Dự báo mưa lớn trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Theo đó, ngày và đêm qua (21-10), khu vực tỉnh Gia Lai có mưa vài nơi, cục bộ có mưa rất to. Tổng lượng mưa từ 7 giờ ngày 21-10 đến 7 giờ ngày 22-10 phổ biến dưới 10 mm. Cá biệt tại Trạm KTTĐ Hoài Đức đạt 86.2 mm.

Dự báo từ hôm nay đến sáng 24-10, trên địa bàn tỉnh Gia Lai có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Ảnh minh họa: M.T

Dự báo từ hôm nay đến sáng 24-10, khu vực phía Đông tỉnh có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và giông, với lượng mưa phổ biến từ 40-100 mm, có nơi trên 120 mm. Tương tự, khu vực phía Tây tỉnh (cũng có mưa rào và giông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến từ 10-30 mm, có nơi trên 50 mm.

Một số địa phương ảnh hưởng như: An Lão, Hoài Ân, Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát, An Nhơn, Vĩnh Thạnh, Tây Sơn, Vân Canh, Tuy Phước, Cát Tiến, Quy Nhơn, Kbang…

Trong ngày và đêm 24-10, khu vực phía Đông tỉnh tiếp tục có mưa vừa đến mưa to và giông với lượng mưa phổ biến từ 30-50 mm, có nơi trên 70 mm. Khu vực phía Tây tỉnh có mưa rào và giông, cục bộ có nơi mưa to, với lượng mưa phổ biến từ 10-30 mm, có nơi trên 50 mm.

Bản đồ dự báo mưa trong 24 giờ tới. Ảnh: Đài KTTV tỉnh Gia Lai

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai cũng cảnh báo, mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; cần đề phòng nguy cơ xảy ra sạt lở đất ở khu vực có địa hình đất dốc, nền địa chất yếu.

Ngoài ra, các trận mưa giông kèm theo các hiện tượng lốc, sét kèm gió mạnh có thể gây tốc mái nhà, gãy, đổ cây cối, bị thương người và các vật nuôi.