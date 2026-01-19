Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Trồng rau an toàn, cải thiện đời sống

ĐỒNG LAI
(GLO)- Gắn bó với nghề trồng rau an toàn những năm qua, hàng trăm hộ dân ở phường An Bình (tỉnh Gia Lai) đã từng bước đưa địa phương trở thành một trong những vựa rau lớn ở phía Tây tỉnh.

4 giờ sáng, khi nhiều người vẫn còn chìm trong giấc ngủ, vợ chồng bà Nguyễn Thị Bích Phượng (SN 1974, tổ dân phố Tân Phong) đã có mặt ngoài vườn rau.

Với 4 sào đất sản xuất, gia đình bà trồng luân canh nhiều loại rau theo mùa như ớt, hành, ngò, cải thìa… mỗi năm thu về từ 70-100 triệu đồng từ bán rau màu.

“Riêng vụ ớt vừa qua được giá, 2 sào trồng ớt đã mang về cho gia đình tôi khoảng 51 triệu đồng, cả nhà phấn khởi sau những ngày ăn ngủ cùng ruộng vườn” - bà Phượng vui vẻ cho biết.

trong-rau-1.jpg
Bà Nguyễn Thị Bích Phượng (tổ dân phố Tân Phong) ra chăm sóc vườn rau từ sáng sớm. Ảnh: Đồng Lai

Năm 2025, phường An Bình có hơn 5.295 ha rau các loại, cùng với đó là chuỗi cung ứng rau an toàn có áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc do HTX Dịch vụ Vận tải Đak Pơ làm đơn vị đầu mối triển khai thực hiện.

Người trồng rau ở An Bình áp dụng các biện pháp kỹ thuật canh tác cải tiến và ứng dụng một số giống mới có giá trị kinh tế cao vào hoạt động sản xuất, đảm bảo cung cấp rau an toàn cho cộng đồng.

Ông Nguyễn Hoài Phong - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân phường An Bình - cho biết: Hội Nông dân phường đã thành lập nhóm Zalo “Thông tin sản xuất nông nghiệp” với hơn 50 thành viên là cán bộ, hội viên nông dân có kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, phát huy hiệu quả hỗ trợ, chia sẻ thông tin giá cả, kinh nghiệm trong sản xuất.

Năm 2025, Hội đã chỉ đạo và thành lập 1 tổ hội nghề nghiệp “Trồng rau an toàn” tại tổ dân phố Tân Phong. Hiện trên địa bàn phường có 6 tổ hội nghề nghiệp trồng rau an toàn.

trong-rau-2.jpg
Ông Trần Văn Hay - Chi hội trưởng Chi hội nông dân tổ dân phố Tân Phong trao đổi với nông dân về sản xuất rau an toàn. Ảnh: Đồng Lai

Theo ông Trần Văn Hay - Chi hội trưởng Chi hội nông dân tổ dân phố Tân Phong, tổ hiện có 360 hộ, trong đó 150 hộ tham gia trồng rau an toàn với tổng diện tích gần 50 ha.

Mô hình này được triển khai từ năm 2020 với sự hỗ trợ của ngành khuyến nông và các đơn vị chuyên môn, giúp nông dân chuyển đổi từ trồng mía, lúa sang sản xuất rau theo hướng VietGAP.

Người trồng rau đã thay đổi tư duy sản xuất, áp dụng giống mới, quy trình canh tác an toàn, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và môi trường.

trong-rau-3.jpg
Bà Lê Thị Ninh (tổ dân phố Tân Phong) bên ruộng bắp sú hơn 5.000 cây, dự kiến thu hoạch vào dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: Đồng Lai

Hằng ngày, gia đình bà Lê Thị Ninh (SN 1951, tổ dân phố Tân Phong) chăm sóc gần 6 sào rau. Hiện bà Ninh đang trồng hơn 1 sào bắp sú với khoảng 5.000 cây, dự kiến thu hoạch đúng dịp Tết Nguyên đán, cùng một số loại rau ngắn ngày khác.

“Bắp sú có thời gian sinh trưởng khoảng 2,5 tháng. Nếu chăm sóc đúng kỹ thuật, sản lượng từ 6-7,5 tấn/sào, mang lại nguồn thu đáng kể” - bà Ninh cho hay.

Việc trồng rau an toàn cũng phát triển mạnh tại tổ dân phố Tân Sơn. Theo ông Nguyễn Tiến Lực - Chi hội trưởng Chi hội nông dân tổ dân phố Tân Sơn, trên địa bàn hiện có khoảng 150 hộ trồng rau an toàn với diện tích khoảng 60 ha, cung ứng ra thị trường từ 20-30 tấn rau/ngày.

trong-rau-4.jpg
Ông Trần Ngọc Hảo (tổ dân phố Tân Sơn) kiểm tra vườn rau hành canh tác theo hướng an toàn. Ảnh: Đồng Lai

Gia đình ông Trần Ngọc Hảo (SN 1971, tổ dân phố Tân Sơn) canh tác 2 sào rau, chủ yếu là húng lũi, hành và các loại rau ngắn ngày khác. Nhờ trồng xen canh, quay vòng thu hoạch, gia đình thu khoảng 50-60 triệu đồng/năm từ tiền bán rau.

“Bà con đã gắn bó với trồng rau an toàn. Chúng tôi rất mong được hỗ trợ thêm trong kết nối tiêu thụ rau ổn định để yên tâm sản xuất lâu dài” - ông Hảo bày tỏ.

Theo ông Nguyễn Hoài Phong - Chủ tịch Hội Nông dân phường, thời gian tới, Hội tiếp tục nhân rộng mô hình rau an toàn, vùng trồng rau an toàn quy mô lớn, tiến tới thành lập “Nông hội trồng rau an toàn” trên địa bàn phường.

Hội sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia các mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản, chấp hành tốt quy trình sản xuất rau an toàn, bảo đảm chất lượng sản phẩm theo yêu cầu của thị trường.

“Hội cũng sẽ chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, ngành chuyên môn và chính quyền địa phương trong việc kết nối, tìm kiếm đối tác tiêu thụ, mở rộng kênh phân phối.

Qua đó, góp phần thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm rau an toàn cho người dân, ổn định đầu ra và nâng cao hiệu quả sản xuất trên địa bàn” - ông Phong cho biết.

null