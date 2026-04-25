Bảo hiểm Xã hội tỉnh Gia Lai giải đáp thắc mắc về chính sách BHXH, BHYT

(GLO)- Ngày 24-4, Bảo hiểm Xã hội tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tuyên truyền Luật Bảo hiểm Xã hội năm 2024 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm Y tế năm 2024 cho gần 200 đại biểu đến từ hơn 50 doanh nghiệp trên địa bàn.

Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Nguyễn Văn Thiên cho biết: Việc triển khai chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp thời gian qua đạt nhiều kết quả khả quan, từng bước bảo đảm quyền lợi người lao động. Tuy nhiên, tỷ lệ tham gia vẫn chưa tương xứng tiềm năng; một số doanh nghiệp chưa tham gia hoặc tham gia chưa đầy đủ. Do đó, cần sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, ngành và cộng đồng doanh nghiệp nhằm nâng cao tỷ lệ bao phủ.

Tại hội nghị, đại biểu đã được nghe giới thiệu những điểm mới của Luật BHXH năm 2024 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, trong đó nhấn mạnh đến những chính sách mở rộng quyền lợi, tăng tính linh hoạt cho người tham gia.

Tại phần đối thoại, đại diện doanh nghiệp và người sử dụng lao động đã đặt câu hỏi xoay quanh các quy định mới tập trung vào đối tượng, mức và phương thức đóng BHXH, BHYT bắt buộc, về hợp đồng thuê khoán đóng BHXH; các chế độ ốm đau, thai sản; thủ tục cấp lại sổ BHXH, điều chỉnh chức danh nghề, quyền lợi và mức hưởng BHYT… Đồng thời, các đại biểu được tư vấn trực tiếp về những vấn đề pháp lý liên quan như thời gian thử việc tối đa theo từng vị trí, việc đóng BHXH đối với người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, hay xử lý chi trả chế độ thai sản trong trường hợp trùng thời gian điều trị, thai sản đối với người tham gia có thời gian vừa đóng BHXH bắt buộc, vừa đóng BHXH tự nguyện. Một số nội dung đặc thù như thuê khoán chuyên gia, thống nhất mã bệnh lý cho công nhân ngành hải sản cũng được trao đổi cụ thể. Các thắc mắc này đã được Tổ tư vấn BHXH tỉnh giải đáp cụ thể, rõ ràng, giúp doanh nghiệp và người lao động hiểu rõ, thực hiện đúng quy định pháp luật.