Gia Lai khẩn trương triển khai biện pháp ứng phó bão số 12

Ngư dân chủ động đưa tàu về nơi tránh, trú an toàn
Tại xã Phù Mỹ Bắc, ông Đặng Đình Triều, Chủ tịch UBND xã cho biết, đến chiều 21-10, toàn xã có 57 tàu cá (dài trên 12 m) đang hoạt động trên biển đã nhận được thông tin về cơn bão số 12 và kịp thời di chuyển về các khu vực neo đậu an toàn. Cụ thể, có 5 tàu đang neo đậu tại Quảng Bình (tỉnh Quảng Trị), 5 tàu tại cảng cá Đề Gi (tỉnh Gia Lai), 27 tàu neo đậu tại tỉnh Quảng Ngãi; số còn lại đã về neo đậu tại TP Đà Nẵng và cảng cá Tam Quan (phường Hoài Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai).
Không chỉ tàu lớn, các ngư dân hành nghề ven bờ tại xã Phù Mỹ Bắc cũng đã chủ động ứng phó. Từ chiều 20-10, bà con đã đưa thuyền thúng, thuyền máy công suất nhỏ và toàn bộ ngư lưới cụ lên bờ, tập trung dọc tuyến bãi biển các thôn Phú Hòa và Phú Thứ để tránh gió mạnh và triều cường.
Tại xã đảo Nhơn Châu, công tác phòng-chống bão đã được triển khai khẩn trương và đồng bộ. Ông Dương Hiệp Hưng, Chủ tịch UBND xã, cho hay: “Từ sáng 20-10, xã đã tạm dừng hoạt động tàu vận chuyển hành khách, hàng hóa ra vào đất liền. Đồng thời, kiểm tra, chuẩn bị sẵn sàng nguồn lương thực, thực phẩm đủ dùng cho 7-10 ngày trong trường hợp bị cô lập vì biển động kéo dài".
Cả hệ thống chính trị xã đảo Nhơn Châu cùng lực lượng vũ trang, dân quân thường trực và người dân cũng đã ra quân cắt tỉa, thu dọn cành cây, tránh gãy đổ khi gió mạnh. Song song đó là việc hướng dẫn, hỗ trợ bà con di chuyển, neo đậu phương tiện đánh bắt vào nơi trú ẩn an toàn, thể hiện tinh thần “4 tại chỗ” quyết liệt và chủ động.
Tại phường Hoài Nhơn Bắc, nơi có khu neo đậu cảng cá Tam Quan, công tác kêu gọi và bố trí tàu cá về neo đậu tránh bão cũng đang được khẩn trương thực hiện. Ông Nguyễn Văn Hóa, Chủ tịch UBND phường, thông tin: “Cảng cá Tam Quan có sức chứa khoảng 1.200 tàu. Chúng tôi phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý cảng cá và Trạm Kiểm soát Biên phòng Tam Quan để sắp xếp, đảm bảo an toàn tuyệt đối, nhất là phòng-chống cháy nổ trong khu neo đậu".
Chủ động và sẵn sàng ứng phó
Dự báo bão số 12 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền, trong đó có khu vực từ TP. Đà Nẵng đến tỉnh Quảng Ngãi-giáp ranh với tỉnh Gia Lai, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành và địa phương vào cuộc quyết liệt.
Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, tham mưu UBND tỉnh xem xét thành lập Sở Chỉ huy tiền phương tại phường Hoài Nhơn và tổ công tác của tỉnh để chỉ đạo công tác ứng phó tại các địa phương nếu tình hình diễn biến phức tạp. Đồng thời, các kịch bản ứng phó thiên tai sẽ được kích hoạt tùy theo tình hình thực tế.
Việc điều tiết nước tại các hồ thủy lợi, thủy điện cũng được đặc biệt lưu ý. Yêu cầu đặt ra là phải bảo đảm an toàn công trình, chống ngập lụt cho hạ du, giảm thiểu rủi ro trong trường hợp mưa lũ kéo dài. Riêng khu vực phía Tây tỉnh, cần vận hành các hồ thủy lợi đảm bảo tích nước theo quy định để phục vụ sản xuất năm sau.
Theo ông Nguyễn Đăng Hùng, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Gia Lai, từ đêm 22 đến sáng 23-10, khu vực Gia Lai sẽ chịu ảnh hưởng kết hợp giữa không khí lạnh tăng cường và nhiễu động gió Đông trên cao-đúng thời điểm bão số 12 tiến gần đất liền.
Dự báo, trên địa bàn tỉnh sẽ có một đợt mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến từ 80-150mm/24 giờ, có nơi trên 200mm. Mưa sẽ tập trung nhiều ở khu vực phía Đông và Đông Bắc, sau đó lan rộng sang Tây Bắc. Từ ngày 24 đến 26-10, mưa có xu hướng giảm dần nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra mưa to cục bộ.
Chiều 21-10, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng Thủ Dân sự tỉnh Gia Lai, xác nhận: Toàn tỉnh có 5.777 tàu cá/40.439 ngư dân hành nghề khai thác thủy hải sản ở các ngư trường trong và ngoài tỉnh. Hiện không có tàu cá nào của tỉnh nằm trong vùng nguy hiểm của bão số 12 theo bản tin dự báo trong 24 giờ tới.
Đến thời điểm này, tiến độ thu hoạch cây trồng vụ Hè Thu và vụ Mùa cũng cơ bản xong. Qua đánh giá sơ bộ, năng suất các cây trồng đều tăng so với cùng kỳ. Về nuôi trồng thủy sản, toàn tỉnh hiện có 2.460 lồng/bè nuôi biển với tổng thể tích 71.150 m³, chủ yếu nuôi cá biển (1.970 lồng), tôm hùm (390 lồng) và mực lá (100 lồng). Các khu vực nuôi tập trung tại phường Quy Nhơn, xã An Lương, xã Đề Gi và xã Nhơn Châu. Đối tượng nuôi gồm cá chẽm, bớp, mú... đang trong giai đoạn nuôi hoặc thu tỉa.
Nuôi cá lồng nước ngọt tại các hồ chứa có 1.380 lồng/154.315 m³, chủ yếu là rô phi, điêu hồng, lăng nha, cá tầm… tập trung tại các hồ Mỹ Thuận, Định Bình, Đồng Mít, Núi Một, Vĩnh Sơn… Diện tích nuôi tôm nước lợ đạt 1.532 ha, gồm 184 ha thâm canh/bán thâm canh và 1.348 ha nuôi quảng canh cải tiến. Tổng sản lượng đã thu hoạch đạt 248 tấn, bằng 75% kế hoạch năm 2025.
Trước ảnh hưởng của bão số 12, các địa phương đã chủ động gia cố lồng/bè, di dời ngư cụ, thu hoạch sớm thủy sản và theo dõi chặt chẽ tình hình mưa bão để giảm thiểu thiệt hại.