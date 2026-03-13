Gia Lai: Tập huấn chính sách thuế năm 2026 cho hộ kinh doanh

(GLO)- Trong 2 ngày 13 và 14-3, Thuế cơ sở 1 tỉnh Gia Lai đã tổ chức 6 lớp tập huấn triển khai chính sách thuế và quy định về hồ sơ, thủ tục quản lý thuế cho 1.166 hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử.

Tại hội nghị, các hộ kinh doanh được phổ biến Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15, Nghị định số 68/2026/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 18/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Quang cảnh buổi tập huấn. Ảnh: Dũng Nhân

Theo quy định, nghĩa vụ thuế của hộ kinh doanh được phân loại theo ngưỡng doanh thu. Cụ thể, hộ kinh doanh có doanh thu từ 500 triệu đồng/năm trở xuống không thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Hộ có doanh thu trên 500 triệu đồng đến 3 tỷ đồng phải thực hiện nghĩa vụ thuế theo tỷ lệ % trên doanh thu hoặc lựa chọn tính thuế thu nhập cá nhân theo thu nhập tính thuế (doanh thu trừ chi phí).

Với hộ có doanh thu trên 3 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng, thuế thu nhập cá nhân được tính 17% trên thu nhập tính thuế; còn trường hợp doanh thu trên 50 tỷ đồng áp dụng mức 20%.

Tại hội nghị, Thuế cơ sở 1 tỉnh Gia Lai cũng hướng dẫn phương pháp và kỳ khai thuế, các quy định về hóa đơn điện tử. Theo đó, hộ kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm trở lên bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền.

Các hộ có doanh thu từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng có nhu cầu sử dụng hóa đơn có thể đề nghị cơ quan thuế cấp hóa đơn theo từng lần phát sinh.

Trường hợp doanh thu lũy kế trong năm vượt ngưỡng 1 tỷ đồng, hộ kinh doanh phải đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử từ tháng đầu tiên của quý tiếp theo.

Ông Phan Công Hòa - Phó Trưởng thuế cơ sở 1 tỉnh Gia Lai phổ biến chính sách thuế cho các hộ kinh doanh. Ảnh: Dũng Nhân

Hội nghị cũng lưu ý các hành vi vi phạm thường gặp như không kê khai đúng doanh thu, bán hàng không xuất hóa đơn hoặc xuất hóa đơn sai thời điểm để hộ kinh doanh chủ động phòng tránh.

Theo kế hoạch, từ ngày 17 đến 21-3, Thuế cơ sở 1 tỉnh Gia Lai sẽ tổ chức đợt tập huấn thứ 2 cho 2.634 hộ kinh doanh có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm nhưng chưa sử dụng hóa đơn.