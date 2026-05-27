Điện lực Gia Lai diễn tập phòng - chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Tình huống giả định được xây dựng theo kịch bản bão số 1 gây mưa lớn, gió mạnh gây sự cố nhiều tuyến điện trung áp trên địa bàn.
Sau khi nhận thông tin, các lực lượng xung kích triển khai xử lý sự cố, thay thế cột điện hư hỏng, khắc phục đứt dây dẫn và khôi phục cấp điện theo phương án khẩn cấp.
Theo Công ty Điện lực Gia Lai, các đơn vị trực thuộc đã rà soát phương án trực ban 24/24 giờ, chuẩn bị vật tư, phương tiện và lực lượng sẵn sàng ứng cứu khi có thiên tai xảy ra.
Hoạt động diễn tập nhằm nâng cao năng lực chỉ huy điều hành và khả năng phối hợp xử lý sự cố giữa các đơn vị.
Hiện Công ty Điện lực Gia Lai đang quản lý hàng chục nghìn km đường dây và hơn 11.500 trạm biến áp, cung cấp điện cho gần 1 triệu khách hàng với sản lượng điện thương phẩm hơn 4 tỷ kWh mỗi năm.