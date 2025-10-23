Vùng biển Gia Lai dự báo có mưa giông, lốc xoáy và gió giật mạnh

Theo đó, dự báo ngày và đêm nay (23-10), vùng biển của tỉnh (bao gồm xã đảo Nhơn Châu) có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7, sóng biển cao trên 2 m.

Dự báo ngày và đêm 23-10, vùng biển của tỉnh Gia Lai có mưa rào và giông rải rác. Ảnh: M.T

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng lớn. Vì vậy, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh đề nghị thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để có kế hoạch phòng tránh.

Trước đó, đơn vị cũng đưa ra bản tin dự báo về mưa lớn xảy ra trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, từ sáng sớm hôm nay, toàn tỉnh có mưa vài nơi, có nơi có mưa vừa đến mưa to và giông.

Tổng lượng mưa từ 2 giờ ngày 22-10 đến 2 giờ ngày 23-10 phổ biến dưới 20 mm. Riêng tại các xã: Chư A Thai lượng mưa đạt 23,2 mm; Vân Canh là 26,4 mm, Mang Yang 46,4 mm và Ayun 53 mm.

Dự báo từ hôm nay đến sáng 25-10, khu vực phía Đông tỉnh có mưa vừa đến mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 30-80 mm, có nơi trên 100 mm. Khu vực phía Tây tỉnh cũng có mưa rào và giông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến 10-30 mm, có nơi trên 50 mm.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh cảnh báo, mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Vì vậy, cần đề phòng nguy cơ xảy ra sạt lở đất ở khu vực có địa hình đất dốc, nền địa chất yếu. Ngoài ra, các trận mưa giông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, gió mạnh có thể gây tốc mái nhà, gãy, đổ cây cối, bị thương người và các vật nuôi.