Phường Diên Hồng đấu giá cho thuê 73 mặt bằng Phố ẩm thực - Chợ đêm

(GLO)- UBND phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai) vừa ban hành Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 15-01-2026 về việc phê duyệt tổ chức đấu giá cho thuê 73 mặt bằng tại Phố ẩm thực - Chợ đêm.

Theo quyết định, tổng số mặt bằng đưa ra đấu giá gồm 54 gian hàng kinh doanh ẩm thực (diện tích khoảng 4,5 m x 5 m/gian, thời hạn thuê 05 năm) và 19 ki-ốt kinh doanh (dạng container) giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng và hàng lưu niệm (diện tích khoảng 14 m²/ki-ốt, thời hạn thuê 10 năm).

Giá khởi điểm đấu giá đối với từng mặt bằng được xác định trên cơ sở chứng thư thẩm định giá của đơn vị có chức năng, làm căn cứ để tổ chức đấu giá công khai, minh bạch theo đúng quy định của pháp luật.

Đối tượng tham gia đấu giá là các tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp được thành lập hợp pháp, có nhu cầu kinh doanh, không thuộc các trường hợp bị pháp luật cấm tham gia đấu giá.

Việc tổ chức đấu giá cho thuê các mặt bằng tại Phố ẩm thực - Chợ đêm không chỉ tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu kinh doanh hợp pháp tham gia, mà còn góp phần nâng cao chất lượng hoạt động kinh doanh dịch vụ, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí và ẩm thực của người dân và du khách.