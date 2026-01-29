Thực phẩm muốn ra thị trường phải công bố tiêu chuẩn

(GLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 66.13/2026/NQ-CP quy định về công bố, đăng ký sản phẩm thực phẩm.

Theo Nghị quyết, phạm vi quy định về công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với thực phẩm bao trùm hầu hết nhóm thực phẩm đang lưu thông phổ biến trên thị trường hiện nay.

Cụ thể là thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn; phụ gia thực phẩm; chất hỗ trợ chế biến; dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm chưa có quy chuẩn kỹ thuật hoặc chưa có phương thức đánh giá sự phù hợp; vi chất dinh dưỡng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe; thực phẩm dinh dưỡng y học; thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt; thực phẩm bổ sung và sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi.

Về thủ tục công bố tiêu chuẩn áp dụng, Nghị quyết quy định tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường phải thực hiện công bố đối với các sản phẩm thuộc nhóm thực phẩm chế biến bao gói sẵn, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến, bao bì và dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm trong trường hợp chưa có quy chuẩn kỹ thuật hoặc chưa có tổ chức chứng nhận phù hợp.

Ngoài ra, vi chất dinh dưỡng và thực phẩm bổ sung chỉ chứa vitamin, khoáng chất, không công bố khuyến cáo về sức khỏe cũng thuộc diện phải công bố tiêu chuẩn áp dụng.

Về hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng, tổ chức, cá nhân phải chuẩn bị bản công bố theo mẫu quy định tại Nghị quyết; phiếu kết quả kiểm nghiệm sản phẩm và giấy ủy quyền trong trường hợp được ủy quyền đứng tên công bố.

Phiếu kiểm nghiệm phải được cấp trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ, do tổ chức thử nghiệm được công nhận theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 cấp, bao gồm đầy đủ các chỉ tiêu chất lượng và chỉ tiêu an toàn theo quy định.

So với quy định trước đây theo Luật An toàn thực phẩm 2010 và các nghị định hướng dẫn, Nghị quyết số 66.13/2026/NQ-CP yêu cầu rõ ràng hơn về hồ sơ công bố. Điều này giúp khắc phục tình trạng doanh nghiệp sử dụng kết quả kiểm nghiệm cũ, không phản ánh đúng chất lượng sản phẩm đang lưu thông.

Nghị quyết cũng liệt kê rõ các trường hợp được miễn thủ tục công bố như: nguyên liệu chỉ phục vụ sản xuất hàng xuất khẩu, nguyên liệu không tiêu thụ trong nước, sản phẩm nhập khẩu phục vụ viện trợ, nghiên cứu khoa học hoặc kiểm nghiệm.

Việc công bố tiêu chuẩn áp dụng được thực hiện chủ yếu qua hình thức trực tuyến, với thời hạn xử lý 15 ngày. Nếu cơ quan tiếp nhận không có ý kiến bằng văn bản, hồ sơ sẽ được đăng tải công khai trên hệ thống thông tin điện tử.