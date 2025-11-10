Khu sinh thái Cồn Chim xơ xác sau bão

(GLO)-Cơn bão số 13 quét qua Cồn Chim (thuộc địa bàn phường Quy Nhơn Đông và các xã Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Đề Gi, An Lương) để lại cảnh xơ xác và héo úa. Màu xanh không còn. Nhiều sinh vật mất đi nơi trú ngụ. Khôi phục hệ sinh thái nơi đây là việc cấp bách hiện nay.

Cơn bão số 13 đi qua để lại hậu quả nặng nề không chỉ với người dân Cồn Chim mà còn với thiên nhiên nơi đây. Hàng bần, đước, dừa nước vài chục năm tuổi trở lên bị gió quật ngã và chết dần.

Cồn Chim xưa phủ một sắc xanh, giờ chỉ còn màu vàng úa và xám bạc.

Theo Trung tâm Khuyến nông Gia Lai, bão số 13 đã làm khu rừng ngập mặn tại Cồn Chim bị thiệt hại nặng. Tổng diện tích rừng thiệt hại lên đến 88,11 ha. Trong đó, thiệt hại hoàn toàn là 24,3 ha, cây bật gốc, gãy đổ; thiệt hại rất nặng 59,51 ha, cây bật gốc, gãy nhánh, khả năng hồi phục thấp; thiệt hại nặng là 4,3 ha, cây bị gãy đổ, gãy thân một phần, có thể phục hồi.

Cồn Chim trước khi bão 13 đổ bộ. Ảnh: Dũng Nhân

Cồn Chim sau khi hứng chịu cơn bão số 13. Ảnh: Dũng Nhân

Ngoài rừng trồng tập trung, các loại cây ngập mặn trồng phân tán cũng chịu thiệt hại nghiêm trọng. Tổng số cây trồng phân tán bị thiệt hại trên 70% là 5.300 cây. Trong đó, đầm Thị Nại có 3.800 cây (bần chua, đước, dừa nước), có khoảng 80% bị bật gốc, cuốn trôi; đầm Đề Gi có 1.500 cây (mắm biển), khoảng 95% bị bật gốc, cuốn trôi hoặc vùi trong cát. Tổng giá trị thiệt hại đối với các cây phân tán này ước tính 143 triệu đồng.

Rừng ngập mặn đang úa chết dần. Ảnh: Dũng Nhân

Không chỉ có vậy, đàn cò, diệc, le le, vịt trời, những cư dân lâu năm của khu vực này đã mất tổ, bay tán loạn.

Cồn Chim từng là nơi trú ngụ của đàn cò. Ảnh: Dũng Nhân

Ông Huỳnh Ngọc Biên-một người dân địa phương-chia sẻ: “Những năm trước, bão cũng lớn, nhưng 1-2 ngày là chim vẫn về bình thường. Nhưng cơn bão vừa qua quá mạnh, một số con chim rơi xuống nước chết, một số thì đi mất. Đến nay là đã 4 ngày rồi mà chim vẫn chưa về, vì cây cối bị rụng lá, trơ trụi. Chim mất tổ, không còn nơi để về”.

Rừng ngập mặn đã mất đi màu xanh vốn có. Ảnh: Dũng Nhân

Khu sinh thái Cồn Chim rộng 480 ha, nằm giữa một vùng đầm phá mênh mông cùng rừng ngập mặn. Bên dưới mặt nước là nguồn lợi thủy sản đa dạng, phong phú, với các loài thủy sản có giá trị cao. Bên trên tán rừng ngập mặn là nơi trú ngụ của quần thể các loài chim, cò đặc hữu và các loài chim di trú theo mùa.

Cồn Chim đang kiệt sức sau bão số 13. Ảnh: Dũng Nhân

Cồn Chim được xem là “lá phổi xanh” điều hòa khí hậu, bảo vệ môi trường sinh thái và chắn gió, chắn sóng cho khu dân cư xung quanh. Những năm gần đây, Cồn Chim trở thành điểm du lịch sinh thái hấp dẫn với rừng ngập mặn, thảm thực vật phong phú và đàn chim trời bay rợp cánh mỗi sớm chiều. Nhiều hộ dân làm du lịch cộng đồng đón khách trải nghiệm cuộc sống sông nước, tham quan hệ sinh thái đặc trưng. Và giờ đây, Cồn Chim đã xác xơ sau cơn bão số 13 và việc hồi phục không thể trong một sớm, một chiều.

Ông Huỳnh Việt Hùng-Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Gia Lai-cho biết: Sau bão, Trung tâm đã tiến hành kiểm tra thực tế và báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi Trường để sớm có giải pháp khôi phục hệ sinh thái nơi đây. Mục tiêu không chỉ giúp người dân ổn định cuộc sống mà còn bảo đảm đàn cò, diệc và các loài chim trở lại cư trú, giữ gìn sắc xanh cho Cồn Chim.