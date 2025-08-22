Danh mục
Công ty Điện lực Gia Lai đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục dịp lễ 2-9

HẢI YẾN
(GLO)- Công ty Điện lực Gia Lai (PC Gia Lai) đang triển khai các phương án nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, phục vụ các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Theo PC Gia Lai, phụ tải dịp lễ năm nay tăng khoảng 3% so với cùng kỳ năm 2024, với sản lượng điện trung bình mỗi ngày đạt 13,2-13,9 triệu kWh, công suất từ 650-690 MW. Trong đó, nguồn huy động từ các nhà máy điện đạt khoảng 140 MW và điện mặt trời mái nhà gần 386 MW.

pcgl-2-9-cung-cap-dien.jpg
Các đơn vị trực thuộc của PC Gia Lai tập trung vệ sinh, bảo dưỡng thiết bị. Ảnh: H.Y

PC Gia Lai đã xây dựng phương thức cấp điện ưu tiên cho các cơ quan lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quốc phòng, an ninh, bệnh viện, cơ quan báo chí, cơ sở nước sạch và địa điểm tổ chức sự kiện chính trị, văn hóa.

Các đội quản lý điện tăng cường kiểm tra lưới, bố trí lực lượng trực 24/24, sẵn sàng xử lý sự cố. Đồng thời, Công ty phối hợp chặt chẽ với Xí nghiệp Lưới điện cao thế, các nhà máy điện và Trung tâm điều độ phân phối tỉnh để ứng phó kịp thời tình huống bất thường.

Thực hiện chỉ đạo của EVNCPC, PC Gia Lai huy động tối đa nguồn điện mặt trời mái nhà, tách tụ bù trên lưới trung-hạ áp, bảo dưỡng thiết bị, vệ sinh hành lang lưới điện, hoán chuyển máy biến áp và bố trí nguồn phát dự phòng. Công ty cũng đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, tránh cao điểm và không thả đèn trời, diều, bóng bay, pháo hoa gây sự cố.

Trong suốt kỳ nghỉ lễ (từ ngày 30-8 đến 2-9), PC Gia Lai sẽ không cắt điện, trừ khi xử lý sự cố. Người dân có thể liên hệ tổng đài 19001909 để được hỗ trợ.

null