Vùng biển Gia Lai gió giật mạnh cấp 6-7, đất liền tiếp tục mưa giông

(GLO)- Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai, đêm 31-10 và ngày 1-11, vùng biển Gia Lai (bao gồm xã đảo Nhơn Châu) có mưa rào và giông rải rác.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7, sóng biển cao trên 2 m. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng lớn.

Dự báo các khu vực trên đất liền của tỉnh Gia Lai tiếp tục mưa giông trong những ngày tới. Ảnh: P.V

Còn trên đất liền, từ chiều 30-10 đến chiều nay 31-10, khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Tổng lượng mưa từ 14 giờ ngày 30-10 đến 14 giờ ngày 31-10 khu vực phía Đông tỉnh phổ biến từ 30-90 mm, có nơi trên 90 mm như: Phù Cát 126.2 mm; Vĩnh An 92.9 mm. Khu vực phía Tây tỉnh phổ biến dưới 20 mm.

Dự báo từ nay (31-10) đến chiều ngày 2-11 khu vực phía Đông tỉnh có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và giông với lượng mưa phổ biến từ 50-150 mm, có nơi trên 200 mm. Khu vực phía Tây tỉnh có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và giông với lượng mưa phổ biến từ 20-40 mm, có nơi trên 60 mm.

Từ chiều ngày 2-11 đến chiều ngày 3-11 khu vực phía Đông tỉnh có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và giông với lượng mưa phổ biến từ 40-80 mm, có nơi trên 100 mm. Khu vực phía Tây tỉnh có mưa rào và giông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến từ 10-30 mm, có nơi trên 50 mm. Mưa lớn có khả năng kéo dài đến ngày 4-11, sau đó có xu hướng giảm dần.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Cần đề phòng nguy cơ xảy ra sạt lở đất ở khu vực có địa hình đất dốc, nền địa chất yếu. Ngoài ra các trận mưa giông kèm theo các hiện tượng lốc, sét kèm gió mạnh có thể gây tốc mái nhà, gãy, đổ cây cối, bị thương người và các vật nuôi.