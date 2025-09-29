Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Triều cường nhấn chìm nhiều sõng, thuyền thúng và ngư lưới cụ của ngư dân xuống biển

TRỌNG LỢI
(GLO)- Chiều 29-9, ông Đặng Đình Triều, Chủ tịch UBND xã Phù Mỹ Bắc (Gia Lai), xác nhận: Triều cường đã cuốn trôi, đánh chìm nhiều sõng, thúng máy và lưới cước khai thác thủy hải sản của nhiều ngư dân ở 3 thôn là Phú Thứ, Phú Hòa và Tân Phú xuống biển.

Sự việc xảy ra khoảng 1-2 giờ sáng 28-9, đây cũng là thời điểm trên Biển Đông có bão số 10 (Bualoi) hoành hành.

Theo ông Triều, tối trước đó nhằm ngày 27-9, ngư dân đã chủ động đưa xuồng máy, thuyền thúng cùng ngư lưới cụ khai thác thủy hải sản lên bờ và neo chặt. Tuy nhiên, khoảng 1-2 giờ sáng 28-9, hai đợt triều cường lớn gây sóng cao 4m, ập sâu vào bờ khoảng 30m, cuốn trôi và nhấn chìm 11 thúng, 2 ghe sõng có máy và hơn 80 tấm lưới cước của 14 ngư dân. Thiệt hại ước tính gần 160 triệu đồng.

cdc1c0eff830726e2b21.jpg
Triều cường bất ngờ xảy ra tạo sóng lớn, ập sâu vào bờ cuốn trôi nhiều phương tiện, ngư lưới cụ của ngư dân ra biển. Ảnh: Trọng Lợi

Ở diễn biến khác, tàu cá BĐ 97258-TS do ông Huỳnh Văn Sơn (44 tuổi, trú khu phố Kim Giao Thiện, phường Hoài Nhơn Đông) làm chủ kiêm thuyền trưởng, đã mất tín hiệu khi đang khai thác hải sản tại khu vực cách Đông Nam Quy Nhơn khoảng 147 hải lý. Trên tàu có 8 lao động.

Tàu hành nghề mành chụp kiêm câu cá ngừ đại dương, xuất bến từ Trạm Kiểm soát Biên phòng Cà Ná (tỉnh Khánh Hòa) vào ngày 12-9. Tuy nhiên, đến 20 giờ 13 phút ngày 27-9, khi đang hoạt động ngoài khơi khu vực biển Gia Lai, tàu bất ngờ mất tín hiệu thiết bị giám sát hành trình và không còn liên lạc với gia đình.

Ngay sau khi nhận được tin báo từ người nhà thuyền trưởng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã triển khai thông báo, đồng thời huy động 4 tàu cá đang hoạt động gần khu vực để hỗ trợ tìm kiếm. Tính đến sáng 29-9, lực lượng chức năng vẫn chưa thể liên lạc lại với tàu cá này.

null