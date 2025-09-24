Cải thiện thu nhập từ rau an toàn

(GLO)- Với khí hậu ôn hòa quanh năm, đất bazan màu mỡ, xã Vĩnh Sơn (tỉnh Gia Lai) có nhiều lợi thế để phát triển sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là các loại rau ôn đới.

Sau khi dự án trồng rau an toàn do Ðại sứ quán New Zealand tài trợ kết thúc vào năm 2021, người dân nơi đây tiếp tục duy trì để nâng cao hiệu quả kinh tế.

Là người gắn bó với việc canh tác rau an toàn ở xã Vĩnh Sơn, ông Đặng Văn Khánh (làng K3) cho biết: Sau khi dự án kết thúc, bà con đã dần quen với kỹ thuật trồng rau an toàn, trong đó có nhiều loại rau ôn đới. Một số hộ ở làng K3, làng K2 tiếp tục duy trì trồng rau an toàn để phục vụ thị trường.

Chị Đinh Thị Boi chăm sóc vườn rau ôn đới của gia đình. Ảnh: Đ.T

Trên diện tích hơn 4 sào đất, trước đây, chị Đinh Thị Boi (ở làng K3) chỉ trồng đậu xanh, đậu đen, thu nhập khá bấp bênh. Khi tham gia dự án trồng rau an toàn do Đại sứ quán New Zealand tài trợ, chị được tập huấn kỹ thuật, tiếp cận phương pháp canh tác mới nên mạnh dạn chuyển dần sang trồng các loại rau ôn đới như súp lơ, cải thảo, cà rốt, xà lách…

Nhờ kiên trì học hỏi, tích lũy kinh nghiệm thực tế, chị đã dần khắc phục được các loại sâu bệnh, sản xuất ngày càng ổn định.

Sản phẩm rau của chị không chỉ phục vụ nhu cầu người dân quanh vùng mà còn được các công ty, đại lý đặt mua từ hàng chục đến hàng trăm kilogam.

“Nhờ được nhiều người ủng hộ nên thu nhập từ trồng rau an toàn ngày càng ổn định. Từ vài trăm mét vuông tham gia dự án, hiện tôi đã mở rộng diện tích trồng rau an toàn lên 1.000 m2. Tôi cũng thêm phần yên tâm, gắn bó lâu dài với nghề”- chị Boi chia sẻ.

Nhiều hộ dân khác ở Vĩnh Sơn cũng đang tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Trong đó, anh Bùi Ngọc Thanh (ở làng K2) là một điển hình. Ban đầu, anh chỉ trồng vài sào rau, áp dụng cách trồng gối vụ để vừa hạn chế cỏ dại, vừa có sản phẩm cung cấp quanh năm. Sau đó, anh mở rộng diện tích trồng các loại rau ôn đới lên gần 2 ha.

Nhờ gắn với hoạt động du lịch cộng đồng, sản phẩm rau của anh Thanh có lợi thế riêng, một phần bán cho du khách đến trải nghiệm tại Vĩnh Sơn, một phần liên kết với các cửa hàng, siêu thị mini để tiêu thụ theo mùa.

Từ nền tảng đó, mùa Tết Nguyên đán năm 2025, anh Thanh đầu tư trồng 1.000 m² dâu tây kết hợp du lịch trải nghiệm. “Du khách đến Vĩnh Sơn không chỉ ngắm hoa anh đào, mai anh đào, mà còn có thêm trải nghiệm hái dâu tây tại vườn. Càng nhiều khách tìm đến tham quan, trải nghiệm thì sản phẩm nông nghiệp địa phương, đặc biệt là rau an toàn, lại càng được biết đến rộng rãi, mở ra cơ hội tiêu thụ lớn hơn”- anh Thanh cho hay.

Theo ông Đinh Cư - Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Sơn, hiệu quả bước đầu cho thấy, các loại rau ôn đới hoàn toàn phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng địa phương. Xác định đây là một trong những hướng đi chính, thời gian tới, xã sẽ phối hợp với đơn vị chuyên môn chuyển giao tiến bộ KHKT, xây dựng liên kết giữa người trồng rau và DN tiêu thụ để ổn định đầu ra.

“Sau dự án sản xuất rau an toàn, bà con đã thay đổi nếp nghĩ, cách làm, chủ động hơn trong sản xuất và biết tận dụng lợi thế khí hậu, đất đai để phát triển nông nghiệp sạch. Về lâu dài, rau ôn đới cùng các loại cây ăn quả không chỉ tạo sinh kế ổn định cho người dân, mà còn có thể kết hợp với du lịch sinh thái để đóng góp tích cực cho phát triển KT-XH địa phương”- ông Cư nhấn mạnh.

Cán bộ Phòng Kinh tế xã Vĩnh Sơn tham quan mô hình trồng rau ôn đới của chị Đinh Thị Boi. Ảnh: Đ.T

Tuy nhiên, để hiện thực hóa định hướng này, vẫn còn nhiều khó khăn cần tháo gỡ. Ông Lê Văn Thuận - Trưởng Phòng Kinh tế xã Vĩnh Sơn - cho biết, thách thức lớn nhất hiện nay là nước tưới. Địa phương đang tìm kiếm các nguồn vốn thích hợp để đầu tư hệ thống tưới, giúp bà con canh tác hiệu quả hơn.

Song song đó, xã cũng đưa rau ôn đới vào quy hoạch phát triển nông - lâm nghiệp, gắn với các cây trồng chủ lực khác như: mắc ca, sầu riêng, cam, chanh, bơ...