Gia Lai: Phát động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam 2026

(GLO)- Sáng 13-3, tại phường Quy Nhơn, Sở Công Thương tỉnh Gia Lai tổ chức lễ phát động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2026 với chủ đề “An toàn thông tin - Gắn kết niềm tin - Tiêu dùng bền vững”.

Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

gen-h-z7614992618151-2de904f3697e7186c7de9205c4fa0da2.jpg
Đại biểu tham dự lễ phát động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2026. Ảnh: T.D

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Giám đốc Sở Công Thương Nguyễn Đình Kha thông tin: Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của các cấp chính quyền trong việc xây dựng môi trường tiêu dùng an toàn, minh bạch, văn minh và bền vững; là sự kiện mở đầu cho chuỗi các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2026 trên địa bàn tỉnh.

gen-h-z7614992615514-3b5bde11a9ea3a6d2acc1986a0774c59.jpg
Phó Giám đốc Sở Công Thương Nguyễn Đình Kha phát biểu tại Lễ phát động. Ảnh: T.D

Với chủ đề “An toàn thông tin - Gắn kết niềm tin - Tiêu dùng bền vững”, Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2026 tiếp tục nhấn mạnh vai trò then chốt của an toàn thông tin và minh bạch trong giao dịch, nhất là trong bối cảnh thương mại điện tử, kinh tế số và các hình thức tiêu dùng trực tuyến ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Việc bảo đảm an toàn thông tin không chỉ là trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp, mà còn là yếu tố cốt lõi để xây dựng niềm tin của người tiêu dùng. Từ đó, thúc đẩy tiêu dùng bền vững và sự phát triển lâu dài của thị trường.

gen-h-z7614992554316-751c3967159cbc0b75c195eeb1e5b28b.jpg
Ông Phạm Song Hào đại diện Viettel Gia Lai phát biểu hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2026 với chủ đề “An toàn thông tin - Gắn kết niềm tin - Tiêu dùng bền vững”. Ảnh: T.D

“Sở Công Thương đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương, các tổ chức, hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đồng hành tích cực và chung tay cùng ngành Công Thương trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; xây dựng môi trường kinh doanh - tiêu dùng an toàn, minh bạch và bền vững” - Phó Giám đốc Sở Công Thương nhấn mạnh.

gen-h-z7614992589679-2ebd826c48a3142ca0fc1c371d20d4b2.jpg
Các đơn vị, doanh nghiệp diễu hành hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2026. Ảnh: T.D

Sau lễ phát động, các đơn vị, doanh nghiệp đã diễu hành hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2026 trên các tuyến đường: Nguyễn Huệ, Lê Thánh Tôn, Trần Hưng Đạo, Hùng Vương, Tây Sơn, Nguyễn Thái Học, Lê Hồng Phong...

