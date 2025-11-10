Đò ra Nhơn Châu hoạt động trở lại sau một tuần tạm dừng

(GLO)- Sau 1 tuần tạm dừng do ảnh hưởng của bão số 13, ngày 10-11, chuyến đò đầu tiên ra đảo Cù Lao Xanh (xã Nhơn Châu) đã nối lại hoạt động, đưa hàng chục hành khách từ bến Hàm Tử (phường Quy Nhơn) ra đảo, mang theo nhiều hàng hóa, vật liệu để khắc phục hậu quả do bão gây ra.

Nhơn Châu là xã đảo duy nhất của tỉnh Gia Lai, hiện có 605 hộ với 2.360 nhân khẩu sinh sống. Thông thường mỗi ngày có một chuyến đò từ phường Quy Nhơn ra xã đảo Nhơn Châu và ngược lại.

Việc tàu ngưng hoạt động trong thời gian vừa qua phần nào ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân trên đảo.

Người dân và hàng hóa trên đò chuẩn bị ra đảo Nhơn Châu. Ảnh: D.T.P

Do chủ động trong công tác ứng phó, xã Nhơn Châu không có thiệt hại về người do cơn bão số 13; lương thực, thực phẩm được dự trữ đảm bảo cho cán bộ, người dân trên đảo sử dụng trong những ngày thiên tai hoành hành.