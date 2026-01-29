Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Kinh tế

Hàng hóa - Tiêu dùng

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Giá xăng RON95-III tăng lên mức 18.845 đồng/lít từ chiều 29-1

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
G.B (Theo TPO, TTXVN, NLĐO)

(GLO)- Từ chiều 29-1, giá xăng dầu trong nước đồng loạt tăng. Dầu diesel tăng thêm 473 đồng/lít, còn xăng RON95-III tăng 214 đồng/lít lên mức 18.845 đồng/lít.

Theo liên Bộ Công thương - Tài chính, tại kỳ điều hành lần này giá xăng trong nước tăng nhẹ, trong khi giá các mặt hàng dầu tăng mạnh.

xang-dau-tang-gia.jpg
Giá xăng RON95-III tăng lên mức 18.845 đồng/lít từ chiều 29-1. Ảnh: Phương Vi

Cụ thể, giá xăng E5 RON92 được điều chỉnh tăng 56 đồng/lít, lên mức 18.339 đồng/lít; xăng RON95-III tăng nhẹ 214 đồng/lít so với lần điều chỉnh trước đó, có giá mới là 18.845 đồng/lít.

Cùng xu hướng tăng của giá xăng, giá dầu trong nước tăng mạnh. Cụ thể, dầu diesel tăng 473 đồng/lít, lên ngưỡng 18.173 đồng/lít; dầu hỏa tăng 226 đồng/lít, có giá mới 18.176 đồng/lít; còn giá dầu mazut tại kỳ điều hành lần này tăng đến 761 đồng/kg, có giá mới lên ngưỡng 14.633 đồng/kg.

Theo đại diện Bộ Công thương, ở kỳ điều hành này, phương án điều hành giá xăng dầu nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới. Hiện, Quỹ Bình ổn vẫn giữ nguyên chưa trích lập và không chi sử dụng đối với các mặt hàng xăng dầu.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Giá dầu thế giới ngày 28-1 tăng mạnh gần 3%

Giá dầu thế giới ngày 28-1 tăng mạnh gần 3%

(GLO)- Ngày 28-1, giá dầu thế giới bật tăng mạnh gần 3%. Nguyên nhân được xác định do bão mùa Đông ảnh hưởng đến sản lượng tại Mỹ, căng thẳng Trung Đông gia tăng và thị trường lo ngại rủi ro về nguồn cung.

Có thể bạn quan tâm

Đình chỉ lưu hành 8 loại mỹ phẩm chứa hoạt chất không được phép sử dụng

Đình chỉ lưu hành 8 loại mỹ phẩm chứa hoạt chất không được phép sử dụng

Hàng hóa - Tiêu dùng

(GLO)- Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc tất cả các lô còn hạn sử dụng đối với 8 sản phẩm mỹ phẩm, bao gồm các loại dầu gội, bọt vệ sinh và dung dịch vệ sinh phụ nữ vì chứa hoạt chất kháng nấm đã bị loại khỏi danh mục được phép sử dụng trong mỹ phẩm.

Những chậu lan hồ điệp rực rỡ màu sắc được trưng bày tại cửa hàng hoa phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Lan hồ điệp rực rỡ đón Tết

Kinh tế

(GLO)- Bên cạnh các loài hoa truyền thống, lan hồ điệp cũng được nhiều người lựa chọn để trang trí không gian sống trong dịp Tết. Những ngày này, từ các cửa hàng đến vườn hoa, lan hồ điệp đã tưng bừng khoe sắc sẵn sàng đón xuân.

Kích cầu tiêu dùng mùa cao điểm Tết

Gia Lai kích cầu tiêu dùng mùa cao điểm Tết

Hàng hóa - Tiêu dùng

(GLO)- Nhu cầu mua sắm trong dịp Tết Nguyên đán bắt đầu tăng ở nhiều ngành hàng. Không chỉ lượng khách tăng, cơ cấu chi tiêu cũng cho thấy sự dịch chuyển theo hướng chủ động hơn, tính toán hơn, phản ánh cả nỗ lực kích cầu của doanh nghiệp lẫn những thay đổi trong tâm lý tiêu dùng của người dân.

Gia Lai: Đảm bảo 100% sản phẩm, hàng hóa có mức rủi ro cao phải thực hiện TXNG theo lộ trình

Gia Lai: Đảm bảo 100% sản phẩm, hàng hóa có mức rủi ro cao phải thực hiện TXNG theo lộ trình

Hàng hóa - Tiêu dùng

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc (Đề án 100) giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh. Trong đó, đề ra mục tiêu đảm bảo 100% sản phẩm, hàng hóa có mức rủi ro cao phải thực hiện TXNG theo lộ trình.

Mở rộng không gian kết nối, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm

Gia Lai: Mở rộng không gian kết nối, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm

Hàng hóa - Tiêu dùng

(GLO)- Năm 2025, hoạt động xúc tiến thương mại của Gia Lai có bước chuyển mình mạnh mẽ, từ các chương trình hội chợ truyền thống đến phát triển trên không gian số năng động, linh hoạt. Cách làm này giúp sản phẩm địa phương vượt khỏi ranh giới địa lý để tiếp cận thị trường rộng lớn hơn.

Gia Lai: Tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính trị giá hơn 875 triệu đồng.

Gia Lai: Tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính với tổng trị giá hơn 875 triệu đồng

Hàng hóa - Tiêu dùng

(GLO)- Ngày 18-12, tại Nhà máy tái chế và xử lý chất thải nguy hại của Công ty TNHH Thương mại và Môi trường Hậu Sanh (Cụm công nghiệp Cát Nhơn, xã Xuân An), Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai tổ chức tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu, với tổng trị giá hơn 875 triệu đồng.

Ðổi mới tư duy sản xuất, mở rộng thị trường nhờ OCOP

Ðổi mới tư duy sản xuất, mở rộng thị trường nhờ OCOP

Hàng hóa - Tiêu dùng

(GLO)- Những năm gần đây, Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) đã trở thành động lực quan trọng giúp nông sản Gia Lai định vị thương hiệu và mở rộng thị trường. Từ sản xuất nhỏ lẻ, nhiều chủ thể đã đổi mới tư duy, mạnh dạn đầu tư chế biến và xây dựng chuỗi giá trị để nâng tầm sản phẩm.

null