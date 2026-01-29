Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Phường Diên Hồng phấn đấu tăng trưởng dư nợ tín dụng chính sách đạt 10-15%

(GLO)- Chiều 29-1, UBND phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động tín dụng chính sách xã hội năm 2025.

Quang cảnh hội nghị tổng kết hoạt động tín dụng chính sách xã hội năm 2025. Ảnh: Bá Bính

Năm 2025, UBND phường Diên Hồng phối hợp chặt chẽ với Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Pleiku và các tổ chức chính trị - xã hội triển khai kịp thời các chương trình tín dụng ưu đãi, nhất là trong bối cảnh thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính. Các điểm giao dịch được duy trì ổn định, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận nguồn vốn.

Đến cuối năm 2025, tổng dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn phường đạt 87,6 tỷ đồng, tăng 17,76 tỷ đồng so với đầu năm, với hơn 1.400 hộ vay vốn. Doanh số cho vay trong năm đạt gần 41 tỷ đồng, góp phần tạo việc làm mới hoặc duy trì việc làm cho 527 lao động; hỗ trợ 162 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục học tập. Nhiều hộ dân đã mạnh dạn đầu tư phát triển các mô hình sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

Chất lượng tín dụng tiếp tục được giữ vững; công tác quản lý, kiểm tra, giám sát nguồn vốn vay được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định. Toàn phường hiện có 35 tổ tiết kiệm và vay vốn, trong đó trên 91% tổ được xếp loại tốt.

chu-tich-ubnd-phuong-dien-hong-trao-giay-khen-cho-6-ca-nhan-co-thanh-tich-tieu-bieu-trong-trien-khai-hoat-dong-tin-dung-chinh-sach-xa-hoi-tren-dia-ban-phuong-nam-2025.jpg
Chủ tịch UBND phường Diên Hồng trao giấy khen cho 6 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong triển khai hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn phường năm 2025. Ảnh: Bá Bính

Thời gian tới, UBND phường Diên Hồng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Pleiku triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn; chú trọng giải ngân kịp thời, đúng đối tượng, đúng mục đích.

Đồng thời, phường tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay; nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn; đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn người dân sử dụng vốn hiệu quả, gắn với phát triển sản xuất, tạo việc làm và giảm nghèo bền vững.

Phường Diên Hồng phấn đấu tăng trưởng dư nợ đạt 10-15%, góp phần ổn định đời sống nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Dịp này, Chủ tịch UBND phường Diên Hồng đã trao giấy khen cho 6 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong triển khai hoạt động tín dụng chính sách xã hội năm 2025.

