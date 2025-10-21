Tạm dừng mọi hoạt động vận chuyển khách du lịch trên biển

(GLO)- Trước những diễn biến phức tạp của cơn bão số 12 đang hoạt động trên Biển Đông, tỉnh Gia Lai đã yêu cầu tạm dừng toàn bộ hoạt động vận chuyển khách du lịch trên biển để đảm bảo an toàn.

Trước những diễn biến phức tạp của cơn bão số 12, tỉnh Gia lai yêu cầu tạm dừng toàn bộ hoạt động vận chuyển khách du lịch trên biển để đảm bảo an toàn. Ảnh: ĐVCC

Đây là một trong chín nhiệm vụ trọng tâm được nêu trong Kết luận số 310/TB-UBND, ban hành ngày 21-10 bởi UBND tỉnh Gia Lai, ngay sau cuộc họp chỉ đạo công tác phòng-chống thiên tai và ứng phó với bão số 12 (Fengshen) do Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

UBND tỉnh cũng đưa ra dự báo, cơn bão số 12 đang diễn biến phức tạp, nguy cơ cao sẽ xảy ra mưa lớn kéo dài nhiều ngày trên diện rộng, cục bộ có nơi mưa rất to, gây lũ lớn, ngập sâu, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại nhiều địa phương. Do đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn, UBND các xã, phường ven biển và chủ tàu tiếp tục rà soát, kiểm đếm, nắm chắc vị trí của toàn bộ các tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển, hướng dẫn tàu thuyền, phương tiện còn hoạt động trên biển di chuyển để không đi vào, thoát ra khỏi vùng nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú an toàn.

Tàu cá neo đậu tránh trú bão số 12 tại cảng cá Đề Gi. Ảnh: Trọng Lợi

Đồng thời, yêu cầu các địa phương kiên quyết sơ tán triệt để người dân khỏi các khu vực trũng thấp, ven sông suối và các vùng có nguy cơ sạt lở cao, đặc biệt là các khu vực đã sạt lở đất, như thôn Trà Cong (xã An Hòa) và khu vực núi Cấm (xã Cát Tiến)... Chủ động rà soát, phát hiện kịp thời các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt sâu, nhất là các hộ dân, khu dân cư sinh sống ở khu vực đồi núi, sườn dốc, ven sông, suối, taluy đường đã có dấu hiệu bị sạt trượt để tổ chức di dời người dân đến nơi an toàn trước khi mưa lũ xảy ra, dứt khoát không để bị động, bất ngờ.

Hoạt động nạo vét, thu gom bùn thải ở các hố ga, khơi thông lối thoát nước ở các tuyến đường nội thị phường Quy Nhơn cũng được Công ty CP Môi trường Bình Định chú trọng thực hiện những ngày qua. Ảnh: Trọng Lợi

Tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn, không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người do bất cẩn, chủ quan.

Hướng dẫn, hỗ trợ nhân dân chằng chống nhà cửa, bảo vệ tài sản, gia cố lồng bè, thu hoạch sớm nông, thủy sản với phương châm “xanh nhà hơn già đồng” để giảm thiểu thiệt hại. Tổ chức theo dõi chặt chẽ, cập nhật liên tục thông tin về diễn biến bão, mưa lũ để nhân dân chủ động ứng phó. Đồng thời, tăng cường phổ biến, hướng dẫn cho người dân các kỹ năng nhận biết dấu hiệu nguy hiểm (lũ quét, sạt lở đất) và các biện pháp ứng phó cần thiết để tự bảo vệ...