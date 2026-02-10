Gia Lai kiểm tra thông tin giá vé xe khách tăng cao bất thường trong dịp Tết

(GLO)- Sáng 10-2, ông Trần Đình Sơn - Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai - cho biết: Đơn vị đang tiến hành xác minh thông tin giá vé xe từ TP. Hồ Chí Minh về Gia Lai trong dịp Tết tăng cao gấp nhiều lần ngày thường.

Trước đó, tối 9-2, fanpage “Thông tin Chính phủ” với 9,1 triệu người theo dõi đăng tải nội dung “Có phản ánh giá vé xe khách tăng gấp 7 lần: Kiểm tra ngay”.

Theo bài viết đăng tải, Cục Đường bộ Việt Nam đã nhận được phản ánh của hành khách và người dân gửi đến Cổng Thông tin điện tử Chính phủ về một số trường hợp tăng giá vé xe khách trong dịp Tết Nguyên đán gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Thông tin về tình trạng tăng giá vé xe khách dịp Tết được đăng tải trên trang Fanpage Thông tin Chính phủ. Ảnh chụp màn hình

Đáng chú ý, có hành khách phản ánh Công ty TNHH Dịch vụ vận tải du lịch Thảo Nguyên (ở xã Bình Dương, tỉnh Gia Lai) bán vé xe tuyến Bến Cát (tỉnh Bình Dương cũ, nay là TP. Hồ Chí Minh) đi Bồng Sơn (tỉnh Gia Lai) với giá cao ngất.

Cũng theo nội dung đăng tải, Cục Đường bộ Việt Nam đã chuyển kiến nghị của người dân và hành khách đến Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh Gia Lai, Quảng Ngãi, Thanh Hóa. Trong đó yêu cầu kiểm tra, xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định; trả lời công dân theo địa chỉ email kiến nghị, đồng thời báo cáo kết quả về Cục Đường bộ Việt Nam trước ngày 14-2.

Ngay sau khi đăng tải, thông tin trên thu hút sự chú ý của đông đảo người dùng mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ bất bình với tình trạng tăng giá vé xe khách vô tội vạ trong dịp Tết. Điều này ảnh hưởng lớn đến việc di chuyển của người dân, đặc biệt là các trường hợp sinh viên, người lao động, người dân quê các tỉnh miền Trung đang học tập, làm việc, sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.

Người dân phản ánh số tiền đặt cọc cho 4 vé giường đôi tuyến TP. Hồ Chí Minh - Gia Lai lên đến 3,5 triệu đồng. Ảnh: Cục Đường bộ Việt Nam

“Biết là Tết giá vé tăng lên nhưng vừa phải thôi chứ, ở Bình Dương toàn người lao động nghèo, công nhân lương thấp mà giá vé cao vậy thì làm 1 năm chỉ đủ vé về quê rồi vào lại”, “Nhờ cục kiểm tra luôn các nhà xe về Bình Định (cũ), năm nào cũng tăng khủng khiếp, ngày thường giá vé 300.000 - 400.000 đồng, Tết gần 2 triệu đồng”, “tăng vậy ngang vé máy bay luôn rồi”, hàng loạt ý kiến người dân bày tỏ bức xúc.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Trần Đình Sơn thông tin: Sáng 10-2, Sở đã nhận được văn bản của Cục Đường bộ Việt Nam. Kèm theo văn bản còn có các ý kiến phản ánh cụ thể, chi tiết của người dân.

Về thông tin liên quan đến giá vé xe tuyến TP. Hồ Chí Minh - Gia Lai, một người dân ở tỉnh Gia Lai phản ánh vào năm 2025 đã đặt cọc cho nhà xe Thảo Nguyên (tức Công ty TNHH Dịch vụ vận tải du lịch Thảo Nguyên) số tiền 3,5 triệu đồng cho 4 giường đôi, trung bình tiền cọc mỗi giường đôi là 875.000 đồng.

Cũng theo người này, riêng tiền đặt cọc thôi đã cao bằng gần 2 lần giá vé ngày thường. Và nếu tính theo mức giá dịp Tết các năm trước, giá vé thực tế sắp tới khách hàng phải thanh toán có thể cao gần gấp 3 lần số tiền đặt cọc. Tức giá vé mỗi giường đôi có thể lên hơn 2,6 triệu đồng, tức cao hơn ít nhất 5 lần giá vé ngày thường.

“Sở Xây dựng đã chỉ đạo kiểm tra, xác minh thông tin trên, nếu doanh nghiệp có vi phạm đơn vị sẽ xử lý, chấn chỉnh” - ông Sơn khẳng định.