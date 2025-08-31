Danh mục
Nhà xe Tấn Tài tài trợ vé xe miễn phí 4 năm cho nữ sinh viên nghèo hiếu học ở Phú Thiện

MINH CHÍ
(GLO)- Em Siu H’Suyn-cựu học sinh Trường THPT Trần Quốc Tuấn (xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) vừa trúng tuyển ngành Giáo dục tiểu học, trở thành tân sinh viên của Trường Đại học Quy Nhơn. Niềm vui nhân đôi khi em cũng đồng thời nhận được món quà ý nghĩa từ nhà xe Tấn Tài.

Theo đó, nhà xe Tấn Tài (phường Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) quyết định tài trợ vé xe miễn phí tuyến Phú Thiện-Quy Nhơn cho em Siu H’Suyn trong suốt 4 năm học đại học.

z6961314046120-221e2a20666ba96bc3c5ec87450e415c.jpg
Nhà xe Tấn Tài tài trợ vé xe miễn phí tuyến Phú Thiện-Quy Nhơn trong suốt 4 năm học đại học cho em Siu H’Suyn. Ảnh: ĐVCC

Đây không chỉ là sự hỗ trợ về phương tiện đi lại, giảm bớt gánh nặng chi phí cho gia đình, mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp Siu H’Suyn thêm vững tin và nỗ lực trên con đường học tập phía trước.

Đón nhận món quà từ nhà xe Tấn Tài, em Siu H’Suyn bày tỏ sự biết ơn và hứa sẽ cố gắng học tập tốt để hiện thực hóa ước mơ trở thành cô giáo tiểu học.

Được biết, em Siu H’Suyn là thủ khoa khối C00 của Trường THPT Trần Quốc Tuấn trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 với tổng điểm 27,5. Nữ sinh Jrai này sinh ra trong một gia đình nghèo ở thôn Plei Glung A (xã Chư A Thai), mẹ mất sớm, bố đi làm xa nên em sống cùng chị gái.

Dù hoàn cảnh khó khăn, song suốt 12 năm học H’Suyn đều đạt thành tích khá, giỏi.

