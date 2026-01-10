Gia Lai: Tổng số thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đạt gần 9.438 tỷ đồng

(GLO)- Theo Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai, năm 2025, tổng số thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) gần 9.438 tỷ đồng, đạt 109,56% kế hoạch BHXH Việt Nam giao và tăng trên 1.438 tỷ đồng (17,98%) so với năm 2024.

Trong năm 2025, BHXH Gia Lai chi trả BHXH, BHTN gần 7.754 tỷ đồng; trong đó, tỷ lệ chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng không dùng tiền mặt đạt 60,38%, tăng 7,28% so với năm 2024.

Năm qua, tổng số chi khám chữa bệnh BHYT là gần 3.043 tỷ đồng; trong đó, chi khám chữa bệnh BHYT (tại cơ sở khám chữa bệnh) là gần 2.990 tỷ đồng, tăng hơn 340 tỷ đồng (12,84%) so với năm 2024; chi chăm sóc sức khỏe ban đầu và thanh toán trực tiếp trên 53 tỷ đồng.

Được biết, trong năm 2025, toàn tỉnh có 318.654 lao động tham gia BHXH, đạt 101,26% kế hoạch BHXH Việt Nam giao, tăng 27.743 người (9,54%) so với năm 2024; tỷ lệ lao động tham gia so với lực lượng lao động trong độ tuổi là 22,77%. Tổng số người tham gia BHYT là 2.948.528 người, đạt 100,36% kế hoạch BHXH Việt Nam giao, tăng 49.067 người (1,69%) so với năm 2024, tỷ lệ bao phủ BHYT là 95,65% dân số.