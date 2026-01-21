Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Tổng kết công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm năm 2025

ĐOÀN BÌNH
(GLO)- Chiều 20-1, tại phường Quy Nhơn Nam, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tổng kết công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh và các đơn vị liên quan.

hoi-nghi-tong-ket-cong-tac-quan-ly-chat-luong-an-toan-thuc-pham-nam-2025-trien-khai-nhiem-vu-nam-2026.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đoàn Bình

Năm 2025, ngành Nông nghiệp và Môi trường đã tổ chức tập huấn, nâng cao kiến thức an toàn thực phẩm cho 4.633 lượt người; 1.424 cơ sở được thẩm định điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm; 981 sản phẩm được công nhận đạt chuẩn OCOP; 308 mã số vùng trồng được cấp với tổng diện tích hơn 10.703 ha; 49 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn được hình thành và xác nhận; hơn 250.988 ha cây trồng thực hiện liên kết sản xuất và tiêu thụ.

Đồng thời, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho 1.298 cơ sở sản xuất kinh doanh nông - lâm - thủy sản với tổng diện tích gần 70.676 ha; 180 trại chăn nuôi liên kết và 31 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn theo hướng công nghiệp, tập trung, an toàn sinh học.

Bên cạnh đó, ngành chức năng tiến hành thẩm định điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với 1.424 cơ sở; qua đó có 1.402 cơ sở đạt và 22 cơ sở không đạt.

Đồng thời, tiến hành kiểm tra liên ngành, chuyên ngành và hậu kiểm, chống khai thác IUU; qua đó phát hiện, xử lý 146 cơ sở vi phạm với tổng số tiền gần 4 tỷ đồng.

cac-dai-bieu-tham-du-hoi-nghi.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Đoàn Bình

Năm 2026, ngành Nông nghiệp và Môi trường tỉnh đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm để triển khai thực hiện.

Cụ thể, ngành sẽ tập trung phát triển sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP hoặc tương đương. Trong đó, phấn đấu 100 ha cây trồng được chứng nhận theo tiêu chuẩn; 4 cơ sở chăn nuôi được chứng nhận theo tiêu chuẩn; 20 ha diện tích nuôi trồng thủy sản đạt tiêu chuẩn VietGAP; 8 cơ sở sơ chế, chế biến được cấp chứng nhận HACCP/ISO; tối thiểu 3 sản phẩm chủ lực/OCOP xây dựng chuỗi an toàn, truy xuất nguồn gốc.

Các ngành liên quan sẽ thực hiện 3 đợt kiểm tra liên ngành; kiểm tra, hậu kiểm khoảng 1.110 cơ sở, tàu cá và giám sát 57 mẫu sản phẩm tại các cơ sở sản xuất kinh doanh; xử lý nghiêm vi phạm về chất cấm, gian lận chất lượng, nguồn gốc.

Ngoài ra, đẩy mạnh giám sát dư lượng kháng sinh cấm và các chất độc hại trong sản phẩm nông - lâm - thủy sản từ khâu sản xuất đến khâu tiêu thụ, sản phẩm.

Đẩy mạnh công tác đào tạo, tập huấn và tuyên truyền, kết nối tiêu thụ, quảng bá sản phẩm an toàn, OCOP, tham gia hội chợ, hội nghị kết nối trong và ngoài tỉnh.

