Doanh thu năm 2025 của 4 công ty cao su trên địa bàn Gia Lai đạt 1.623 tỷ đồng

(GLO)- Ngày 30-1, tại Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang (xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai), cụm 4 Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang, Chư Păh, Chư Sê và Chư Prông tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng, sản xuất kinh doanh, Công đoàn, Đoàn thanh niên năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Minh Chí

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Dương Mah Tiệp - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai; Lê Thanh Hưng - Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, cụm 4 công ty cao su trên địa bàn tỉnh Gia Lai và các công ty thuộc Tập đoàn tại 2 tỉnh Quảng Ngãi, Đắk Lắk; lãnh đạo các xã Mang Yang, Chư Sê, Chư Păh và Chư Prông.

Đảng bộ 4 công ty cao su hiện trực thuộc Đảng bộ các xã Đak Đoa, Chư Păh, Mang Yang và Chư Sê. Hiện nay, 4 đảng bộ của các công ty có 1 đảng bộ bộ phận và 50 chi bộ trực thuộc với 739 đảng viên đang sinh hoạt.

Năm 2025, đảng bộ các công ty đã chủ động quán triệt nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Đảng ủy cấp trên; quán triệt đầy đủ nghị quyết, chủ trương đường lối của Đảng đến người lao động bằng nhiều hình thức khác nhau. Trong năm, đảng bộ 4 công ty đã kết nạp được 17 đảng viên mới.

Lãnh đạo tỉnh và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam trao giấy khen cho 16 tập thể của Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang, Chư Păh, Chư Sê và Chư Prông. Ảnh: Minh Chí

Trong năm 2025, hoạt động sản xuất kinh doanh của 4 công ty cao su trên địa bàn tỉnh Gia Lai đều vượt các chỉ tiêu đề ra. Theo đó, tổng doanh thu là 1.623 tỷ đồng, đạt 111,6% kế hoạch, tăng 129 tỷ đồng so với năm 2024. Tổng lợi nhuận trước thuế là 569,16 tỷ đồng, đạt 137,7%, tăng 124 tỷ đồng so với năm 2024. Thu nhập bình quân của người lao động 7-11,2 triệu đồng/người/tháng. Đặc biệt, 4 đơn vị tiếp tục bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước.

Công đoàn các Công ty tiếp tục phát huy tốt vai trò đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động, triển khai nhiều giải pháp thu hút, giữ chân người lao động. Các chế độ chính sách thực hiện kịp thời, đầy đủ giúp người lao động yên tâm gắn bó với các công ty, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị và sản xuất kinh doanh, an sinh xã hội…

Đoàn thanh niên các công ty tổ chức nhiều hoạt động, phong trào đồng hành với thanh niên; đã giới thiệu 65 đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó có 15 đồng chí được kết nạp.

Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam Lê Thanh Hưng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nguyễn Diệp

Phát huy những thành quả đạt được, trong năm 2026, 4 công ty cao su trên địa bàn tỉnh Gia Lai đề ra các nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục giải pháp thâm canh nâng cao năng suất, chất lượng vườn cây; thực hiện tốt tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Phát huy tối đa các nguồn lực nâng cao hiệu quả sử dụng đất, đổi mới sáng tạo đáp ứng khoa học và công nghệ. Tập trung triển khai các động lực tăng trưởng phát triển khu công nghiệp, cụm công nghiệp thế hệ mới, xanh, thông minh…

Kết hợp hài hòa, hiệu quả giữa phát triển kinh tế với đảm bảo an sinh xã hội, an ninh chính trị và quốc phòng an ninh, tạo việc làm, sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số. Tiếp tục phối hợp với địa phương tháo gỡ vướng mắc về triển khai đầu tư, cơ chế thuê, sử dụng đất hiệu quả chuỗi giá trị tiềm năng nguồn lực của các công ty…

Lãnh đạo tỉnh và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam khen thưởng thành tích về trước kế hoạch của Tập đoàn trong năm 2025 cho Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang và Chư Sê. Ảnh: Nguyễn Diệp

Nhiều cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở 4 công ty được Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tặng giấy khen. Ảnh: Minh Chí

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp biểu dương những kết quả đạt được trong năm 2025 cũng như sự đóng góp của các công ty vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đồng thời, mong muốn trong năm 2026, các công ty tiếp tục nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; tham gia tích cực và bền vững vào các chương trình an sinh xã hội của địa phương; chú trọng xây dựng tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên vững mạnh; chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần người lao động…

Tại hội nghị, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã tặng giấy khen cho 16 tập thể của 4 công ty; khen thưởng thành tích về trước kế hoạch năm 2025 cho Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang và Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê. Ngoài ra, nhiều cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở 4 công ty được Tập đoàn tặng giấy khen.