Gia Lai khẩn trương triển khai biện pháp ứng phó bão số 12

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp, khó lường của bão số 12 (Fengshen), các địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai, đặc biệt là các xã, phường ven biển đã và đang tích cực triển khai nhiều biện pháp ứng phó, chủ động phòng tránh, hạn chế tối đa thiệt hại do bão gây ra.

Ngư dân chủ động đưa tàu về nơi tránh, trú an toàn

Tại xã Phù Mỹ Bắc, ông Đặng Đình Triều, Chủ tịch UBND xã cho biết, đến chiều 21-10, toàn xã có 57 tàu cá (dài trên 12 m) đang hoạt động trên biển đã nhận được thông tin về cơn bão số 12 và kịp thời di chuyển về các khu vực neo đậu an toàn. Cụ thể, có 5 tàu đang neo đậu tại Quảng Bình (tỉnh Quảng Trị), 5 tàu tại cảng cá Đề Gi (tỉnh Gia Lai), 27 tàu neo đậu tại tỉnh Quảng Ngãi; số còn lại đã về neo đậu tại TP Đà Nẵng và cảng cá Tam Quan (phường Hoài Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai).

Ngư dân ở xã Phù Mỹ Bắc chủ động đưa thuyền thúng, ngư lưới cụ lên bờ chằng neo kỹ lưỡng để tránh bão số 12. Ảnh: ĐVCC

Không chỉ tàu lớn, các ngư dân hành nghề ven bờ tại xã Phù Mỹ Bắc cũng đã chủ động ứng phó. Từ chiều 20-10, bà con đã đưa thuyền thúng, thuyền máy công suất nhỏ và toàn bộ ngư lưới cụ lên bờ, tập trung dọc tuyến bãi biển các thôn Phú Hòa và Phú Thứ để tránh gió mạnh và triều cường.

Tại xã đảo Nhơn Châu, công tác phòng-chống bão đã được triển khai khẩn trương và đồng bộ. Ông Dương Hiệp Hưng, Chủ tịch UBND xã, cho hay: “Từ sáng 20-10, xã đã tạm dừng hoạt động tàu vận chuyển hành khách, hàng hóa ra vào đất liền. Đồng thời, kiểm tra, chuẩn bị sẵn sàng nguồn lương thực, thực phẩm đủ dùng cho 7-10 ngày trong trường hợp bị cô lập vì biển động kéo dài".

Chính quyền xã đảo Nhơn Châu hỗ trợ bà con đưa thúng máy lên bờ tránh bão số 12. Ảnh: ĐVCC

Cả hệ thống chính trị xã đảo Nhơn Châu cùng lực lượng vũ trang, dân quân thường trực và người dân cũng đã ra quân cắt tỉa, thu dọn cành cây, tránh gãy đổ khi gió mạnh. Song song đó là việc hướng dẫn, hỗ trợ bà con di chuyển, neo đậu phương tiện đánh bắt vào nơi trú ẩn an toàn, thể hiện tinh thần “4 tại chỗ” quyết liệt và chủ động.

Tại phường Hoài Nhơn Bắc, nơi có khu neo đậu cảng cá Tam Quan, công tác kêu gọi và bố trí tàu cá về neo đậu tránh bão cũng đang được khẩn trương thực hiện. Ông Nguyễn Văn Hóa, Chủ tịch UBND phường, thông tin: “Cảng cá Tam Quan có sức chứa khoảng 1.200 tàu. Chúng tôi phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý cảng cá và Trạm Kiểm soát Biên phòng Tam Quan để sắp xếp, đảm bảo an toàn tuyệt đối, nhất là phòng-chống cháy nổ trong khu neo đậu".

Chủ động và sẵn sàng ứng phó

Dự báo bão số 12 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền, trong đó có khu vực từ TP. Đà Nẵng đến tỉnh Quảng Ngãi-giáp ranh với tỉnh Gia Lai, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành và địa phương vào cuộc quyết liệt.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, tham mưu UBND tỉnh xem xét thành lập Sở Chỉ huy tiền phương tại phường Hoài Nhơn và tổ công tác của tỉnh để chỉ đạo công tác ứng phó tại các địa phương nếu tình hình diễn biến phức tạp. Đồng thời, các kịch bản ứng phó thiên tai sẽ được kích hoạt tùy theo tình hình thực tế.

Việc điều tiết nước tại các hồ thủy lợi, thủy điện cũng được đặc biệt lưu ý. Yêu cầu đặt ra là phải bảo đảm an toàn công trình, chống ngập lụt cho hạ du, giảm thiểu rủi ro trong trường hợp mưa lũ kéo dài. Riêng khu vực phía Tây tỉnh, cần vận hành các hồ thủy lợi đảm bảo tích nước theo quy định để phục vụ sản xuất năm sau.

Ngay khi nhận thông tin bão số 12 đi vào Biển Đông, Xí nghiệp Thủy lợi Định Bình chỉ đạo bộ phận chuyên môn kiểm tra hệ thống công trình hồ Định Bình, sẵn sàng công tác ứng phó. Ảnh: Trọng Lợi

Theo ông Nguyễn Đăng Hùng, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Gia Lai, từ đêm 22 đến sáng 23-10, khu vực Gia Lai sẽ chịu ảnh hưởng kết hợp giữa không khí lạnh tăng cường và nhiễu động gió Đông trên cao-đúng thời điểm bão số 12 tiến gần đất liền.

Dự báo, trên địa bàn tỉnh sẽ có một đợt mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến từ 80-150mm/24 giờ, có nơi trên 200mm. Mưa sẽ tập trung nhiều ở khu vực phía Đông và Đông Bắc, sau đó lan rộng sang Tây Bắc. Từ ngày 24 đến 26-10, mưa có xu hướng giảm dần nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra mưa to cục bộ.