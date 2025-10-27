Ứng phó khẩn cấp nguy cơ sạt lở đất tại An Hòa, Đề Gi, Cát Tiến

(GLO)- Từ ngày 27 đến 29-10, khu vực phía Đông tỉnh có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trước tình hình đó, ngày 27-10, Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu UBND các xã An Hòa, Đề Gi và Cát Tiến chủ động ứng phó, bảo đảm an toàn cho người dân.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, khu vực phía Đông Gia Lai có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 80-180mm, có nơi trên 200mm. Mưa lớn trên nền đất ẩm khiến nhiều sườn dốc, khu dân cư ven núi tiềm ẩn nguy cơ sạt lở nghiêm trọng.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5529/UBND-NNMT ngày 24-10, Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu UBND các xã An Hòa, Đề Gi và Cát Tiến khẩn trương rà soát toàn bộ khu dân cư ở vùng xung yếu, có nguy cơ sạt lở, chủ động di dời người dân đến nơi an toàn theo phương án đã được phê duyệt, bảo đảm không còn hộ dân nào ở lại khu vực nguy hiểm. Đồng thời, duy trì thông tin liên lạc thông suốt 24/7 với Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh để phối hợp chỉ đạo và xử lý tình huống nhanh nhất. Đặt lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn ở trạng thái sẵn sàng cao nhất khi có yêu cầu.

Núi Cấm, thôn Chánh Thắng (xã Đề Gi) là nơi "nhạy cảm" về sạt lở khi có mưa lớn kéo dài diễn ra, do đó công tác sẵn sàng ứng phó được yêu cầu quyết liệt. Ảnh: Trọng Lợi

Theo ông Vũ Ngọc An, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai-Ủy viên Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, qua kiểm tra thực địa các địa điểm khu vực núi Trà Cong (xã An Hoà), khu vực núi Gành (xã Đề Gi) và khu vực núi Cấm (xã Cát Tiến) đều có nguy cơ cao sạt lở khi có mưa lớn, kéo dài.