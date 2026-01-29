(GLO)- Từ chiều 29-1, giá xăng dầu trong nước đồng loạt tăng. Dầu diesel tăng thêm 473 đồng/lít, còn xăng RON95-III tăng 214 đồng/lít lên mức 18.845 đồng/lít.

Theo liên Bộ Công thương - Tài chính, tại kỳ điều hành lần này giá xăng trong nước tăng nhẹ, trong khi giá các mặt hàng dầu tăng mạnh.

Giá xăng RON95-III tăng lên mức 18.845 đồng/lít từ chiều 29-1. Ảnh: Phương Vi

Cụ thể, giá xăng E5 RON92 được điều chỉnh tăng 56 đồng/lít, lên mức 18.339 đồng/lít; xăng RON95-III tăng nhẹ 214 đồng/lít so với lần điều chỉnh trước đó, có giá mới là 18.845 đồng/lít.

Cùng xu hướng tăng của giá xăng, giá dầu trong nước tăng mạnh. Cụ thể, dầu diesel tăng 473 đồng/lít, lên ngưỡng 18.173 đồng/lít; dầu hỏa tăng 226 đồng/lít, có giá mới 18.176 đồng/lít; còn giá dầu mazut tại kỳ điều hành lần này tăng đến 761 đồng/kg, có giá mới lên ngưỡng 14.633 đồng/kg.

Theo đại diện Bộ Công thương, ở kỳ điều hành này, phương án điều hành giá xăng dầu nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới. Hiện, Quỹ Bình ổn vẫn giữ nguyên chưa trích lập và không chi sử dụng đối với các mặt hàng xăng dầu.