khi phải chịu tác động đồng thời từ nhiều yếu tố lớn, trong đó có việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy.

Mỗi thay đổi về chính sách, cơ chế đều kéo theo khối lượng công việc rất lớn, từ quy trình nghiệp vụ, biểu mẫu, phần mềm đến công tác tập huấn và tuyên truyền.

Trong bối cảnh đó, lãnh đạo BHXH Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của BHXH tỉnh Gia Lai khi vẫn hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu quan trọng, đặc biệt là các chỉ tiêu phát triển BHYT, BHXH tự nguyện và kiểm soát chi khám, chữa bệnh BHYT, đưa Gia Lai vào nhóm 5 địa phương dẫn đầu trong 34 tỉnh, thành phố về kết quả phát triển người tham gia.

BHXH cơ sở Chư Sê tuyên truyền, thông tin về chính sách BHYT đến đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn phụ trách. Ảnh: ĐVCC

Đóng góp vào kết quả tích cực này của toàn tỉnh có sự đóng góp của BHXH cơ sở với nhiều mô hình, cách làm hay. Tại BHXH cơ sở Hoài Nhơn, đến cuối năm 2025, số người tham gia BHYT đạt 288.841 người, hoàn thành 100,02% chỉ tiêu, tỷ lệ bao phủ đạt 96,65% dân số; số người tham gia BHXH đạt 26.843 người, đạt 96,9% chỉ tiêu giao.

Để có được kết quả này, đơn vị đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành các văn bản chỉ đạo, đưa chỉ tiêu phát triển BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng vào nghị quyết, kế hoạch phát triển KT-XH của địa phương.

Đồng thời, triển khai mô hình “Mỗi tuần một thôn/khu phố”, qua đó có 175/237 thôn, khu phố hoàn thành chỉ tiêu BHXH tự nguyện và 202/237 thôn, khu phố hoàn thành chỉ tiêu BHYT tự đóng.

Ở khu vực có đông đồng bào dân tộc thiểu số, công tác chuẩn hóa dữ liệu cấp thẻ BHYT được triển khai quyết liệt, bài bản.

BHXH cơ sở Chư Sê, với địa bàn quản lý 7 xã, dân số ước tính 218.516 người, trong đó gần 52% là đồng bào dân tộc thiểu số, đã chủ động xây dựng kế hoạch rà soát, đối chiếu, xác minh thông tin theo Nghị định số 75/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17-10-2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT.

“Thông qua việc phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở, thôn trưởng và người dân, đơn vị đã chuẩn hóa dữ liệu cấp thẻ BHYT cho trên 17.486 người dân tộc thiểu số trong quý IV/2025, góp phần bảo đảm quyền lợi khám, chữa bệnh cho nhóm đối tượng yếu thế.

BHXH cơ sở Chư Sê sẽ tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền đưa chính sách BHXH, BHYT đến với mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là chú trọng công tác phát triển người tham gia BHYT, nhất là người dân tộc thiểu số, học sinh sinh viên, hộ gia đình nông - lâm - ngư nghiệp có mức sống trung bình… nhằm nâng cao tỷ lệ độ bao phủ BHYT” - bà Nguyễn Thị Hồng Cẩm - Giám đốc BHXH cơ sở Chư Sê chia sẻ.