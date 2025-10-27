Ứng phó khẩn cấp nguy cơ sạt lở đất tại An Hòa, Đề Gi, Cát Tiến

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, khu vực phía Đông Gia Lai có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 80-180mm, có nơi trên 200mm. Mưa lớn trên nền đất ẩm khiến nhiều sườn dốc, khu dân cư ven núi tiềm ẩn nguy cơ sạt lở nghiêm trọng.
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5529/UBND-NNMT ngày 24-10, Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu UBND các xã An Hòa, Đề Gi và Cát Tiến khẩn trương rà soát toàn bộ khu dân cư ở vùng xung yếu, có nguy cơ sạt lở, chủ động di dời người dân đến nơi an toàn theo phương án đã được phê duyệt, bảo đảm không còn hộ dân nào ở lại khu vực nguy hiểm. Đồng thời, duy trì thông tin liên lạc thông suốt 24/7 với Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh để phối hợp chỉ đạo và xử lý tình huống nhanh nhất. Đặt lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn ở trạng thái sẵn sàng cao nhất khi có yêu cầu.
Theo ông Vũ Ngọc An, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai-Ủy viên Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, qua kiểm tra thực địa các địa điểm khu vực núi Trà Cong (xã An Hoà), khu vực núi Gành (xã Đề Gi) và khu vực núi Cấm (xã Cát Tiến) đều có nguy cơ cao sạt lở khi có mưa lớn, kéo dài.
Cảnh báo lũ trên sông An Lão và thượng nguồn sông Kôn
Chiều 27-10, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh phát đi thông báo: Hiện nay, mực nước sông An Lão tại trạm An Hòa đạt 22,09 m, xấp xỉ mức báo động 1; sông Kôn tại trạm Vĩnh Sơn đạt 71,40 m, cao hơn báo động 1 khoảng 0,40 m. Dự báo trong 3-6 giờ tới, mực nước lũ tại hai trạm tiếp tục dao động ở mức trên báo động 1, sau 6-12 giờ sẽ giảm dần. Nguy cơ xảy ra ngập úng cục bộ tại vùng trũng thấp ven sông và khu dân cư dọc sông, lũ quét, sạt lở đất, sụt lún tại các sườn dốc, đồng thời cần đảm bảo an toàn cho các công trình thủy điện, thủy lợi nhỏ xung yếu.
Theo cảnh báo, lũ có thể gây ngập vùng trũng ven sông, ảnh hưởng đến giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và hoạt động kinh tế-xã hội. Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh đề nghị chính quyền các địa phương theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo mưa lũ tiếp theo.
Cũng trong chiều 27-10, lúc 14 giờ, Xí nghiệp Thủy lợi Định Bình (Công ty TNHH Khai thác Công trình thủy lợi tỉnh Bình Định), bắt đầu điều tiết nước qua cửa tràn xả sâu và qua nhà máy thủy điện với tổng lưu lượng từ 200 m3/s đến khoảng 400 m3/s theo quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Kôn-Hà Thanh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào tháng 7.2018, để hạ thấp mực nước hồ về dưới cao trình 75m.