Điện lực Gia Lai diễn tập phòng - chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

XUÂN ĐỊNH
(GLO)- Ngày 27-5, Công ty Điện lực Gia Lai tổ chức diễn tập phòng - chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2026 tại xã Tuy Phước nhằm nâng cao năng lực xử lý sự cố lưới điện trong mùa mưa bão.

Tình huống giả định được xây dựng theo kịch bản bão số 1 gây mưa lớn, gió mạnh gây sự cố nhiều tuyến điện trung áp trên địa bàn.

Công nhân Điện lực Gia Lai diễn tập dựng cột điện bằng xe cẩu chuyên dụng tại xã Tuy Phước. Ảnh: Phi Long

Sau khi nhận thông tin, các lực lượng xung kích triển khai xử lý sự cố, thay thế cột điện hư hỏng, khắc phục đứt dây dẫn và khôi phục cấp điện theo phương án khẩn cấp.

Theo Công ty Điện lực Gia Lai, các đơn vị trực thuộc đã rà soát phương án trực ban 24/24 giờ, chuẩn bị vật tư, phương tiện và lực lượng sẵn sàng ứng cứu khi có thiên tai xảy ra.

Hoạt động diễn tập nhằm nâng cao năng lực chỉ huy điều hành và khả năng phối hợp xử lý sự cố giữa các đơn vị.

Hiện Công ty Điện lực Gia Lai đang quản lý hàng chục nghìn km đường dây và hơn 11.500 trạm biến áp, cung cấp điện cho gần 1 triệu khách hàng với sản lượng điện thương phẩm hơn 4 tỷ kWh mỗi năm.

(GLO)- Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, các địa phương khu vực Tây Gia Lai đang khẩn trương hoàn thiện nơi ở mới cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, tạo sự đồng thuận để dự án trọng điểm quốc gia triển khai đúng tiến độ.

Tập huấn công tác an toàn, vệ sinh lao động cho 132 cán bộ Công đoàn cơ sở

(GLO)- Từ ngày 20 đến 22-5, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn Bình Định tổ chức 3 lớp tập huấn công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2026 cho 132 cán bộ Công đoàn cơ sở và mạng lưới an toàn vệ sinh viên thuộc 15 công đoàn xã, phường trên địa bàn tỉnh.

(GLO)- Từng là biểu tượng du lịch của Pleiku với những đồi chè xanh mướt trải dài bên hàng thông trăm tuổi, 62 ha chè ở Biển Hồ (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) nay đang dần xơ xác, nhiều diện tích chết khô.

Khi phụ nữ trở thành hạt nhân xây dựng buôn làng

(GLO)- Những “Làng phụ nữ kiểu mẫu” đang trở thành điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới ở nhiều buôn, làng vùng sâu ở Gia Lai. Không chỉ tiên phong giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp, nhiều chị em còn tiên phong phát triển kinh tế, gìn giữ bản sắc văn hóa.

