Giá dầu thế giới bật tăng hơn 2% trước nỗi lo gián đoạn nguồn cung

(GLO)- Giá dầu thế giới ngày 23-12 bật tăng mạnh hơn 2%. Theo các chuyên gia kinh tế, sự biến động này diễn ra trong bối cảnh Mỹ siết chặt kiểm soát tàu chở dầu của Venezuela và căng thẳng Nga - Ukraine leo thang, làm gia tăng nỗi lo gián đoạn nguồn cung toàn cầu.

Cụ thể, giá dầu Brent đứng ở mốc 61,86 USD/thùng, tăng 2,30% (tương đương tăng 1,39 USD/thùng). Giá dầu WTI ở mốc 57,81 USD/thùng, tăng 2,28% (tương đương tăng 1,29 USD/thùng).

Giá dầu thế giới bật tăng mạnh hơn 2% trong ngày 23-12. Ảnh: TBTCVN

Giới phân tích cho rằng, thị trường bắt đầu đánh giá nghiêm túc hơn nguy cơ gián đoạn xuất khẩu của Venezuela do lệnh cấm vận của Mỹ, điều trước đây từng bị xem nhẹ. Hiện dầu Venezuela chỉ chiếm khoảng 1% nguồn cung toàn cầu.

Giá dầu cũng hồi phục mạnh sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc phong tỏa toàn diện các tàu chở dầu bị trừng phạt của Venezuela. Tuần duyên Mỹ đang truy đuổi thêm 1 tàu chở dầu gần Venezuela, sau 2 chiến dịch tương tự vào cuối tuần qua.