Trường bị ngập nước, hơn 500 học sinh phải nghỉ học

(GLO)- Do mưa lớn kéo dài, nước dâng cao khiến sân trường và các phòng học bị ngập sâu, hơn 500 học sinh Trường THCS Phước Thắng (xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai) phải tạm nghỉ học.

Trường THCS Phước Thắng (xã Tuy Phước Đông) ngập nước do mưa lớn kéo dài. Ảnh: T.D

Trường THCS Phước Thắng nằm ở khu vực trũng thấp nên đợt mưa lớn những ngày qua khiến nước dâng cao, làm ngập sân trường và nhiều phòng học với mức hơn 30 cm.

Ông Ngô Quốc Hùng-Hiệu trưởng Trường THCS Phước Thắng-thông tin: “Từ ngày 29-10, nhà trường buộc phải cho 538 học sinh tạm nghỉ học để đảm bảo an toàn; đồng thời huy động giáo viên kê bàn ghế, di chuyển thiết bị dạy học lên cao nhằm tránh hư hỏng. Đến ngày 30-10, nước ngập sâu vào 5 phòng học và tràn vào các phòng làm việc, phòng chức năng.”

Ngày 30-10, mực nước lên cao khiến sân trường và 5 phòng học bị ngập. Ảnh: T.D

Cán bộ, giáo viên nhà trường đã nỗ lực di dời trang thiết bị dạy học để tránh hư hỏng. Giáo viên chủ nhiệm các lớp kịp thời thông tin đến phụ huynh để quản lý con em ở nhà tự học, ôn bài. Khi nước rút, nhà trường sẽ dọn dẹp vệ sinh, đảm bảo an toàn trước khi thông báo cho học sinh trở lại học tập.

Cán bộ, giáo viên nhà trường kê bàn ghế, di chuyển thiết bị dạy học lên cao để tránh hư hỏng. Ảnh: T.D

Theo ông Hùng, đến trưa 31-10, mực nước trong lớp học và sân trường đã bắt đầu rút dần. Nhà trường đang khẩn trương tổ chức dọn dẹp, vệ sinh và khử khuẩn để sớm ổn định việc dạy và học.

“Sau gần 3 ngày bị ngập, hiện nước đang rút nhưng khá chậm. Với phương châm nước rút tới đâu, dọn dẹp tới đó, cán bộ, giáo viên nhà trường cùng nhau lau chùi bàn ghế, phòng học, sân trường; bảo đảm điều kiện để học sinh có thể trở lại học tập sớm nhất”-Hiệu trưởng Trường THCS Phước Thắng cho biết.

Đến trưa 31-10, nước rút dần, nhà trường khẩn trương dọn dẹp, vệ sinh và khử khuẩn để sớm ổn định việc dạy và học. Ảnh: T.D

Những năm trước, vào mùa mưa, tình trạng ngập lụt cũng thường xuyên xảy ra, ảnh hưởng đến việc dạy và học của Trường THCS Phước Thắng.

“Chúng tôi mong các cấp, ngành sớm quan tâm đầu tư nâng cấp sân trường, phòng học và xây dựng hệ thống tường rào, thoát nước bảo đảm để thầy trò yên tâm dạy và học trong mùa mưa bão” - ông Hùng kiến nghị.