Gia Lai cần đề phòng nguy cơ sạt lở đất do mưa lớn

(GLO)- Sáng 24-10, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai phát đi bản tin dự báo mưa lớn trên địa bàn tỉnh, đồng thời cảnh báo cần đề phòng nguy cơ xảy ra sạt lở đất ở khu vực có địa hình đất dốc, nền địa chất yếu.

Theo bản tin, từ sáng ngày 23 đến sáng sớm nay (24-10), trên địa bàn tỉnh có mưa rào và giông vài nơi, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Tổng lượng mưa từ 2 giờ ngày 23 đến 2 giờ ngày 24-10 phổ biến dưới 10 mm, có nơi trên 30 mm.

Khu vực phía Tây tỉnh dự báo có mưa rào và giông, cục bộ có nơi mưa to từ ngày 24 đến sáng 26-10. Ảnh: M.T

Từ hôm nay đến sáng 26-10, khu vực phía Đông tỉnh có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và giông với lượng mưa phổ biến từ 50-150 mm, có nơi trên 180 mm. Khu vực phía Tây tỉnh có mưa rào và giông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến từ 10-30 mm, có nơi trên 50 mm.

Các địa phương chịu ảnh hưởng như: An Lão, Hoài Ân, Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát, An Nhơn, Vĩnh Thạnh, Tây Sơn, Vân Canh, Tuy Phước, Cát Tiến, Quy Nhơn, Kbang…

Từ sáng 26-10 đến sáng 27-10, khu vực phía Đông tỉnh tiếp tục có mưa vừa đến mưa to và giông với lượng mưa phổ biến từ 30-50 mm, có nơi trên 70 mm.

Khu vực phía Tây tỉnh có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa phổ biến từ 5-20 mm, có nơi trên 30 mm. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn là cấp 1.

Bản đồ dự báo mưa trong 24 giờ tới trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Ảnh: Đài KTTV tỉnh Gia Lai

Ngày và đêm nay (24-10), vùng biển Gia Lai (bao gồm xã đảo Nhơn Châu) có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7, sóng biển cao trên 2 m. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng lớn.

Theo cảnh báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; cần đề phòng nguy cơ xảy ra sạt lở đất ở khu vực có địa hình đất dốc, nền địa chất yếu.

Ngoài ra, mưa giông kèm theo các hiện tượng lốc, sét kèm gió mạnh có thể gây tốc mái nhà, gãy, đổ cây cối, bị thương người và các vật nuôi.