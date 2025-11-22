Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Mật ong nguyên chất nhập khẩu từ Việt Nam được Mỹ giảm thuế mạnh

G.B (Theo TNO, VTV online, 24hmoney.vn)

(GLO)- Theo Bộ Công Thương, mật ong nguyên chất nhập khẩu từ Việt Nam được Mỹ giảm thuế mạnh từ 156% xuống còn 6-21%, mở ra triển vọng lớn cho ngành xuất khẩu mặt hàng này tại thị trường Mỹ khó tính.

Mật ong nguyên chất nhập khẩu từ Việt Nam được Mỹ giảm thuế mạnh khi bị áp đặt bán phá giá cách đây 3 năm (ảnh minh họa).
Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) vừa công bố kết luận sơ bộ của đợt rà soát hành chính lần thứ hai đối với thuế chống bán phá giá (CBPG) áp lên mật ong nguyên chất nhập khẩu từ Việt Nam, cho thấy mức giảm thuế "sốc" so với kỳ trước.

Hai doanh nghiệp bị đơn bắt buộc trong vụ việc áp thuế CBPG đều là những nhà xuất khẩu mật ong lớn nhất Việt Nam. Cụ thể, Công ty Ong mật Ban Mê Thuột và DakHoney lần lượt bị áp mức thuế 6,72% và 21,55%

Ngoài ra, 12 doanh nghiệp Việt Nam đủ điều kiện hưởng thuế suất riêng rẽ sẽ được áp dụng mức 14,14%, bằng bình quân đơn giản biên độ của hai công ty bị đơn bắt buộc.

Mức thuế này đã giảm đáng kể so với mức thuế cuối cùng của đợt rà soát đầu tiên từ 25-8-2021 đến 31-5-2023, được ban hành tháng 4-2025, với mức thuế dao động từ 100,72% đến 156,96%. Đây được xem là động thái giảm sâu hiếm thấy từ phía Mỹ.

Các công ty còn lại không đủ điều kiện hưởng thuế suất riêng rẽ hoặc không tham gia rà soát hoặc là nhà xuất khẩu mới sẽ tiếp tục chịu mức thuế suất toàn quốc trong lệnh áp thuế gốc là 60,03%.

Giới chuyên môn nhận định, việc DOC giảm mạnh thuế CBPG là tín hiệu tích cực không chỉ với ngành mật ong mà còn phản ánh mối quan hệ thương mại đang được cải thiện giữa hai quốc gia. Nếu kết luận cuối cùng giữ nguyên, mật ong Việt Nam sẽ lấy lại lợi thế cạnh tranh đáng kể so với sản phẩm từ các nước khác tại thị trường Mỹ.

Minh bạch giá điện

Minh bạch giá điện

Thời sự - Bình luận

Bỏ độc quyền, giá điện có thể sẽ cao hơn hiện nay. Thế nhưng vì sao người dân, doanh nghiệp - những người luôn mong giá điện rẻ, vẫn một lòng đề nghị xóa bỏ độc quyền điện? Bởi điều quan trọng nhất đối với họ không hẳn là giá cao hay thấp mà là sự minh bạch.

Cửa hàng giới thiệu và bán sản phẩm nông sản, thực phẩm đặc trưng, OCOP tỉnh tại số 111 đường Lê Hồng Phong (phường Quy Nhơn) thu hút đông khách tham quan, mua sắm. Ảnh: H.Yến

Hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”: Sáng tạo, lan tỏa mạnh mẽ

Hàng hóa - Tiêu dùng

(GLO)- Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã và đang được triển khai rộng khắp với nhiều cách làm sáng tạo, tạo sự lan tỏa rộng khắp và được hưởng ứng mạnh mẽ trong cán bộ, công chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân.

