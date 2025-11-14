Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chính sách khuyến khích nuôi gà thả đồi tại 21 xã trung du, miền núi:

Tạo đà phát triển chăn nuôi hàng hóa ở Gia Lai

TRỌNG LỢI
(GLO)- Tại Kỳ họp thứ 4 (chuyên đề), Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XII vừa qua đã thông qua nghị quyết về việc áp dụng chính sách khuyến khích nuôi gà thả đồi trên địa bàn 21 xã thuộc các huyện trung du, miền núi của tỉnh.

Theo nghị quyết, tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục áp dụng thực hiện Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐND ngày 20-7-2022 của HĐND tỉnh Bình Định (trước sắp xếp) về chính sách khuyến khích nuôi gà thả đồi giai đoạn 2022-2026, cùng với Nghị quyết số 32/2024/NQ-HĐND ngày 12-12-2024 sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 1 của Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐND.

Chính sách này nhằm khuyến khích phát triển chăn nuôi gà thả đồi theo hướng hàng hóa tại các huyện trung du, miền núi, gồm các xã: Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thịnh, Vĩnh Quang, Vĩnh Sơn; Vân Canh, Canh Liên, Canh Vinh; Tây Sơn, Bình An, Bình Khê, Bình Phú, Bình Hiệp; An Lão, An Hòa, An Toàn, An Vinh; Hoài Ân, Ân Hảo, Ân Tường, Kim Sơn và Vạn Đức.

Chính sách khuyến khích nuôi gà thả đồi tạo thêm điều kiện cho người dân miền núi, trung du của tỉnh phát triển kinh tế. Ảnh: T.Lợi

Qua thời gian triển khai ở địa bàn tỉnh Bình Định (trước sắp xếp), chính sách đã chứng minh hiệu quả rõ rệt. Đến hết năm 2024, chương trình đã hỗ trợ 36 lượt hộ chăn nuôi tại các huyện Hoài Ân, Tây Sơn, Vĩnh Thạnh với tổng đàn 110.400 con gà, tổng kinh phí hỗ trợ 656,4 triệu đồng. Từ đầu năm 2025, khi Nghị quyết số 32/2024/NQ-HĐND có hiệu lực, mức hỗ trợ được nâng lên, tạo động lực mạnh mẽ để nhiều hộ đăng ký tham gia. Đến thời điểm này, 11 hộ chăn nuôi tại huyện Hoài Ân (trước đây) đã kết thúc chu kỳ chăn nuôi với quy mô 31.900 con gà.

Ông Huỳnh Ngọc Diệp, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh), cho biết: “Việc HĐND tỉnh thông qua nghị quyết tiếp tục áp dụng chính sách khuyến khích nuôi gà thả đồi là rất kịp thời. Đây là bước nối tiếp quan trọng nhằm tạo điều kiện cho người dân các xã trung du, miền núi mở rộng quy mô chăn nuôi, phát triển kinh tế gia đình, đồng thời góp phần hình thành vùng chăn nuôi hàng hóa đặc trưng của tỉnh. Ngành chăn nuôi và thú y sẽ phối hợp chặt chẽ với các địa phương để hướng dẫn kỹ thuật, giám sát dịch bệnh, bảo đảm hiệu quả và an toàn trong quá trình thực hiện".

Theo nghị quyết, thời gian áp dụng chính sách tại tỉnh Gia Lai bắt đầu từ ngày 1-7-2025. Việc triển khai được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao thu nhập cho người dân vùng trung du, miền núi, thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững, gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

