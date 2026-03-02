Sau Tết, lao động dồi dào nhưng doanh nghiệp vẫn khó tuyển

(GLO)- Sau Tết Nguyên đán, thị trường lao động trên địa bàn tỉnh Gia Lai nhanh chóng “ấm” trở lại khi doanh nghiệp tăng cường tuyển dụng, còn người lao động chủ động tìm việc với kỳ vọng thu nhập, môi trường làm việc tốt hơn.

Hơn 4.000 vị trí việc làm cần lao động

Ghi nhận tại các khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn tỉnh, ngay từ những ngày đầu năm, nhiều doanh nghiệp (DN) đã treo bảng tuyển dụng với số lượng lớn, tập trung vào các vị trí công nhân sản xuất, cơ khí, kỹ thuật điện, vận hành máy, logistics và dịch vụ.

Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Bình Định (phường Quy Nhơn) - đơn vị chuyên sản xuất và kinh doanh phân bón với thương hiệu Mặt Trời Mới - đang tuyển dụng 40 công nhân sản xuất, cùng các vị trí công nhân cơ khí và công nhân kỹ thuật điện để làm việc tại Nhà máy phân bón Long Mỹ (KCN Long Mỹ, phường Quy Nhơn Tây).

DN đưa ra mức thu nhập từ 8-10 triệu đồng/tháng, kèm đầy đủ chế độ bảo hiểm, phúc lợi và hỗ trợ chỗ ở miễn phí cho lao động ở xa.

Công nhân làm việc tại Nhà máy Phân bón Long Mỹ (phường Quy Nhơn Tây) thuộc Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Bình Định. Ảnh: H.Y

Không chỉ lĩnh vực sản xuất, các DN dịch vụ cảng biển cũng có nhu cầu tuyển dụng đáng kể. Công ty CP Cảng Thị Nại (phường Quy Nhơn) thông báo tuyển 2 nhân sự bộ phận kỹ thuật, 10 lao động bốc xếp và 3 kỹ thuật viên cơ giới vận hành xe cẩu, xe xúc, xe đào nhằm đáp ứng kế hoạch duy trì và phát triển sản lượng hàng hóa qua cảng trong năm 2026.

Theo các DN, sau Tết là giai đoạn quan trọng, đòi hỏi nguồn nhân lực ổn định, có tay nghề và kỷ luật lao động cao.

Bên cạnh tuyển dụng trực tiếp tại DN, các hoạt động kết nối cung - cầu lao động cũng diễn ra sôi nổi. Theo thống kê, sau Tết có 231 DN trong tỉnh đăng ký tham gia các chương trình tư vấn, giới thiệu việc làm, trong đó 31 DN tuyển dụng trực tiếp, 200 DN ủy quyền cho Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh với tổng nhu cầu hơn 4.000 lao động.

Các ngành nghề tuyển dụng khá đa dạng, từ may mặc, xây dựng, cơ khí, công nghệ thông tin đến nông nghiệp công nghệ cao; một số ngành sản xuất, chế biến tiếp tục được dự báo có nhu cầu tăng trong năm 2026.

Cung - cầu lao động lệch pha

Sau Tết cũng là thời điểm người lao động cân nhắc lại công việc. Nhiều người không quay trở lại đơn vị cũ vì mức thu nhập chưa đáp ứng kỳ vọng, công việc áp lực hoặc thiếu cơ hội phát triển lâu dài. Thay vào đó, họ tìm kiếm những công việc ổn định hơn, có chế độ phúc lợi rõ ràng và môi trường làm việc phù hợp.

Chị Lê Thị Băng Tiệp - công nhân Công ty TNHH Marybeni Lumber (KCN Nhơn Hội, phường Quy Nhơn Đông) chia sẻ: “Chúng tôi không chỉ quan tâm đến tiền lương mà còn chú trọng sự ổn định và mức độ quan tâm của DN. Nếu DN có chế độ thưởng lễ, Tết rõ ràng, bảo đảm sức khỏe và thu nhập ổn định, công nhân sẽ yên tâm gắn bó lâu dài”.

Từ phía DN, nhiều đơn vị cũng thẳng thắn nhìn nhận khó khăn trong tuyển dụng.

Ông Nguyễn Quang Lập - Trưởng Phòng Hành chính nhân sự Công ty TNHH Tổng hợp Tân Đại Hưng (KCN Nhơn Hội) cho hay: “DN luôn chú trọng giữ chân công nhân lành nghề bằng các chính sách thưởng lễ, Tết, tiền ăn tăng ca và đảm bảo điều kiện làm việc an toàn. Tuy nhiên, việc tuyển mới lao động đáp ứng yêu cầu tay nghề, kỷ luật lao động vẫn không dễ dàng”.

Công ty TNHH Tổng hợp Tân Đại Hưng (KCN Nhơn Hội, phường Quy Nhơn Đông) vừa đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất dây chuyền bằng robot hiện đại nên cần đội ngũ kỹ sư công nghệ cao. Ảnh: H.Y

Thực tế cho thấy, sự lệch pha cung - cầu lao động sau Tết ngày càng rõ. DN cần lao động có tay nghề, khả năng thích ứng công nghệ và tác phong công nghiệp; trong khi đó, một bộ phận lao động phổ thông hoặc lao động được đào tạo chưa đúng chuyên môn lại gặp khó khi tìm việc phù hợp.

Không ít người lao động kỳ vọng mức thu nhập cao hơn mặt bằng chung, trong khi năng lực thực tế chưa đáp ứng yêu cầu của DN.

Sự dịch chuyển lao động sau Tết vốn mang tính chu kỳ nhưng trong bối cảnh cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, “độ vênh” giữa cung và cầu lao động ngày càng bộc lộ rõ ở khía cạnh chất lượng.

Thị trường lao động không còn đơn thuần là phép so sánh số người cần việc với số việc cần người, mà là câu chuyện kết nối giữa đào tạo - tuyển dụng - sử dụng lao động.

Để giải quyết căn cơ, bên cạnh nỗ lực của DN trong cải thiện môi trường làm việc và đãi ngộ, người lao động cần chủ động nâng cao kỹ năng, sẵn sàng học nghề, học lại để thích ứng với yêu cầu mới.

Về lâu dài, việc đẩy mạnh đào tạo nghề gắn với nhu cầu thực tế, tăng cường dự báo thị trường và kết nối cung - cầu sẽ là chìa khóa để thị trường lao động ở tỉnh phát triển ổn định, bền vững sau mỗi mùa Tết.