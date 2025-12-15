Giá dầu thế giới giảm hơn 4% trong tuần qua

(GLO) - Giá dầu thô thế giới tuần qua (từ ngày 8 đến 14-12) giảm hơn 4% trước áp lực nguồn cung dư thừa trên thị trường toàn cầu.

Cụ thể, giá dầu WTI đánh mất tới gần 4,4% so với tuần trước đó, về mức 57,4 USD/thùng; giá dầu Brent cũng lùi về mốc 61,1 USD/thùng, giảm hơn 4,1%.

Tuần vừa qua, giá dầu thế giới giảm hơn 4% do dư cung. Ảnh: Internet

Các báo cáo mới nhất của Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA), Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA) đều cho thấy bức tranh mất cân đối giữa cung và cầu đang ngày càng rõ nét.

Trong báo cáo tháng 12, Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) hạ nhẹ dự báo dư cung dầu năm 2026 xuống còn 3,84 triệu thùng/ngày, song mức này vẫn tương đương gần 4% nhu cầu toàn cầu được đánh giá là rất cao nếu so với các giai đoạn trước.

Còn IEA nhấn mạnh, nguồn cung ngoài OPEC+, đặc biệt là từ Mỹ và khu vực châu Mỹ, tiếp tục tăng nhanh hơn tốc độ tăng trưởng nhu cầu.

Tại khu vực châu Á, xu hướng giảm giá càng thể hiện rõ khi người mua đòi hỏi mức chiết khấu ngày càng sâu so với giá tham chiếu Brent. Nguồn dầu từ Nga, Iran, Venezuela và cả Trung Đông cạnh tranh gay gắt, buộc Saudi Arabia phải hạ giá bán chính thức cho thị trường châu Á xuống vùng thấp nhất trong nhiều năm.

Với bức tranh nguồn cung dư thừa vẫn chiếm ưu thế, Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho rằng, giá dầu thế giới tuần này nhiều khả năng tiếp tục chịu sức ép giảm hoặc dao động ở vùng thấp, trong khi câu chuyện cung vượt cầu vẫn là yếu tố chi phối tâm lý thị trường.