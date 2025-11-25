Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chiều 26 đến 28-11, khu vực giữa Biển Đông gió giật cấp 14, sóng cao 7-9 m

PHƯƠNG VI
(GLO)- Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, dự báo trong khoảng chiều 26 đến 28-11, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao 7-9 m, biển động dữ dội.

Theo đó, hồi 13 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 10,4 độ Vĩ Bắc; 121,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây của miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61 km/giờ), giật cấp 9. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 30 km/h.

Cụ thể, chiều ngày 26-11, áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào Biển Đông, có khả năng mạnh lên thành bão, gió cấp 9, giật cấp 11. Chiều 27-11, tiếp tục mạnh thêm, gió cấp 10, giật cấp 12.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 5-10 km và tiếp tục có khả năng mạnh thêm.

Cảnh báo trong khoảng chiều ngày 26 đến 28-11, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao 7-9 m, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

App “Sạt lở Việt Nam” cung cấp thông tin cảnh báo sạt lở, lũ quét theo thời gian thực.

App “Sạt lở Việt Nam” cung cấp thông tin cảnh báo sạt lở, lũ quét theo thời gian thực

Khoa học - Công nghệ

(GLO)- Trước bối cảnh sạt lở và lũ quét ngày càng diễn biến khó lường, nhóm nghiên cứu của GS.TS. Đỗ Minh Đức (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội) đã phát triển app “Sạt lở Việt Nam” để cung cấp thông tin cảnh báo theo thời gian thực.

mua-lon-gia-lai-keo-dai

Toàn tỉnh sẽ tiếp tục có mưa rất to

Thời tiết

(GLO) - Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Gia Lai, trong 24-48 giờ tới (đến sáng 21-11), khu vực phía Đông tỉnh tiếp tục xảy ra mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa 80-200 mm, vùng cục bộ trên 250 mm.

