Phê duyệt đề án về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Theo tinh thần của Đề án, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng không chỉ là một nhiệm vụ pháp lý, mà là một trụ cột quan trọng trong xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo hướng minh bạch, công bằng và phát triển bền vững.

Người tiêu dùng được xác định là trung tâm của mọi chính sách, vừa là đối tượng thụ hưởng, vừa là động lực thúc đẩy tiến trình phát triển.

Các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sẽ được triển khai đồng bộ, thống nhất từ trung ương đến địa phương. Ảnh: M.T

Các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sẽ được triển khai đồng bộ, thống nhất từ trung ương đến địa phương, bảo đảm rõ trách nhiệm, quyền hạn của từng cấp, ngành.

Mục tiêu tổng quát của Đề án là đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; góp phần thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại Việt Nam.

Đồng thời, xác định các vấn đề nổi bật, đối tượng trọng điểm, từ đó có giải pháp phù hợp để nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong giai đoạn 2026-2030. Nâng cao nhận thức, huy động sự tham gia của các chủ thể, các nguồn lực của xã hội trong việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Cùng với đó, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; thiết kế và cung cấp các công cụ, tài liệu, giải pháp, đặc biệt là giải pháp có ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; trong đó, bao gồm giải pháp để phát huy và hỗ trợ người tiêu dùng trong việc tự bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình.

Đẩy mạnh ứng dụng thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trong quá trình thực hiện các hoạt động nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong tiến trình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.

Tại Quyết định này, Bộ Công Thương cũng đề ra những mục tiêu cụ thể về thể chế và chính sách; nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong bối cảnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; nâng cao nhận thức, vai trò của người tiêu dùng, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; nâng cao năng lực cho cán bộ thực thi công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và nâng cao năng lực tuân thủ pháp luật cho doanh nghiệp, tổ chức.

Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai tăng cường kiểm tra hàng hóa nhằm đảm bảo chất lượng đến người tiêu dùng. Ảnh: V.T

Ngoài ra, đề ra 5 nhóm giải pháp để tập trung triển khai thực hiện gồm: hoàn thiện thể chế, chính sách, khuôn khổ pháp lý về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong bối cảnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; đẩy mạnh công tác nâng cao nhận thức, tuyên truyền, giáo dục, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; tăng cường vai trò của các tổ chức xã hội trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế trong các hoạt động hợp tác về bảo vệ người tiêu dùng.

Đề án cũng nêu rõ yêu cầu thích ứng với xu thế phát triển mới của thời đại, đặc biệt là chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Việc ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), nền tảng số và các công cụ công nghệ mới sẽ được thúc đẩy trong quản lý nhà nước và hỗ trợ người tiêu dùng.