Gia Lai chủ động dự trữ hàng hóa phục vụ Tết

(GLO)- Nhằm bảo đảm nguồn cung hàng hóa, giá cả ổn định, không để xảy ra thiếu hàng, tăng giá đột biến trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, UBND tỉnh Gia Lai đã sớm xây dựng phương án dự trữ các mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết.

Nhu cầu tăng, cung ứng sẵn sàng

Theo dự báo của ngành Công thương, trong giai đoạn cao điểm phục vụ Tết Bính Ngọ (từ ngày 20-1 đến 20-3), tổng nhu cầu tiêu dùng trên địa bàn tỉnh ước đạt khoảng 29.381 tỷ đồng, tăng 15-20% so với ngày thường. Nhu cầu tăng mạnh ở nhóm lương thực, thực phẩm thiết yếu, thực phẩm tươi sống và các mặt hàng phục vụ biếu tặng dịp Tết.

Doanh nghiệp chuẩn bị hàng hóa bán tại các điểm bình ổn giá ở xã Hoài Ân. Ảnh: ĐVCC

Cụ thể, nhu cầu đối với nhóm lương thực, thực phẩm chứa tinh bột như gạo, nếp, mì… khoảng 103.138 tấn; rau, củ, quả các loại khoảng 85.948 tấn; thủy, hải sản khoảng 21.487 tấn; thịt các loại khoảng 12.892 tấn; trứng gia cầm khoảng 73 triệu quả. Các mặt hàng thực phẩm công nghệ như đường, dầu ăn, muối, bánh mứt, đồ uống cũng có mức tiêu thụ tăng cao so với ngày thường.

Theo đánh giá, nguồn cung hàng hóa trên địa bàn tỉnh cơ bản đáp ứng được nhu cầu, có sự kết hợp hài hòa giữa nguồn sản xuất tại chỗ và nguồn hàng từ các tỉnh, thành khác thông qua hệ thống phân phối.

Điểm nhấn trong phương án năm nay là sự chủ động vào cuộc của các doanh nghiệp (DN) phân phối lớn, đặc biệt ở nhóm xăng dầu, khí hóa lỏng và lương thực, thực phẩm. Theo phương án đã được phê duyệt, Công ty TNHH một thành viên Xăng dầu Bắc Tây Nguyên dự kiến dự trữ lượng hàng trị giá khoảng 258,7 tỷ đồng; PV Oil Miền Trung - Chi nhánh Gia Lai chuẩn bị hơn 11.800 m³ xăng dầu, trị giá 118,2 tỷ đồng. Công ty CP Thương mại Nam Gia Lai dự trữ khoảng 820 m³ xăng dầu, trong khi Chi nhánh Xăng dầu Quân đội khu vực Tây Nguyên dự trữ hơn 2.100 m³ nhiên liệu, bảo đảm nhu cầu đi lại, sản xuất dịp Tết.

Các DN như Công ty TNHH một thành viên Gas Hải Lưu Gia Lai, Công ty TNHH An Quí Gia Lai, Công ty CP kinh doanh khí miền Nam - Chi nhánh Nam Trung Bộ - khu vực Gia Lai, Công ty TNHH một thành viên Minh Phú Gas chuẩn bị hàng trăm tấn khí hóa lỏng và khoảng 200 nghìn kg gas bình, bảo đảm không để xảy ra tình trạng khan hiếm gas sinh hoạt trong dịp Tết.

Quyết liệt bình ổn thị trường

Trong lĩnh vực lương thực, thực phẩm, Trung tâm Thương mại Pleiku cùng hệ thống các DN thương mại, siêu thị, chợ truyền thống trên địa bàn tỉnh chủ động tăng lượng hàng dự trữ từ 20-30% so với tháng thường, tập trung vào thực phẩm tươi sống, hàng chế biến, bánh mứt, đồ uống và hàng Việt Nam chất lượng cao.

Siêu thị Go! Quy Nhơn chuẩn bị số lượng hàng hóa lớn về lương thực - thực phẩm phục vụ Tết Bính Ngọ. Ảnh: ĐVCC

Bà Lê Hà Thanh Thảo-Giám đốc siêu thị Go! Quy Nhơn-cho biết: Hệ thống siêu thị Go! đã xây dựng kế hoạch dự trữ hàng hóa tăng từ 30% so với ngày thường, tập trung vào nhóm lương thực, thực phẩm thiết yếu, hàng tươi sống, thực phẩm chế biến, bánh mứt Tết và hàng nhãn riêng. Chúng tôi làm việc sớm với các nhà cung cấp trong và ngoài tỉnh, ưu tiên hàng Việt Nam chất lượng cao, đồng thời triển khai các chương trình bình ổn giá, khuyến mãi xuyên suốt trước, trong và sau Tết nhằm chia sẻ áp lực chi tiêu với người tiêu dùng.

Ở khu vực nông thôn, miền núi, các DN tham gia chương trình bình ổn thị trường tiếp tục phát huy vai trò đưa hàng về cơ sở. Bà Mai Thị Mỹ Lâm - Phó Chủ tịch HTX Nông dược và Dịch vụ tổng hợp An Toàn (thôn 1, xã An Toàn) cho biết: “Năm nay, HTX triển khai mô hình kinh doanh hai chiều. Theo đó, HTX thu mua các sản phẩm địa phương như cá niên, rau dớn, thịt bò, thịt heo, gia cầm, rau củ quả… của người dân xã An Toàn để tiêu thụ cho khách hàng trong và ngoài tỉnh. Ở chiều ngược lại, HTX đưa các sản phẩm OCOP trong tỉnh như bánh kẹo tết, thực phẩm, nước giải khát về bán cho người dân địa phương, đồng thời đẩy mạnh quảng bá, bán hàng qua mạng xã hội và livestream. Tổng trị giá hàng hóa ước tính trên 500 triệu đồng”.

Ông Đinh Văn Hà - Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh - cho biết: “Đơn vị đã chỉ đạo các đội quản lý thị trường trên toàn tỉnh xây dựng kế hoạch kiểm tra cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tập trung giám sát chặt chẽ diễn biến giá cả, nguồn gốc hàng hóa, an toàn thực phẩm và các mặt hàng có nguy cơ vi phạm cao. Trách nhiệm của từng đội, từng công chức được phân công cụ thể theo địa bàn, lĩnh vực phụ trách, bảo đảm phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi đầu cơ, găm hàng, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng”.

Trao đổi trực tiếp với phóng viên, ngày 19-1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế nhấn mạnh: “Việc chủ động xây dựng phương án dự trữ, cân đối cung-cầu hàng hóa là giải pháp quan trọng nhằm bảo đảm ổn định thị trường, phục vụ tốt nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương và DN thực hiện nghiêm trách nhiệm dự trữ, cung ứng hàng hóa, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng găm hàng, đầu cơ, tăng giá bất hợp lý”.