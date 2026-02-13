Những "Chuyến xe hạnh phúc"

(GLO)- Trong không khí rộn ràng của những ngày cận Tết Bính Ngọ, các chuyến xe của chương trình “Chuyến xe hạnh phúc - Cùng Saigon Co.op về quê đón Tết” tiếp tục mang Tết đoàn viên đến với người lao động có hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm chưa có điều kiện trở về quê sum họp cùng gia đình.

Tối 12-2, tại Co.opmart Quy Nhơn (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai), chuyến xe đầu tiên về đến đơn vị lúc 22 giờ 50 phút, chở theo 45 hành khách.

Ngay sau đó, 5 chuyến xe khác nối đuôi nhau cập bến. Tổng cộng, đầu cầu Quy Nhơn đã đón 6 chuyến xe với 260 người dân về quê an toàn trong đêm muộn.

“Chuyến xe hạnh phúc - Cùng Saigon Co.op về quê đón Tết” đưa người lao động có hoàn cảnh khó khăn về tới phường Quy Nhơn vào tối 12-2. Ảnh: Hải Yến

Để tiếp thêm năng lượng cho hành khách sau chặng đường dài, Siêu thị đã chuẩn bị chu đáo thức ăn nhẹ, nước uống và khăn lạnh, sẵn sàng hỗ trợ bà con trong lúc chờ người thân đến đón.

Theo ông Nguyễn Văn Minh - Tổ trưởng Marketing Co.opmart Quy Nhơn, đây là lần thứ 4 đơn vị đón Chuyến xe hạnh phúc nhưng cảm xúc vẫn vẹn nguyên như lần đầu.

“Dù lịch trình di chuyển dài và phải chờ đón xe về khuya nhưng nhìn gương mặt bà con rạng rỡ khi được về nhà, sum họp cùng gia đình, mọi mệt mỏi của cán bộ nhân viên đều tan biến. Chúng tôi vui như chính người thân của mình trở về an toàn, hạnh phúc” - ông Minh chia sẻ.

Ông Minh cũng mong muốn tập thể cán bộ, nhân viên Siêu thị tiếp tục nhận được sự ủng hộ của khách hàng và sự đồng hành của các đối tác để những năm sau, chương trình có thêm nhiều chuyến xe, đưa thêm nhiều người lao động khó khăn được về quê đón Tết.

Vừa lau mặt, uống ngụm nước sau hành trình dài, bà Nguyễn Thị Bé (58 tuổi, bán trái cây dạo ở TP. Hồ Chí Minh, trú tại phường Quy Nhơn Nam) không giấu được xúc động.

"Đây là năm thứ 2 tôi được đi Chuyến xe hạnh phúc về nhà. Hoàn cảnh khó khăn, 1 mình nuôi con ăn học nên nhiều năm tôi không dám nghĩ đến chuyện mua vé về quê dịp Tết.

Được Siêu thị tặng vé xe miễn phí, lại còn có quà mang về, tôi vui lắm. Xin cảm ơn Ban lãnh đạo, các đơn vị đồng hành, các bác tài và hướng dẫn viên đã hỗ trợ bà con rất tận tình”-bà Bé bộc bạch.

Hành khách trên “Chuyến xe hạnh phúc - Cùng Saigon Co.op về quê đón Tết” nhận nước uống và thức ăn tối. Ảnh: Hải Yến

Năm nay, chương trình triển khai 20 chuyến xe, đưa 900 hành khách về các tỉnh khu vực Tây Nguyên, Nam Trung Bộ và Bắc Trung Bộ. Mỗi chuyến xe không chỉ đơn thuần là phương tiện di chuyển, mà còn là hành trình được chăm chút bằng sự quan tâm và sẻ chia: từ bữa ăn, nước uống, quà Tết nghĩa tình suốt dọc đường, đến việc tiếp đón chu đáo khi bà con về đến địa phương.

Chia sẻ tại lễ khởi hành, ông Nguyễn Ngọc Thắng - Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op - nhấn mạnh: “Với chúng tôi, Chuyến xe hạnh phúc không chỉ là hoạt động an sinh xã hội, mà là cam kết bền bỉ trong hành trình mang hạnh phúc đến cộng đồng. Tết sẽ trọn vẹn hơn khi mỗi người lao động xa quê đều có cơ hội trở về bên gia đình”.

Song song việc phục vụ nhu cầu mua sắm Tết với thông điệp chung toàn hệ thống “Đến Co.op chở Tết về”, Saigon Co.op đã cụ thể hóa thông điệp ấy bằng những chuyến xe nghĩa tình.

Không chỉ “chở Tết” đến từng gian bếp bằng nguồn hàng dồi dào, giá cả ổn định, Saigon Co.op còn “chở” chính bà con về quê - chở những cuộc sum vầy, niềm hy vọng và thông điệp nhân văn: Không ai bị bỏ lại phía sau trong hành trình đón xuân.

Chương trình năm nay có sự đồng hành của nhiều doanh nghiệp, đối tác như: Unilever Việt Nam, Mondelez International, Suntory PepsiCo, Nestlé, Masan Group…, góp phần mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng chăm sóc hành khách.

Sau 4 năm triển khai, “Chuyến xe hạnh phúc - Cùng Saigon Co.op về quê đón Tết" đã hỗ trợ gần 3.200 người lao động xa quê được về nhà đón Tết.

Mỗi chuyến xe lăn bánh không chỉ rút ngắn quãng đường địa lý, mà còn nối gần hơn những yêu thương, để Tết thực sự bắt đầu từ những cuộc đoàn viên giản dị mà ấm áp.