(GLO)- Bộ Công thương vừa ban hành kế hoạch phổ biến lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với xăng truyền thống tại Việt Nam, xăng E10 sẽ được bán rộng rãi trên toàn quốc từ giữa năm 2026.

Để thực hiện lộ trình đưa xăng sinh học xăng E10 bán rộng rãi trên toàn quốc từ giữa năm 2026, Bộ Công thương ra Quyết định 3586/QĐ-BCT về Kế hoạch phổ biến Thông tư 50/2025/TT-BCT quy định lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống tại Việt Nam.

Theo lộ trình thay thế xăng khoáng truyền thống, xăng sinh học E10 sẽ được bán trên cả nước từ giữa năm 202. Ảnh: G.B

Theo đó, mục tiêu là tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và định hướng dư luận về Thông tư số 50/2025/TT-BCT, giúp người sử dụng xăng và toàn xã hội hiểu đúng về xăng sinh học E5, E10, tin tưởng và ủng hộ chủ trương sử dụng xăng sinh học E5, E10 thay thế xăng khoáng truyền thống.

Kế hoạch phổ biến lộ trình phối trộn nhiên liệu sinh học cũng nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế carbon thấp, giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính để thực hiện cam kết đưa phát thải ròng về “0” vào năm 2050.

Ngoài ra, Kế hoạch tuyên truyền còn giúp người sử dụng xăng và toàn xã hội hiểu được ý nghĩa của việc sử dụng xăng sinh học E5, E10 đổi với môi trường. Mặt khác, thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp nhiên liệu sinh học, tạo việc làm, phát triển kinh tế-xã hội.

Cùng đó, cung cấp thông tin dựa trên cơ sở nghiên cứu khoa học và thực tiễn để người sử dụng xăng và toàn xã hội hiểu rõ xăng E5, E10 là các sản phẩm đã được xác định chất lượng theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, an toàn cho động cơ, phù hợp để sử dụng cho hầu hết các động cơ xăng đang lưu hành. Đặc biệt, huy động cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người sử dụng xăng cùng chung tay thúc đẩy việc sử dụng xăng sinh học, coi việc sử dụng nhiên liệu xanh là tất yếu vì các mục tiêu môi trường, kinh tế-xã hội.

Quyết định cũng yêu cầu, đảm bảo thông tin kịp thời, chính xác, chủ động xử lý, phản bác thông tin sai lệch, tiêu cực, gây hiểu lầm về chính sách; bảo đảm thông tin thông suốt, nhất quán, tránh xung đột hoặc sai lệch phát ngôn giữa các đơn vị trong Bộ và tổ chức, cá nhân liên quan. Đáng lưu ý, gắn truyền thông với hành động thực tế, thể hiện vai trò điều hành, quản lý nhà nước của Bộ Công thương trong thúc đẩy phát triển năng lượng sạch, thực hiện cam kết đưa phát thải ròng về “0” vào năm 2050.

Trước đó, Thông tư 50/2025/TT-BBCT của Bộ Công thương ban hành ngày 7-11-2025 về lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với xăng truyền thống quy định, từ giữa năm 2026, xăng sinh học E10 sẽ được bán trên cả nước, đồng thời xăng E5 RON92 vẫn tiếp tục được sử dụng đến hết năm 2030.

Bộ trưởng Công thương sẽ xem xét, điều chỉnh tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học, hay bổ sung mặt hàng xăng khoáng phù hợp theo từng thời điểm. Việc này nhằm bảo đảm an ninh năng lượng, môi trường và quyền lợi của người tiêu dùng.

Ngoài ra, dầu diesel sinh học B5, B10 chưa bắt buộc phải phối trộn để sử dụng cho động cơ diesel. Tuy nhiên, Bộ Công thương khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất và kinh doanh các mặt hàng dầu diesel sinh học này.

Được biết, từ ngày 1-8, xăng E10 được Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) và Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) thí điểm bán tại 3 thành phố lớn gồm: Hà Nội, HCM và Hải Phòng. Xăng E10 có khả năng giảm khí thải nhà kính, giúp bảo vệ môi trường.