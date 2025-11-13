Gia Lai: Phổ biến Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

(GLO)- Ngày 13-11, Sở Công Thương tỉnh Gia Lai phối hợp với Trường Cao đẳng Thương mại (Bộ Công Thương) tổ chức hội nghị phổ biến Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cho đội ngũ cán bộ các sở, ngành, hiệp hội, UBND các xã, phường và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tại đây, Thạc sĩ Trần Thị Hoài Nam-Giảng viên Trường Cao đẳng Thương mại trình bày các chuyên đề về khái niệm, cơ sở pháp lý cũng như vai trò, trách nhiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (BVQLNTD).

Những năm qua, công tác BVQLNTD ở Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Sở Công Thương thường xuyên phối hợp với các ngành, địa phương tổ chức Ngày Quyền người tiêu dùng Việt Nam (15-3), đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng quy trình bán hàng đúng quy định, đồng thời tiếp nhận và xử lý phản ánh, khiếu nại kịp thời, minh bạch.

Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023 có hiệu lực từ ngày 1-7-2024, với nhiều điểm mới như: mở rộng phạm vi điều chỉnh sang môi trường giao dịch điện tử, tăng cường cơ chế bảo vệ tập thể quyền lợi người tiêu dùng, đồng thời quy định rõ hơn trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc cung cấp thông tin và bảo đảm chất lượng hàng hóa, dịch vụ.