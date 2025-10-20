Ðảm bảo cấp điện an toàn trong mùa mưa bão

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Công ty Ðiện lực Gia Lai đã triển khai đồng bộ các biện pháp phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, chủ động củng cố lưới điện, tăng cường kiểm tra, xử lý kịp thời các nguy cơ tiềm ẩn gây sự cố.

Ðơn vị xác định, công tác đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục cho người dân và doanh nghiệp trong mùa mưa bão là nhiệm vụ trọng tâm.

Chủ động củng cố an toàn lưới điện

Hiện nay, Đội Quản lý điện Chư Sê đang quản lý, vận hành 794 km đường dây trung, hạ áp; 563 trạm biến áp phụ tải và chuyên dùng; cung cấp điện cho hơn 39.000 khách hàng trên địa bàn 5 xã: Chư Sê, Bờ Ngoong, Ia Ko, Al Bá và Ia Hrú.

Địa hình khu vực rộng, nhiều đồi núi, đặc biệt các tuyến 475CSE, 478CSE đi qua khu vực hiểm trở, phương tiện cơ giới khó tiếp cận, gây không ít khó khăn cho công tác quản lý hành lang tuyến.

Nhằm bảo đảm cung cấp điện an toàn trong mùa mưa bão, từ đầu tháng 9, Đội Quản lý điện Chư Sê đã phối hợp với chính quyền địa phương, người dân tăng cường phát quang, cắt tỉa cành cây, hạ độ cao cây có nguy cơ ngã đổ vào đường dây.

Ông Trương Ái-Đội trưởng kiêm Trưởng Tiểu ban phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Đội Quản lý điện Chư Sê-cho biết: “Công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện luôn được đặt lên hàng đầu. Đơn vị thường xuyên kiểm tra, rà soát, thống kê cụ thể các vị trí có nguy cơ sự cố để xử lý kịp thời, đồng thời duy trì lực lượng trực 24/24 giờ, sẵn sàng ứng phó khi có mưa bão”.

Đội Quản lý điện Đak Đoa tăng cường kiểm tra định kỳ, đặc biệt là kiểm tra ban đêm nhằm phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường. Ảnh: Hải Yến

Tương tự, Đội Quản lý điện Đak Đoa hiện đang quản lý, vận hành hơn 380 km đường dây trung áp, 453 km đường dây hạ thế, gần 65 km dây chống sét, 422 trạm biến áp cùng hàng trăm thiết bị recloser, LBS, DCL và FCO/LBFCO.

Với khối lượng lớn và đa dạng, đội tăng cường kiểm tra định kỳ, đặc biệt là kiểm tra ban đêm nhằm phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường. Các nhóm kỹ thuật được phân công giám sát khu vực phụ tải cao, dân cư đông, đo kiểm phát nhiệt, phóng điện, tiếng kêu lạ, tình trạng sứ cách điện và thiết bị đóng cắt; kịp thời xử lý, đảm bảo hệ thống vận hành an toàn, ổn định.

Nhờ chủ động kiểm tra, rà soát, các đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực Gia Lai đã phát hiện kịp thời và xử lý nhanh các sự cố. Điển hình như ngày 23-9, Đội Quản lý điện Ayun Pa phối hợp với khách hàng khắc phục nhanh sự cố sạt lở cột trung áp tại Trạm biến áp Chăn nuôi Bảo An do lũ quét, khôi phục cấp điện chỉ sau ít ngày.

Hay Đội Quản lý điện Quy Nhơn chủ động gia cố cột, thay dây dẫn, thiết bị xuống cấp và đẩy mạnh tuyên truyền người dân sử dụng điện an toàn trong mùa mưa bão…

Đội Quản lý điện Quy Nhơn gia cố cột, thay dây dẫn, thiết bị xuống cấp. Ảnh: Hải Yến

Nâng cao độ tin cậy, phục vụ tốt nhu cầu khách hàng

Ngày 10-10, Đội Quản lý điện Tuy Phước phối hợp với Công ty CP Xây lắp điện Tuy Phước tổ chức nghiệm thu, đóng điện đưa vào vận hành các hạng mục đường dây 22/0,4 kV và trạm biến áp Đại Lễ 4, Phổ Trạch 6.

Các hạng mục trên thuộc công trình “Hoàn thiện lưới điện trung hạ áp khu vực Tuy Phước, tỉnh Gia Lai năm 2025” do Công ty Điện lực Gia Lai làm chủ đầu tư với khối lượng gồm 2,84 km đường dây 22 kV, 11,02 km đường dây 0,4 kV và 15 trạm biến áp có tổng công suất 2.520 kVA (trong đó, xây dựng mới 12 trạm biến áp công suất 1.950 kVA và di dời 3 trạm biến áp công suất 570 kVA).

Đến hết tháng 9-2025, sản lượng điện thương phẩm của Công ty Điện lực Gia Lai đạt 3.467,91 triệu kWh, tăng 1,37% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, sản lượng điện cung cấp cho lĩnh vực công nghiệp, xây dựng đạt 1.284,8 triệu kWh, chiếm hơn 37% tổng sản lượng và tăng gần 6% so với cùng kỳ năm ngoái. Sản lượng điện cung cấp cho các lĩnh vực nông-lâm- thủy sản, thương mại, dịch vụ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định.

Chất lượng cung cấp điện được cải thiện rõ rệt, chỉ số SAIDI (chỉ số thời gian mất điện trung bình của lưới điện phân phối) là 148,38 phút/khách hàng, giảm 15,48% so với cùng kỳ năm ngoái. Công tác dịch vụ khách hàng được chú trọng với gần 29.000 yêu cầu cấp điện mới được giải quyết trong thời gian trung bình 2,3 ngày. Các chỉ tiêu về tiếp cận điện năng và giải quyết dịch vụ khác đều đạt tỷ lệ đúng hạn 100%.

Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, Công ty Điện lực Gia Lai đã nghiệm thu và đưa vào sử dụng 67/87 công trình theo kế hoạch năm, tập trung nâng cấp, cải tạo lưới điện trung, hạ áp và các trạm biến áp. Các công trình hoàn thành góp phần bảo đảm cấp điện ổn định, an toàn, đặc biệt là tại khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

Ông Thái Minh Châu-Giám đốc Công ty Điện lực Gia Lai-nhấn mạnh: “Công ty đã kích hoạt phương án phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên toàn hệ thống, bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống. Mục tiêu cao nhất là bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục cho người dân, DN và các phụ tải quan trọng trong mùa mưa bão năm nay”.