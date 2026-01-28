Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chính trị

Tin tức

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Đảng ủy phường Diên Hồng trao Huy hiệu Đảng cho 42 đảng viên đợt 3-2

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
ĐỖ HẰNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 28-1, Đảng bộ phường Diên Hồng long trọng tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng cho 42 đảng viên đang sinh hoạt tại Đảng bộ phường, nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2026).

Thực hiện Quyết định số 224-QĐ/TU ngày 12/01/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về việc trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên đủ tiêu chuẩn từ 30 đến 60 năm tuổi Đảng, trong đợt này, Đảng bộ phường Diên Hồng có 42 đảng viên vinh dự được nhận Huy hiệu Đảng. Cụ thể gồm: 4 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 3 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 3 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 5 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 10 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 17 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

glo-trao-huy-hieu-dang-1.jpg

Phát biểu tại buổi lễ, các đảng viên được trao Huy hiệu Đảng bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được Đảng ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến. Các đồng chí khẳng định sẽ luôn tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tiếp tục phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu; tích cực đóng góp trí tuệ, công sức vào sự nghiệp xây dựng và phát triển địa phương; gắn bó mật thiết với Nhân dân, tham gia các phong trào tại cơ sở; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của phường.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Ra mắt ứng dụng Zalo Mini App cảnh báo an ninh mạng Gia Lai

Ra mắt ứng dụng Zalo Mini App cảnh báo an ninh mạng Gia Lai

Pháp luật

(GLO)- Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Gia Lai) vừa hoàn thiện ứng dụng Zalo Mini App “Cảnh báo an ninh mạng Gia Lai”, nhằm hỗ trợ người dân nhận diện, phòng ngừa và phản ánh kịp thời các hành vi lừa đảo trên không gian mạng.

Các phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí Đại hội XIV của Đảng

Góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần Đại hội XIV của Đảng

Tin tức

(GLO)- Trong những ngày diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Trung tâm Báo chí Đại hội luôn nhộn nhịp với hàng trăm phóng viên, nhà báo trong nước và quốc tế tích cực tác nghiệp, thông tin liên tục về sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của đất nước.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên

Tin tức

(GLO)- Ngày 21-1, đồng chí Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đã có buổi làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên (từ 1-7-2025 đến nay) và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Châu Ngọc Tuấn dẫn đầu đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử và vận hành chính quyền 2 cấp tại xã Kông Chro và xã Chư Krey ngày 16-1.

Chủ động, linh hoạt, bám sát các mốc thời gian để tổ chức thành công cuộc bầu cử

Chính trị

(GLO)- Ngày 16-1, đồng chí Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử và hoạt động sau sáp nhập, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp tại xã Kông Chro và xã Chư Krey.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai kết nghĩa với làng Ar Dôch Kơ Tu

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai kết nghĩa với làng Ar Dôch Kơ Tu

Tin tức

(GLO)- Chiều 15-1, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức Lễ kết nghĩa với làng Ar Dôch Kơ Tu (xã Lơ Pang). Hoạt động được triển khai theo chủ trương của UBND tỉnh nhằm tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa cơ quan Đảng với cơ sở, đặc biệt tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Đak Rong

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Đak Rong

Chính trị

(GLO)- Chiều 15-1, đồng chí Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử và hoạt động sau sáp nhập, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp tại xã Đak Rong.

null