Xuân mới nơi “ốc đảo” Cồn Chim

(GLO)- Những ngày cuối năm, Cồn Chim (thôn Vinh Quang 2, xã Tuy Phước Đông) hiện ra với dáng vẻ bình yên nhưng vẫn đầy sinh khí. Sau mùa mưa bão, “ốc đảo” nhỏ giữa mênh mang sông nước dần hồi sinh, mạnh mẽ đứng dậy, chuẩn bị đón Tết Nguyên đán trong niềm tin mới.

Cồn Chim vốn quen với nhịp sống chậm rãi, thong thả. 245 hộ dân bám trụ giữa dòng nước, gắn bó với những mái nhà đơn sơ nhưng tràn ngập niềm vui.

Thế nhưng, cơn bão số 13 ập đến đã làm đảo lộn tất cả. Chỉ sau một đêm sơ tán, khi trở về, nhiều người lặng đi trước cảnh tượng hoang tàn, nhà cửa sập đổ, đồ đạc tan hoang. Ký ức về một cuộc sống yên bình bị cuốn trôi theo dòng nước dữ.

Cồn Chim đã trở lại nhịp sống bình yên. Ảnh: T.K

Nhắc lại khoảnh khắc ấy, bà Nguyễn Thị Chưa (74 tuổi) vẫn nghẹn ngào. Ngôi nhà gắn bó cả đời bỗng chốc không còn, để lại trong bà cảm giác trống trải đến nao lòng. Không chỉ mất mát tài sản, đó còn là sự hụt hẫng khi chốn đi về thân quen biến mất sau một đêm.

Cùng chung nỗi niềm, chị Ngô Thị Mỹ Nhung (38 tuổi) cũng không quên được cảm giác bối rối khi đứng trước nền nhà trơ trọi. Tương lai khi ấy hiện ra mờ mịt, bởi với nhiều hộ dân Cồn Chim, việc dựng lại ngôi nhà kiên cố là điều rất khó khăn.

Sau bão, cả xóm nhỏ rơi vào khoảng lặng. Năm hộ dân có nhà sập hoàn toàn, nhiều gia đình khác chịu thiệt hại nặng nề. Những ngày ấy, Cồn Chim vắng tiếng cười, chỉ còn lại dấu tích của thiên tai và những ánh mắt thẫn thờ nhìn về phía dòng sông.

Nhưng cũng chính trong gian khó, sức sống của Cồn Chim bắt đầu trỗi dậy. Thực hiện sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, cấp ủy và chính quyền địa phương đã nhanh chóng vào cuộc. Nguồn kinh phí hỗ trợ được kịp thời chuyển đến, các nhà hảo tâm chung tay sẻ chia, bà con lối xóm góp ngày công dựng lại từng mái nhà. Trên nền đất cũ, những ngôi nhà “nghĩa tình đồng bào” dần hình thành như lời khẳng định mạnh mẽ về sự hồi sinh.

Trong căn nhà mới rộng 80 m² được xây dựng với tổng kinh phí 350 triệu đồng (trong đó Nhà nước và các nhà hảo tâm hỗ trợ khoảng 200 triệu đồng), bà Nguyễn Thị Chưa không giấu được niềm xúc động khi nhắc đến sự quan tâm, sẻ chia kịp thời của cấp ủy, chính quyền, các hội đoàn thể, nhà hảo tâm, đặc biệt là sự đồng hành của lực lượng vũ trang trong suốt quá trình xây dựng nhà.

Bà Nguyễn Thị Chưa bày tỏ vui mừng khi không còn nơm nớp lo sợ mỗi khi nước dâng cao. Ảnh: T.K

Bà Chưa có 7 người con nhưng cuộc sống còn khó khăn, lại ở xa. Bà hiện sống cùng vợ chồng người con út. Gia đình nay đã có được mái nhà khang trang, vững chãi, không còn nơm nớp lo sợ mỗi khi nước lớn dâng cao. Với bà, ngôi nhà mới không chỉ là nơi che mưa nắng, mà còn là chỗ dựa tinh thần vững vàng để an tâm bước tiếp những năm tháng về sau.

Niềm vui cũng lan tỏa trong gia đình chị Ngô Thị Mỹ Nhung. Được hỗ trợ hơn 100 triệu đồng, chị Nhung xây dựng ngôi nhà rộng 86 m2 với nền móng cao, vững chãi. Trong lúc chờ ngôi nhà hoàn thiện, chị đã sắm sửa dần đồ dùng mới để chuẩn bị đón Tết.

“Xuân Bính Ngọ này, bà con ở Cồn Chim ai cũng vui, còn tôi chắc là vui nhất. Có nhà mới, tôi thấy yên tâm lắm” - chị Nhung rạng rỡ nói.

Với chị Nguyễn Thị Sương Tuyết (37 tuổi), sự trợ lực kịp thời từ Nhà nước và các nhà hảo tâm đã giúp gia đình chị có thêm điều kiện để xây dựng lại ngôi nhà mới có diện tích 98 m2, nền móng cao ráo, có gác, an toàn hơn trước mùa mưa lũ. Ngôi nhà dự kiến hoàn thành trước Tết, mang theo niềm mong chờ về một mùa Xuân trọn vẹn, ấm áp.

Chị Nguyễn Thị Sương Tuyết tự tay chuẩn bị giỏ bánh, nước để cúng mừng về nhà mới. Ảnh: T.K

Chị Tuyết kể, chồng chị làm tài xế, còn chị là kế toán cho một doanh nghiệp tư nhân ở Quy Nhơn. Hằng ngày, vợ chồng vào đất liền làm việc, chiều tối trở về Cồn Chim, cuộc sống lặng lẽ trôi theo nhịp con nước. Từ ngày nhà sập, chị buộc phải tạm nghỉ việc. Nhờ sự hỗ trợ, động viên kịp thời từ các cấp, các ngành và các nhà hảo tâm, ngôi nhà mới của gia đình chị đang dần thành hình, mở ra một chặng mới tươi đẹp và vững vàng hơn.

“Giờ đây, mỗi khi nghe tin nước dâng hay mưa lũ, gia đình tôi không còn nơm nớp lo sợ như trước. Có được mái nhà an toàn thế này, chúng tôi thật lòng biết ơn sự quan tâm, sẻ chia của mọi người” - chị Tuyết bày tỏ.

Ngôi nhà của chị Ngô Thị Mỹ Nhung sắp hoàn thiện. Ảnh: T.K

Hôm nay, đi dọc Cồn Chim, mọi người sẽ bắt gặp những mái nhà mới khang trang, những ánh mắt ánh lên niềm hy vọng, những câu chuyện rộn ràng xoay quanh cái Tết đang đến gần. Cồn Chim vẫn còn đó những khó khăn, nhưng sức sống nơi đây đã thực sự được đánh thức.