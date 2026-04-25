Bảo hiểm Xã hội tỉnh Gia Lai giải đáp thắc mắc về chính sách BHXH, BHYT

NGUYỄN MUỘI
(GLO)- Ngày 24-4, Bảo hiểm Xã hội tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tuyên truyền Luật Bảo hiểm Xã hội năm 2024 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm Y tế năm 2024 cho gần 200 đại biểu đến từ hơn 50 doanh nghiệp trên địa bàn.

Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Nguyễn Văn Thiên cho biết: Việc triển khai chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp thời gian qua đạt nhiều kết quả khả quan, từng bước bảo đảm quyền lợi người lao động. Tuy nhiên, tỷ lệ tham gia vẫn chưa tương xứng tiềm năng; một số doanh nghiệp chưa tham gia hoặc tham gia chưa đầy đủ. Do đó, cần sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, ngành và cộng đồng doanh nghiệp nhằm nâng cao tỷ lệ bao phủ.

Phó Giám đốc BHXH tỉnh Nguyễn Văn Thiên phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: ĐVCC

Tại hội nghị, đại biểu đã được nghe giới thiệu những điểm mới của Luật BHXH năm 2024 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, trong đó nhấn mạnh đến những chính sách mở rộng quyền lợi, tăng tính linh hoạt cho người tham gia.

Báo cáo viên BHXH chia sẻ những nội dung của Luật BHXH năm 2024 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT. Ảnh: ĐVCC

Tại phần đối thoại, đại diện doanh nghiệp và người sử dụng lao động đã đặt câu hỏi xoay quanh các quy định mới tập trung vào đối tượng, mức và phương thức đóng BHXH, BHYT bắt buộc, về hợp đồng thuê khoán đóng BHXH; các chế độ ốm đau, thai sản; thủ tục cấp lại sổ BHXH, điều chỉnh chức danh nghề, quyền lợi và mức hưởng BHYT… Đồng thời, các đại biểu được tư vấn trực tiếp về những vấn đề pháp lý liên quan như thời gian thử việc tối đa theo từng vị trí, việc đóng BHXH đối với người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, hay xử lý chi trả chế độ thai sản trong trường hợp trùng thời gian điều trị, thai sản đối với người tham gia có thời gian vừa đóng BHXH bắt buộc, vừa đóng BHXH tự nguyện. Một số nội dung đặc thù như thuê khoán chuyên gia, thống nhất mã bệnh lý cho công nhân ngành hải sản cũng được trao đổi cụ thể. Các thắc mắc này đã được Tổ tư vấn BHXH tỉnh giải đáp cụ thể, rõ ràng, giúp doanh nghiệp và người lao động hiểu rõ, thực hiện đúng quy định pháp luật.

Đại diện doanh nghiệp đối thoại tại hội nghị. Ảnh: ĐVCC
Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Phấn đấu hàng năm đào tạo, bồi dưỡng khoảng 1,5 triệu lao động nông thôn

(GLO)- Phó Thủ tướng Lê Thành Long vừa ký quyết định phê duyệt Chương trình “Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo nghề nông thôn đến năm 2030”. Chương trình phấn đấu bình quân hằng năm đào tạo, đào tạo lại, đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho khoảng 1,5 triệu lao động nông thôn.

Hoàn thiện vị trí việc làm và xếp lương tương ứng cho viên chức chậm nhất đến ngày 1-7-2027

(GLO)- Đó là chỉ đạo của Thủ tướng tại QĐ số 304 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Viên chức. Theo đó, chậm nhất đến ngày 1-7-2027, lãnh đạo các cơ quan phải hoàn thành việc bố trí vào vị trí việc làm và xếp lương tương ứng với vị trí việc làm đối với viên chức thuộc phạm vi quản lý.

Xuất khẩu lao động, mở hướng thoát nghèo

(GLO)- Gia Lai đang đẩy mạnh đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng để giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập và chất lượng nguồn nhân lực. Trọng tâm là vào các thị trường ổn định, thu nhập cao giúp người lao động tích lũy kinh nghiệm, nâng tay nghề và tạo cơ hội thoát nghèo bền vững.

Lao động thời vụ dịp Tết: Lương cao cũng không dễ tuyển

(GLO)- Còn hơn 1 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán nhưng thị trường việc làm thời vụ trên địa bàn tỉnh đã trở nên sôi động. Nhiều cơ sở sản xuất, cửa hàng, siêu thị liên tục tuyển lao động với mức thù lao khá. Tuy nhiên, không ít chủ cơ sở “đứng ngồi không yên” vì không tuyển được lao động.

