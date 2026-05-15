Cồn Chim rợp cánh cò nhạn

(GLO)- Những ngày gần đây, nhiều đàn cò nhạn xuất hiện tại Khu sinh thái Cồn Chim (xã Tuy Phước Đông, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) tạo nên khung cảnh sinh động. Sự trở lại của loài chim này được xem là tín hiệu tích cực cho hệ sinh thái đầm Thị Nại.

Đàn cò nhạn xuất hiện với số lượng lớn tại khu vực rừng ngập mặn, góp phần tạo nên sức hút riêng cho du lịch sinh thái Cồn Chim. Ảnh: Dũng Nhân

Sáng sớm hoặc chiều muộn là thời điểm Khu sinh thái Cồn Chim như khoác lên mình một vẻ đẹp rất riêng. Giữa không gian yên bình của rừng đước, sú, vẹt xanh mướt, những đàn cò trắng nối nhau chao liệng tạo nên bức tranh sinh thái sống động và giàu sức sống.

Cò nhạn cùng các loài chim, cò khác làm tổ trên những cành cây bị khô chết sau bão số 13, tạo nên hình ảnh tương phản giữa dấu tích thiên tai và sự hồi sinh của thiên nhiên Cồn Chim. Ảnh: Dũng Nhân

Khác với những năm trước, năm nay, cò nhạn xuất hiện trở lại, có thời điểm lên đến hàng trăm cá thể. Hình ảnh từng đàn cò nhạn sải cánh bay rợp mặt đầm, rồi đồng loạt đáp xuống kiếm ăn giữa vùng nước lặng đã thu hút nhiều người dân và du khách đến chiêm ngưỡng.

Theo anh Nguyễn Anh Khoa (xã Tuy Phước Đông), đây là lần đầu tiên trong nhiều năm qua số lượng cò nhạn xuất hiện khá nhiều ở Cồn Chim. Trước đó, do ảnh hưởng của thiên tai, biến đổi môi trường sống cùng tác động từ con người, nhiều loài chim nước từng dần vắng bóng ở khu vực đầm Thị Nại.

Sau quá trình phục hồi hệ sinh thái ngập mặn, trồng mới rừng đước, sú, vẹt và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, nhiều loài chim trời đã bắt đầu quay trở lại.

Cò nhạn là loài chim quý thường sinh sống tại các vùng đầm lầy, cửa sông và rừng ngập mặn. Đây là loài khá nhạy cảm với môi trường sống cũng như nguồn thức ăn tự nhiên.

Đàn cò nhạn xuất hiện báo hiệu sự hồi sinh của hệ sinh thái vùng đầm Thị Nại. Ảnh: Dũng Nhân

Hàng trăm con chim, cò chao liệng trên không trung vào thời điểm chiều xuống, phủ trắng cả một vùng rừng ngập mặn ven đầm. Ảnh: Dũng Nhân

Hiện Hạt Kiểm lâm khu vực Tuy Phước - Quy Nhơn cùng chính quyền xã Tuy Phước Đông và phường Quy Nhơn Đông đang phối hợp tuyên truyền, vận động người dân bảo vệ cò nhạn cũng như các loài chim hoang dã, hạn chế săn bắt trái phép nhằm giữ gìn môi trường sinh thái tự nhiên.

Đồng thời, ngành chức năng cũng khuyến khích cộng đồng cùng tham gia bảo tồn hệ sinh thái ngập nước gắn với phát triển du lịch sinh thái bền vững tại Cồn Chim.