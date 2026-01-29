Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Kinh tế

Hàng hóa - Tiêu dùng

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Thực phẩm muốn ra thị trường phải công bố tiêu chuẩn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHÃ UYÊN (theo TTO, SK&ĐS)

(GLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 66.13/2026/NQ-CP quy định về công bố, đăng ký sản phẩm thực phẩm.

Theo Nghị quyết, phạm vi quy định về công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với thực phẩm bao trùm hầu hết nhóm thực phẩm đang lưu thông phổ biến trên thị trường hiện nay.

Cụ thể là thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn; phụ gia thực phẩm; chất hỗ trợ chế biến; dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm chưa có quy chuẩn kỹ thuật hoặc chưa có phương thức đánh giá sự phù hợp; vi chất dinh dưỡng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe; thực phẩm dinh dưỡng y học; thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt; thực phẩm bổ sung và sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi.

thuc-pham-muon-ra-thi-truong-phai-cong-bo-tieu-chuan.jpg
Phạm vi quy định về công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với thực phẩm bao trùm hầu hết nhóm thực phẩm đang lưu thông phổ biến trên thị trường hiện nay. Ảnh: Nhã Uyên

Về thủ tục công bố tiêu chuẩn áp dụng, Nghị quyết quy định tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường phải thực hiện công bố đối với các sản phẩm thuộc nhóm thực phẩm chế biến bao gói sẵn, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến, bao bì và dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm trong trường hợp chưa có quy chuẩn kỹ thuật hoặc chưa có tổ chức chứng nhận phù hợp.

Ngoài ra, vi chất dinh dưỡng và thực phẩm bổ sung chỉ chứa vitamin, khoáng chất, không công bố khuyến cáo về sức khỏe cũng thuộc diện phải công bố tiêu chuẩn áp dụng.

Về hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng, tổ chức, cá nhân phải chuẩn bị bản công bố theo mẫu quy định tại Nghị quyết; phiếu kết quả kiểm nghiệm sản phẩm và giấy ủy quyền trong trường hợp được ủy quyền đứng tên công bố.

Phiếu kiểm nghiệm phải được cấp trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ, do tổ chức thử nghiệm được công nhận theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 cấp, bao gồm đầy đủ các chỉ tiêu chất lượng và chỉ tiêu an toàn theo quy định.

So với quy định trước đây theo Luật An toàn thực phẩm 2010 và các nghị định hướng dẫn, Nghị quyết số 66.13/2026/NQ-CP yêu cầu rõ ràng hơn về hồ sơ công bố. Điều này giúp khắc phục tình trạng doanh nghiệp sử dụng kết quả kiểm nghiệm cũ, không phản ánh đúng chất lượng sản phẩm đang lưu thông.

Nghị quyết cũng liệt kê rõ các trường hợp được miễn thủ tục công bố như: nguyên liệu chỉ phục vụ sản xuất hàng xuất khẩu, nguyên liệu không tiêu thụ trong nước, sản phẩm nhập khẩu phục vụ viện trợ, nghiên cứu khoa học hoặc kiểm nghiệm.

Việc công bố tiêu chuẩn áp dụng được thực hiện chủ yếu qua hình thức trực tuyến, với thời hạn xử lý 15 ngày. Nếu cơ quan tiếp nhận không có ý kiến bằng văn bản, hồ sơ sẽ được đăng tải công khai trên hệ thống thông tin điện tử.

Đánh giá bài viết

Có thể bạn quan tâm

Đình chỉ lưu hành 8 loại mỹ phẩm chứa hoạt chất không được phép sử dụng

Đình chỉ lưu hành 8 loại mỹ phẩm chứa hoạt chất không được phép sử dụng

Hàng hóa - Tiêu dùng

(GLO)- Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc tất cả các lô còn hạn sử dụng đối với 8 sản phẩm mỹ phẩm, bao gồm các loại dầu gội, bọt vệ sinh và dung dịch vệ sinh phụ nữ vì chứa hoạt chất kháng nấm đã bị loại khỏi danh mục được phép sử dụng trong mỹ phẩm.

Những chậu lan hồ điệp rực rỡ màu sắc được trưng bày tại cửa hàng hoa phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Lan hồ điệp rực rỡ đón Tết

Kinh tế

(GLO)- Bên cạnh các loài hoa truyền thống, lan hồ điệp cũng được nhiều người lựa chọn để trang trí không gian sống trong dịp Tết. Những ngày này, từ các cửa hàng đến vườn hoa, lan hồ điệp đã tưng bừng khoe sắc sẵn sàng đón xuân.

Kích cầu tiêu dùng mùa cao điểm Tết

Gia Lai kích cầu tiêu dùng mùa cao điểm Tết

Hàng hóa - Tiêu dùng

(GLO)- Nhu cầu mua sắm trong dịp Tết Nguyên đán bắt đầu tăng ở nhiều ngành hàng. Không chỉ lượng khách tăng, cơ cấu chi tiêu cũng cho thấy sự dịch chuyển theo hướng chủ động hơn, tính toán hơn, phản ánh cả nỗ lực kích cầu của doanh nghiệp lẫn những thay đổi trong tâm lý tiêu dùng của người dân.

Gia Lai: Đảm bảo 100% sản phẩm, hàng hóa có mức rủi ro cao phải thực hiện TXNG theo lộ trình

Gia Lai: Đảm bảo 100% sản phẩm, hàng hóa có mức rủi ro cao phải thực hiện TXNG theo lộ trình

Hàng hóa - Tiêu dùng

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc (Đề án 100) giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh. Trong đó, đề ra mục tiêu đảm bảo 100% sản phẩm, hàng hóa có mức rủi ro cao phải thực hiện TXNG theo lộ trình.

Mở rộng không gian kết nối, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm

Gia Lai: Mở rộng không gian kết nối, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm

Hàng hóa - Tiêu dùng

(GLO)- Năm 2025, hoạt động xúc tiến thương mại của Gia Lai có bước chuyển mình mạnh mẽ, từ các chương trình hội chợ truyền thống đến phát triển trên không gian số năng động, linh hoạt. Cách làm này giúp sản phẩm địa phương vượt khỏi ranh giới địa lý để tiếp cận thị trường rộng lớn hơn.

Ðổi mới tư duy sản xuất, mở rộng thị trường nhờ OCOP

Ðổi mới tư duy sản xuất, mở rộng thị trường nhờ OCOP

Hàng hóa - Tiêu dùng

(GLO)- Những năm gần đây, Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) đã trở thành động lực quan trọng giúp nông sản Gia Lai định vị thương hiệu và mở rộng thị trường. Từ sản xuất nhỏ lẻ, nhiều chủ thể đã đổi mới tư duy, mạnh dạn đầu tư chế biến và xây dựng chuỗi giá trị để nâng tầm sản phẩm.

null