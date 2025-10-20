Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo các giải pháp ứng phó với bão số 12

(GLO)- Ngày 20-10, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai có Công điện số 04/CĐ-UBND về việc chủ động ứng phó với bão số 12 (FengSheng) trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Môi trường, Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Xây dựng, Công Thương, Y tế; Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn; Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai; Chủ tịch UBND các xã, phường khẩn trương triển khai thực hiện các biện pháp ứng phó với bão số 12.

Chính quyền các địa phương trong tỉnh đang chuẩn bị ứng phó với diễn biến bất lợi từ cơn bão số 12. Ảnh: Trọng Lợi

Cụ thể, khu vực trên biển và ven bờ cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới là từ vĩ tuyến 15,50N-20,50N; kinh tuyến 111,00E-119,00E (vùng nguy hiểm được điều chỉnh trong các bản tin dự báo).

Đồng thời, kiểm tra, rà soát, sẵn sàng bảo đảm an toàn cho hoạt động trên biển, khu neo đậu tàu thuyền và khu vực nuôi trồng thủy sản.

Khu vực đất liền cần theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, dự báo mưa, thông tin cảnh báo kịp thời đến chính quyền và người dân để chủ động phòng tránh; chủ động rà soát, chuẩn bị sẵn sàng phương án ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ, lũ quét, sạt lở đất có thể xảy ra trong những ngày tới, nhất là tại các khu vực được cảnh báo có nguy cơ cao.

Cùng với đó, sẵn sàng lực lượng, phương tiện hỗ trợ di dời dân ra khỏi vùng có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất khi có yêu cầu; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm “4 tại chỗ” để ứng phó với bão, mưa lớn diện rộng có khả năng gây lũ, ngập lụt.

Ngoài ra, triển khai các biện pháp bảo vệ sản xuất, kiểm tra, rà soát phương án bảo đảm an toàn cho hệ thống đê điều, công trình hồ đập và khu vực hạ du, nhất là các hồ xung yếu, các công trình đang thi công, xây dựng; bố trí lực lượng, vật tư, máy móc, thiết bị sẵn sàng ứng phó, xử lý khi có tình huống.

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở trên các khu vực tỉnh Gia Lai. Ảnh: Đài KTTV tỉnh Gia Lai

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Các Sở có liên quan theo chức năng quản lý nhà nước và nhiệm vụ được giao, chủ động chỉ đạo, phối hợp với các địa phương triển khai rà soát các phương án ứng phó bảo đảm an toàn, hiệu quả với diễn biến bão, mưa lớn. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, thường xuyên báo cáo về UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường theo quy định.

Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, các cơ quan thông tin đại chúng tiếp tục thông tin về diễn biến của bão, mưa lớn đến các cấp chính quyền, chủ các phương tiện hoạt động trên biển và người dân biết để chủ động phòng tránh.