Gia Lai triển khai công tác an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội Xuân 2026

(GLO)- Ngày 19-1, Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm (ATTP) tỉnh Gia Lai có kế hoạch số 10/KH-BCĐ về việc triển khai công tác bảo đảm ATTP dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và mùa Lễ hội Xuân 2026 trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch với mục tiêu chung bảo đảm ATTP trong sản xuất, chế biến, kinh doanh và sử dụng thực phẩm; tăng cường kiểm soát, ngăn chặn kịp thời việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng; bảo đảm thực phẩm tiêu thụ trên thị trường an toàn; phòng, chống ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và mùa Lễ hội Xuân 2026.

Trong đó, mục tiêu cụ thể là hạn chế tối đa các vụ ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và mùa Lễ hội Xuân 2026; tăng cường kiểm tra liên ngành từ tỉnh đến cấp xã; tập trung vào các nhóm sản phẩm tiêu thụ nhiều trong dịp Tết và Lễ hội có yếu tố nguy cơ cao, các cơ sở, làng nghề chế biến thực phẩm. Đồng thời, các cấp ngành huy động tối đa các kênh truyền thông phổ biến các quy định của pháp luật về ATTP cũng như các kiến thức trong lựa chọn, bảo quản, chế biến và tiêu dùng thực phẩm đến người dân

Kế hoạch sẽ được triển khai trên phạm vi toàn tỉnh từ ngày 19-1 đến hết ngày 15-3-2026.

Từ nay đến hết ngày 15-3-2026, tỉnh Gia Lai tăng cường kiểm tra ATTP trên địa bàn toàn tỉnh nhằm đảm bảo ATTP trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và mùa Lễ hội Xuân 2026. Ảnh: Như Nguyện

Đối với cấp tỉnh, Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP tỉnh Gia Lai giao Sở Y tế, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo liên ngành tỉnh về ATTP chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương, Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Quyết định kiểm tra liên ngành về ATTP trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và mùa Lễ hội Xuân 2026.

Với cấp xã, Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP tỉnh Gia Lai yêu cầu các đơn vị ban hành kế hoạch triển khai công tác bảo đảm ATTP Tết Nguyên đán Bính Ngọ và mùa Lễ hội Xuân 2026 của địa phương ngay sau khi Kế hoạch này được ban hành. Đồng thời, UBND cấp xã tổ chức kiểm tra về ATTP tại địa phương.

Công tác kiểm tra ATTP tùy theo tình hình thực tế của từng địa phương, các cơ quan, đơn vị, thực hiện trong thời gian từ ngày kế hoạch này được ban hành đến hết ngày 15-3-2026. Các đoàn kiểm tra, khi phát hiện vi phạm, phải xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật; tuyệt đối không để các sản phẩm thực phẩm không bảo đảm ATTP, không rõ nguồn gốc lưu thông trên thị trường; không để các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố không bảo đảm ATTP tiếp tục hoạt động khi chưa thực hiện các biện pháp khắc phục.