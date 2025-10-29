Khẩn cấp ứng phó với mưa lớn, gây nguy cơ sạt lở đất và ngập lụt trên địa bàn Gia Lai

(GLO)- Trước tình hình mưa lớn kéo dài, nguy cơ sạt lở đất, lũ quét và ngập sâu trên diện rộng đang ở mức rất cao, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Theo bản tin dự báo mưa lớn của ngày 28-10 của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Gia Lai, từ chiều 27 đến chiều cùng ngày (28-10), trên địa bàn tỉnh đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa trong 24 giờ qua tại khu vực phía Đông tỉnh phổ biến từ 30-80mm, một số nơi mưa rất lớn trên 100-170mm như Phù Mỹ 173,9mm, Đề Gi 168mm, Phù Cát 143,5mm. Khu vực phía Tây tỉnh có mưa rào rải rác với lượng mưa từ 15-30mm.

Dự báo trong 24-48 giờ tới (từ chiều 28-10 đến sáng 30-10), khu vực phía Đông tỉnh tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông, tổng lượng mưa phổ biến 40-100mm, có nơi trên 120mm; khu vực phía Tây có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 5-20mm, có nơi trên 30mm. Mưa lớn kéo dài trên nền đất bão hòa làm tăng nhanh nguy cơ sạt lở đất, sụt lún nền đất và ngập sâu cục bộ, nhất là tại các khu vực đồi núi, ven sông, suối.

Tình trạng mưa kéo dài trên nền đất đã bão hòa làm gia tăng nhanh nguy cơ sạt lở đất trên các sườn dốc, sụt lún nền đất, đẩy mức cảnh báo nguy cơ lên mức cao nhất tại nhiều khu vực.

Hồ Định Bình đang điều tiết nước về hạ du trong ngày 28-10. Ảnh: Trọng Lợi

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các sở, ngành, đơn vị và chính quyền địa phương tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Thông báo số 310/TB-UBND ngày 21-10, với phương châm: “An toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân là trên hết, trước hết”.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tuyệt đối không chủ quan, lơ là, thường xuyên theo dõi diễn biến mưa lớn; rà soát các khu vực xung yếu, có nguy cơ sạt lở, ngập lụt để chủ động kích hoạt phương án ứng phó; kiên quyết di dời người dân khỏi vùng nguy hiểm, không để xảy ra thiệt hại về người Các lực lượng cứu hộ, cứu nạn đặt trong tình trạng sẵn sàng cao nhất, bảo đảm cơ động nhanh, kịp thời ứng cứu khi có yêu cầu. Duy trì thông tin, liên lạc 24/7 với Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh để chỉ huy, phối hợp, xử lý kịp thời mọi tình huống.

Đối với sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có nhiệm vụ phối hợp với Sở Xây dựng và chính quyền địa phương thông báo cho các đơn vị du lịch, cơ sở lưu trú, khu-điểm du lịch về diễn biến mưa, lũ; tạm dừng hoạt động khi cần thiết nhằm đảm bảo an toàn cho du khách.

Các cơ quan báo chí, trong đó có Báo và Đài Phát thanh-Truyền hình Gia Lai cần tăng cường thông tin, cảnh báo, cập nhật thường xuyên diễn biến mưa lũ, sạt lở đất và hướng dẫn người dân các biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng khuyến cáo nhân dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo thời tiết; không đi vào khu vực ngập sâu, sạt lở, qua suối khi có mưa lớn; chấp hành nghiêm hướng dẫn sơ tán của chính quyền địa phương để bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và tài sản.