Đảng ủy phường Diên Hồng trao Huy hiệu Đảng cho 42 đảng viên đợt 3-2

Thực hiện Quyết định số 224-QĐ/TU ngày 12/01/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về việc trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên đủ tiêu chuẩn từ 30 đến 60 năm tuổi Đảng, trong đợt này, Đảng bộ phường Diên Hồng có 42 đảng viên vinh dự được nhận Huy hiệu Đảng. Cụ thể gồm: 4 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 3 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 3 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 5 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 10 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 17 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Phát biểu tại buổi lễ, các đảng viên được trao Huy hiệu Đảng bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được Đảng ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến. Các đồng chí khẳng định sẽ luôn tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tiếp tục phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu; tích cực đóng góp trí tuệ, công sức vào sự nghiệp xây dựng và phát triển địa phương; gắn bó mật thiết với Nhân dân, tham gia các phong trào tại cơ sở; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của phường.