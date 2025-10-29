Một thuyền viên trên tàu cá Gia Lai mất tích trên vùng biển Trường Sa

Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 28-10, tàu cá BĐ 98387-TS do bà Nguyễn Thị Nhiều (trú phường Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) làm chủ, ủy quyền cho ông Mai Xuân Tiến (ở phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) làm thuyền trưởng, hành nghề lưới vây, xuất bến ngày 18-10 tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Mũi Tấn, trên tàu có 10 lao động.
Khi tàu đang hoạt động tại tọa độ 09°24’53’’N-114°20’55’’E, cách đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa khoảng 45 hải lý về phía Nam, thuyền trưởng phát hiện thuyền viên Đặng Văn Tẩn (SN 1972, trú phường Hoài Nhơn Đông) không có trên tàu, nghi bị rơi xuống biển.
Hiện tàu BĐ 98387-TS cùng một tàu cá trong tổ đội đang khẩn trương tìm kiếm quanh khu vực, nhưng chưa có kết quả. Cơ quan chức năng đang phối hợp theo dõi, hỗ trợ công tác tìm kiếm, cứu nạn và cập nhật thông tin về vụ việc.
Cùng ngày, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh cũng xác nhận, tàu cá BĐ 96238-TS (công suất 700 CV) do ông Nguyễn Văn Minh (trú phường Hoài Nhơn Đông) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, trên tàu có 4 lao động, khi đang hoạt động tại tọa độ 13°29’N-114°20’E vào ngày 18-10 thì bị hỏng hộp số, phải thả trôi.
Đến chiều 29-10, người nhà chủ tàu cho biết, phương tiện này vẫn đang thả trôi. Hiện, có một tàu trong tổ đội ngư dân đang hoạt động gần khu vực và sẽ đến hỗ trợ tàu bị nạn khắc phục sự cố.
Di dời 15 hộ dân ở dưới chân núi Gành đến nơi an toàn
Ngày 29-10, khu vực tỉnh có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Mực nước các sông trong tỉnh dao động ở mức trên dưới báo động 1. Trước diễn biến phức tạp của tình trạng nguy cơ sạt lở tại khu vực núi Gành, Võ Văn Tài, Chủ tịch UBND xã Đề Gi (tỉnh Gia Lai), cho biết xã đã ban hành Thông báo số 117/TB-UBND về việc tổ chức di dời khẩn cấp các hộ dân sinh sống trong vùng có nguy cơ cao thuộc thôn Đức Phổ 1 (xã Đề Gi) đến nơi an toàn.
Đến 16 giờ chiều 29-10, chính quyền xã Đề Gi đã tổ chức sơ tán toàn bộ 15 hộ dân với 51 nhân khẩu ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở nghiêm trọng tại núi Gành, thôn Đức Phổ 1. Trong đó, 13 hộ dân được bố trí tạm lánh tại nhà người thân có nơi ở an toàn, 2 hộ còn lại được di dời đến một ngôi chùa cách khu vực núi Gành khoảng 1 km.
"Chính quyền địa phương đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến địa chất khu vực, chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân", ông Tài nhấn mạnh.
Ở diễn biến khác, tối 29-10, đại diện UBND phường Hoài Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) thông tin, địa phương đã dựng rào chắn và cắm biển cảnh báo tại khu vực sạt lở trên tuyến đường nối phường Hoài Nhơn Bắc với xã An Lão nhằm bảo đảm an toàn giao thông.
Trước đó, tại khu vực dốc Đá Lửa trên tuyến đường này xảy ra sạt lở đất đá, một khối lượng lớn đất đá, trong đó có nhiều tảng đá lớn, tràn xuống mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho các phương tiện lưu thông.
Ngay sau khi nhận thông tin, chính quyền phường Hoài Nhơn Bắc đã huy động lực lượng kiểm tra hiện trường, rào chắn, cắm biển cảnh báo và cho biết sẽ khắc phục khi thời tiết ổn định, bảo đảm lưu thông an toàn trên tuyến.