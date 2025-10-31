Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Giáo dục

Chuyện trường, chuyện lớp

Chuyện trường, chuyện lớp Tuyển sinh Tin tức

Trường bị ngập nước, hơn 500 học sinh phải nghỉ học

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
TRẦN DUNG TRẦN DUNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Do mưa lớn kéo dài, nước dâng cao khiến sân trường và các phòng học bị ngập sâu, hơn 500 học sinh Trường THCS Phước Thắng (xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai) phải tạm nghỉ học.

truong-thcs-phuoc-thang-ngap-nuoc-hoc-sinh-phai-nghi-hoc.jpg
Trường THCS Phước Thắng (xã Tuy Phước Đông) ngập nước do mưa lớn kéo dài. Ảnh: T.D

Trường THCS Phước Thắng nằm ở khu vực trũng thấp nên đợt mưa lớn những ngày qua khiến nước dâng cao, làm ngập sân trường và nhiều phòng học với mức hơn 30 cm.

Ông Ngô Quốc Hùng-Hiệu trưởng Trường THCS Phước Thắng-thông tin: “Từ ngày 29-10, nhà trường buộc phải cho 538 học sinh tạm nghỉ học để đảm bảo an toàn; đồng thời huy động giáo viên kê bàn ghế, di chuyển thiết bị dạy học lên cao nhằm tránh hư hỏng. Đến ngày 30-10, nước ngập sâu vào 5 phòng học và tràn vào các phòng làm việc, phòng chức năng.”

gen-n-z7174051060909-e9dd09cbe502e018be1694fb5371c00e.jpg
Ngày 30-10, mực nước lên cao khiến sân trường và 5 phòng học bị ngập. Ảnh: T.D

Cán bộ, giáo viên nhà trường đã nỗ lực di dời trang thiết bị dạy học để tránh hư hỏng. Giáo viên chủ nhiệm các lớp kịp thời thông tin đến phụ huynh để quản lý con em ở nhà tự học, ôn bài. Khi nước rút, nhà trường sẽ dọn dẹp vệ sinh, đảm bảo an toàn trước khi thông báo cho học sinh trở lại học tập.

gen-n-z7174051071982-1f0d91a3a2370d6749f2f4bbf69428bc.jpg
Cán bộ, giáo viên nhà trường kê bàn ghế, di chuyển thiết bị dạy học lên cao để tránh hư hỏng. Ảnh: T.D

Theo ông Hùng, đến trưa 31-10, mực nước trong lớp học và sân trường đã bắt đầu rút dần. Nhà trường đang khẩn trương tổ chức dọn dẹp, vệ sinh và khử khuẩn để sớm ổn định việc dạy và học.

“Sau gần 3 ngày bị ngập, hiện nước đang rút nhưng khá chậm. Với phương châm nước rút tới đâu, dọn dẹp tới đó, cán bộ, giáo viên nhà trường cùng nhau lau chùi bàn ghế, phòng học, sân trường; bảo đảm điều kiện để học sinh có thể trở lại học tập sớm nhất”-Hiệu trưởng Trường THCS Phước Thắng cho biết.

gen-n-z7174051067185-b339e5e184709e4f1b480a7b1f7a86d5.jpg
Đến trưa 31-10, nước rút dần, nhà trường khẩn trương dọn dẹp, vệ sinh và khử khuẩn để sớm ổn định việc dạy và học. Ảnh: T.D

Những năm trước, vào mùa mưa, tình trạng ngập lụt cũng thường xuyên xảy ra, ảnh hưởng đến việc dạy và học của Trường THCS Phước Thắng.

“Chúng tôi mong các cấp, ngành sớm quan tâm đầu tư nâng cấp sân trường, phòng học và xây dựng hệ thống tường rào, thoát nước bảo đảm để thầy trò yên tâm dạy và học trong mùa mưa bão” - ông Hùng kiến nghị.

Đánh giá bài viết

Có thể bạn quan tâm

Trường Mẫu giáo Hoa Sữa (xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai) tập trung xây dựng môi trường học tập đề cao tình yêu thương. Ảnh: T.D

“Trao niềm tin-Gieo hạnh phúc” ở ngôi trường vùng biên Gia Lai

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Tại Trường Mẫu giáo Hoa Sữa (xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai), hành trình “Trao niềm tin-Gieo hạnh phúc” bắt đầu khi người hiệu trưởng chọn cách trao quyền và khơi dậy sáng tạo trong mỗi giáo viên. Những góc lớp đơn sơ đã được thay bằng không gian học tập sinh động, tràn ngập tiếng cười trẻ thơ.

Em R’ô H’Phẽ (lớp 12A8) ôn bài sau giờ học ở khu tập thể của Trường THPT Trường Chinh. Ảnh: R’Ô Hok

Giúp học sinh nghèo không bỏ học

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Nhiều năm qua, Trường THPT Trường Chinh (thôn Tốt Biơch, xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đã hỗ trợ chỗ ở miễn phí tại khu tập thể cho nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn, góp phần quan trọng động viên các em nỗ lực học tập để hướng đến tương lai tươi đẹp hơn.

Một tiết học của học sinh lớp 1.

Rèn kỹ năng tự lập cho học sinh lớp 1

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Ngay từ khi bước chân vào môi trường tiểu học, trẻ đã bắt đầu rời xa sự bao bọc quen thuộc của gia đình để hòa nhập với tập thể. Nếu ở giai đoạn này các em được hướng dẫn kỹ năng tự lập thì việc học tập và thích nghi sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn.

Khánh thành iKame - Tổ hợp không gian sáng tạo dành cho tài năng Game đầu tiên ở trường đại học

Khánh thành iKame - Tổ hợp không gian sáng tạo dành cho tài năng Game đầu tiên ở trường đại học

Tin tức công nghệ

(GLO)- Ngày 18-9, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) và Công ty CP iKame Global (iKame) tổ chức Lễ khai trương Tổ hợp không gian sáng tạo iKame. Đây sẽ là nơi ươm mầm cho những dự án sáng tạo Game, giúp sinh viên phát triển, khởi nghiệp ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Cô giáo lan tỏa lối sống đẹp vì cộng đồng

Chuyện về những cô giáo lan tỏa lối sống đẹp vì cộng đồng

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Dù bận rộn với công việc giảng dạy nhưng nhiều cô giáo ở khu vực Tây Gia Lai vẫn dành thời gian tham gia các hoạt động thiện nguyện, bảo vệ môi trường, hiến máu tình nguyện. Đó là cách để họ sẻ chia yêu thương với các hoàn cảnh khó khăn, hướng đến những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

APC Gia Lai: Hơn 10 năm kiến tạo tương lai toàn cầu cho học sinh

APC Gia Lai: Hơn 10 năm kiến tạo tương lai toàn cầu cho học sinh

Chuyện trường, chuyện lớp

Với hơn một thập kỷ phát triển, Trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương Gia Lai (APC Gia Lai) trở thành đơn vị giáo dục tiên phong tại khu vực, kết hợp hài hòa giữa tinh hoa giáo dục quốc tế và thực tiễn Việt Nam, xây dựng môi trường học tập hạnh phúc, hiện đại, toàn diện và hội nhập.

null