Cồn Chim rợp cánh cò nhạn

(GLO)- Những ngày gần đây, nhiều đàn cò nhạn xuất hiện tại Khu sinh thái Cồn Chim (xã Tuy Phước Đông, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) tạo nên khung cảnh sinh động. Sự trở lại của loài chim này được xem là tín hiệu tích cực cho hệ sinh thái đầm Thị Nại.

Đàn cò nhạn xuất hiện với số lượng lớn tại khu vực rừng ngập mặn, góp phần tạo nên sức hút riêng cho du lịch sinh thái Cồn Chim. Ảnh: Dũng Nhân

Sáng sớm hoặc chiều muộn là thời điểm Khu sinh thái Cồn Chim như khoác lên mình một vẻ đẹp rất riêng. Giữa không gian yên bình của rừng đước, sú, vẹt xanh mướt, những đàn cò trắng nối nhau chao liệng tạo nên bức tranh sinh thái sống động và giàu sức sống.

Cò nhạn cùng các loài chim, cò khác làm tổ trên những cành cây bị khô chết sau bão số 13, tạo nên hình ảnh tương phản giữa dấu tích thiên tai và sự hồi sinh của thiên nhiên Cồn Chim. Ảnh: Dũng Nhân

Khác với những năm trước, năm nay, cò nhạn xuất hiện trở lại, có thời điểm lên đến hàng trăm cá thể. Hình ảnh từng đàn cò nhạn sải cánh bay rợp mặt đầm, rồi đồng loạt đáp xuống kiếm ăn giữa vùng nước lặng đã thu hút nhiều người dân và du khách đến chiêm ngưỡng.

Theo anh Nguyễn Anh Khoa (xã Tuy Phước Đông), đây là lần đầu tiên trong nhiều năm qua số lượng cò nhạn xuất hiện khá nhiều ở Cồn Chim. Trước đó, do ảnh hưởng của thiên tai, biến đổi môi trường sống cùng tác động từ con người, nhiều loài chim nước từng dần vắng bóng ở khu vực đầm Thị Nại.

Sau quá trình phục hồi hệ sinh thái ngập mặn, trồng mới rừng đước, sú, vẹt và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, nhiều loài chim trời đã bắt đầu quay trở lại.

Cò nhạn là loài chim quý thường sinh sống tại các vùng đầm lầy, cửa sông và rừng ngập mặn. Đây là loài khá nhạy cảm với môi trường sống cũng như nguồn thức ăn tự nhiên.

Đàn cò nhạn xuất hiện báo hiệu sự hồi sinh của hệ sinh thái vùng đầm Thị Nại. Ảnh: Dũng Nhân
Hàng trăm con chim, cò chao liệng trên không trung vào thời điểm chiều xuống, phủ trắng cả một vùng rừng ngập mặn ven đầm. Ảnh: Dũng Nhân

Hiện Hạt Kiểm lâm khu vực Tuy Phước - Quy Nhơn cùng chính quyền xã Tuy Phước Đông và phường Quy Nhơn Đông đang phối hợp tuyên truyền, vận động người dân bảo vệ cò nhạn cũng như các loài chim hoang dã, hạn chế săn bắt trái phép nhằm giữ gìn môi trường sinh thái tự nhiên.

Đồng thời, ngành chức năng cũng khuyến khích cộng đồng cùng tham gia bảo tồn hệ sinh thái ngập nước gắn với phát triển du lịch sinh thái bền vững tại Cồn Chim.

Cò nhạn xuất hiện ở Cồn Chim. Clip: Dũng Nhân
Cồn Chim xưa phủ một sắc xanh, giờ chỉ còn màu vàng úa và xám bạc...

Khu sinh thái Cồn Chim xơ xác sau bão

(GLO)-Cơn bão số 13 quét qua Cồn Chim (thuộc địa bàn phường Quy Nhơn Đông và các xã Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Đề Gi, An Lương) để lại cảnh xơ xác và héo úa. Màu xanh không còn. Nhiều sinh vật mất đi nơi trú ngụ. Khôi phục hệ sinh thái nơi đây là việc cấp bách hiện nay.

Chung tay vì người nghèo

(GLO)- Từ sự chung tay của chính quyền, đoàn thể, doanh nghiệp và cộng đồng, những căn nhà Đại đoàn kết, nhà tình thương được triển khai trên địa bàn Gia Lai không chỉ giúp hộ nghèo, gia đình khó khăn “an cư” mà còn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, tiếp thêm động lực để người dân vươn lên.

(GLO)- Nguồn vốn tín dụng chính sách đã và đang góp phần quan trọng trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại khu vực huyện Phú Thiện (cũ), nhất là giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới. Từ nguồn vốn này, nhiều hộ dân có điều kiện để ổn định sinh kế, vươn lên thoát nghèo.

(GLO)- Chiến tranh dẫu khốc liệt song từ sự đồng hành của những người cùng chung lý tưởng cách mạng, tình yêu đã đơm hoa kết trái, trở thành điểm tựa để người lính vững vàng giữa bom đạn, vun đắp nên hạnh phúc bền chặt sau ngày đất nước thống nhất.

(GLO)- Những hang đá ở núi Chư Pa - Ia Kreng (làng Doch 1, xã Ia Ly) từng che chở bộ đội, là bệnh xá dã chiến cứu chữa thương binh. Ký ức và dấu tích của năm tháng chiến tranh khốc liệt nơi đây được khai mở khi lực lượng quy tập tìm thấy nhiều hài cốt liệt sĩ, di vật thời kháng chiến chống Mỹ.

(GLO)- Trên địa bàn xã Hoài Ân (tỉnh Gia Lai) có 26 cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, nhưng chỉ có 8 cơ sở đăng ký giấy phép kinh doanh, số còn lại hoạt động mang tính tự phát. Vì vậy, xã tăng cường quản lý cơ sở giết mổ nhỏ lẻ để đảm bảo vệ sinh môi trường và sức khỏe người tiêu dùng.

Tấm thiệp "từ cõi chết trở về" và bữa cơm nghĩa tình

(GLO)- Tấm thiệp "Lễ cúng tạ - từ cõi chết trở về" bất ngờ lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người không khỏi tò mò, thậm chí rùng mình. Đây là lời mời "kỳ lạ" của một cặp vợ chồng tiểu thương ở Gia Lai, những người may mắn vượt qua lằn ranh sống - chết và trở lại với lòng biết ơn sâu sắc.

