Một thuyền viên trên tàu cá Gia Lai mất tích trên vùng biển Trường Sa

(GLO)- Chiều 29-10, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh cho biết, các lực lượng chức năng và ngư dân vẫn đang tích cực tìm kiếm một thuyền viên bị mất tích trên vùng biển Trường Sa.

Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 28-10, tàu cá BĐ 98387-TS do bà Nguyễn Thị Nhiều (trú phường Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) làm chủ, ủy quyền cho ông Mai Xuân Tiến (ở phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) làm thuyền trưởng, hành nghề lưới vây, xuất bến ngày 18-10 tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Mũi Tấn, trên tàu có 10 lao động.

Khi tàu đang hoạt động tại tọa độ 09°24’53’’N-114°20’55’’E, cách đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa khoảng 45 hải lý về phía Nam, thuyền trưởng phát hiện thuyền viên Đặng Văn Tẩn (SN 1972, trú phường Hoài Nhơn Đông) không có trên tàu, nghi bị rơi xuống biển.

Một ngư dân mất tích trên biển (ảnh minh họa). Ảnh: Trọng Lợi

Hiện tàu BĐ 98387-TS cùng một tàu cá trong tổ đội đang khẩn trương tìm kiếm quanh khu vực, nhưng chưa có kết quả. Cơ quan chức năng đang phối hợp theo dõi, hỗ trợ công tác tìm kiếm, cứu nạn và cập nhật thông tin về vụ việc.

Cùng ngày, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh cũng xác nhận, tàu cá BĐ 96238-TS (công suất 700 CV) do ông Nguyễn Văn Minh (trú phường Hoài Nhơn Đông) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, trên tàu có 4 lao động, khi đang hoạt động tại tọa độ 13°29’N-114°20’E vào ngày 18-10 thì bị hỏng hộp số, phải thả trôi.

Đến chiều 29-10, người nhà chủ tàu cho biết, phương tiện này vẫn đang thả trôi. Hiện, có một tàu trong tổ đội ngư dân đang hoạt động gần khu vực và sẽ đến hỗ trợ tàu bị nạn khắc phục sự cố.