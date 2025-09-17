Gia Lai tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu

(GLO)- Ngày 16-9, Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm đã ban hành Kế hoạch số 40/KH-BCĐ triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) trong dịp Tết Trung thu 2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Nội dung Kế hoạch gồm triển khai hoạt động kiểm tra liên ngành về ATTP từ cấp tỉnh đến cấp xã để đánh giá thực trạng việc chấp hành các quy định của pháp luật về ATTP tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm trên địa bàn tỉnh, tập trung các cơ sở sản xuất kinh doanh: bánh, kẹo, bia, rượu, nước giải khát, thịt và sản phẩm từ thịt, thực phẩm truyền thống sản xuất tại các làng nghề, cơ sở nhỏ lẻ, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố,… Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm về ATTP, hạn chế các vụ ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm, góp phần bảo vệ sức khỏe người dân trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, huy động tối đa các kênh truyền thông để phổ biến các quy định của pháp luật về ATTP cũng như kiến thức trong lựa chọn, bảo quản, chế biến và tiêu dùng thực phẩm đến người dân.

Tỉnh Gia Lai sẽ triển khai hoạt động kiểm tra liên ngành về ATTP từ cấp tỉnh đến cấp xã nhằm đảm bảo ATTP trong dịp Tết Trung thu. Ảnh: Như Nguyện

Về công tác kiểm tra, đối với cấp tỉnh, Ban Chỉ đạo liên ngành tỉnh Gia Lai về ATTP giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các Sở: Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Công an tỉnh và các đơn vị liên quan thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành về ATTP, thực hiện các nhiệm vụ theo hướng dẫn.

Ủy ban nhân dân các xã, phường theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền quản lý nhà nước được giao, chịu trách nhiệm tổ chức triển khai các nội dung của kế hoạch này tại địa phương đảm bảo đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra và tuân thủ quy định của pháp luật.

Thời gian tổ chức kiểm tra từ ngày 16-9 đến hết ngày 15-10-2025. Các đoàn kiểm tra khi phát hiện vi phạm phải xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật; tuyệt đối không để các sản phẩm thực phẩm không bảo đảm ATTP, không rõ nguồn gốc lưu thông trên thị trường; không để các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố không bảo đảm ATTP tiếp tục hoạt động khi chưa thực hiện các biện pháp khắc phục.