Giá xăng chiều 8-1 giảm 205-350 đồng/lít

(GLO)- Chiều 8-1, Liên bộ Công thương-Tài chính thực hiện kỳ điều hành giá xăng, dầu theo định kỳ. Theo đó, giá xăng các loại giảm 205-350 đồng/lít.

Cụ thể, xăng E5RON92 giảm 205 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, về 18.233 đồng/lít; xăng RON95-III giảm 357 đồng/lít, về mức 18.560 đồng/lít.

Mặt hàng dầu cũng giảm tùy từng loại. Trong đó, dầu diesel 0.05S giảm 194 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, về 17.061 đồng/lít; dầu hỏa giảm 135 đồng/lít, về 17.559 đồng/lít. Ngược lại, dầu mazut 180CST 3.5S tăng 58 đồng/kg, lên 13.403 đồng/kg.

gia-xang-dau-ngay-8-1.jpg
Giá xăng chiều 8-1 giảm từ 200 đồng trở lên. Ảnh: Phương Vi

Thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: OPEC+ nhất trí giữ ổn định sản lượng khai thác dầu Quý I/2026; Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela, dẫn tới khả năng Mỹ sớm chấm dứt lệnh cấm vận đối với dầu mỏ Venezuela; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn và có dấu hiệu leo thang ngay trong những ngày đầu năm…

Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

